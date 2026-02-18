Quatro detidos e apreendida cocaína suficiente para 108 mil doses

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 27min
Cocaína apanhada em operação da Polícia Judiciária (Rodrigo Antunes/Lusa)

Operações das autoridades em Portugal e Espanha. Os detidos são todos estrangeiros e com idades entre 22 e 73 anos

Quatro pessoas foram detidas em Portugal e Espanha em diversas operações de combate ao tráfico de droga internacional, que permitiram apreender cocaína suficiente para 108 mil doses individuais, sendo que num dos casos estava dissimulada em bombons.

Numa nota hoje divulgada, a Polícia Judiciária (PJ) explica que as detenções – duas em território nacional, em flagrante, e duas em Madrid, em cumprimento de mandados de detenção europeus – ocorreram em várias operações de combate ao tráfico internacional de droga.

Os detidos são todos estrangeiros e com idades entre 22 e 73 anos.

Segundo a PJ, um dos detidos viajou para Portugal a partir de um país da América do Sul, transportando a droga dissimulada em vários objetos, nomeadamente bombons, transformadores elétricos, livros e cofres.

Um outro transportava a droga no interior do organismo, tendo chegado a Lisboa partir de um país africano.

Três dos arguidos ficaram em prisão preventiva, enquanto o quarto aguarda ainda a aplicação de medida de coação pela autoridade judiciária competente.

As operações resultaram de três investigações distintas, duas das quais tituladas pela 1.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e uma pelo DIAP de Almada.

As investigações prosseguem visando a identificação de outros elementos envolvidos nesta redes internacionais de tráfico de estupefacientes, acrescenta a PJ.

Temas: Droga Cocaína Apreensão Policia Judiciária

