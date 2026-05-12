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Parecia um peluche normal mas escondia 131 doses de cocaína. PSP encontra droga durante busca em Lagos

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 27min
PSP

Resultou da busca a apreensão de cerca de 2.800 euros, dois aparelhos de comunicações e uma balança de precisão

A PSP apreendeu 131 doses de cocaína escondidas num boneco de peluche durante uma operação policial na segunda-feira em Lagos, no distrito de Faro, resultando na detenção de um homem de 35 anos, foi anunciado esta terça-feira.

A droga foi detetada no decurso de uma busca domiciliária conduzida pela Brigada de Investigação Criminal em cumprimento de um mandado judicial, indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado.

Segundo a força de segurança, as 131 doses de cocaína estavam dissimuladas no interior de um boneco de peluche, utilizado para ocultar a droga.

Durante a busca, os agentes apreenderam ainda cerca de 2.800 euros, dois aparelhos de comunicações e uma balança de precisão.

O detido vai ser presente ao tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e para aplicação das medidas de coação.

A PSP afirma que prossegue diariamente o desenvolvimento de ações de prevenção e combate ao tráfico de droga, com especial enfoque na deteção de redes de distribuição e na remoção deste tipo de substâncias do espaço público.

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“Estas intervenções visam reforçar o sentimento de segurança da população, prevenir a criminalidade associada ao consumo e tráfico de droga e contribuir para a proteção da saúde e bem-estar da comunidade”, conclui.

Temas: Droga Cocaína Detenção PSP Lagos
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