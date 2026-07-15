MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Quatro detidos no aeroporto de Lisboa por traficarem droga suficiente para quase 45 mil doses

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 27min
Canábis (Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Aplicada prisão preventiva a todos os suspeitos

Quatro pessoas foram detidas no aeroporto de Lisboa por transportarem na bagagem 49,2 quilos de canábis desde um país asiático e elevada quantidade de haxixe para fazer chegar a um país africano, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Dos quatro detidos - dois homens, com 29 e 46 anos, e duas mulheres, com 26 e 35 anos - três são estrangeiros que transportavam na bagagem folhas e flores de canábis que daria para 19.960 doses individuais.

Ao quarto detido, um cidadão nacional, a PJ apreendeu na bagagem resina de canábis (haxixe) suficiente para compor 25 mil doses individuais.

A PJ adiantou, em comunicado, que as detenções ocorreram no quadro de investigações em curso que visam prevenir e reprimir a introdução, trânsito e saída de produtos estupefacientes.

Após interrogatório judicial, foi aplicada prisão preventiva aos quatro detidos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Droga Canábis Haxixe Tráfico de droga Aeroporto de Lisboa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Quatro detidos no aeroporto de Lisboa por traficarem droga suficiente para quase 45 mil doses

Há 1h e 27min

Detidos dois suspeitos de atear fogos florestais em Penedono e Mêda

Há 2h e 19min

Fisco quer reforçar controlo nas plataformas digitais por suspeitas de faturação falsa

Há 2h e 24min

PSP encontra "alojamento ilegal" em cave de restaurante no concelho de Sintra

Há 2h e 36min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Hoje às 13:07

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

Hoje às 11:36

Nova descoberta levanta dúvidas sobre as obras na casa do ministro Luís Neves

Ontem às 23:02

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

13 jul, 19:47

Militar da GNR atropela cunhada e agride menina de 12 anos em Santarém

Hoje às 10:26

Jovem de 17 anos que foi "dar mergulhos" com grupo de amigos morre afogado no rio Douro

Ontem às 17:37

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:23

Mulher encontrada morta após alegada discussão com vizinho. PJ está a investigar

Hoje às 07:21

Mais de 100 mil pessoas na rua, um príncipe a liderar uma remada: foi assim a chegada da Noruega a casa depois de fazer história no Mundial

Ontem às 12:30

"Sempre quis ser 'bombardeira'": "Tsyhancha" recusou duas promoções para poder continuar a pilotar um dos drones mais letais da Ucrânia

Hoje às 13:33

Mundial 2026: França 0-2 Espanha (siga aqui)

Ontem às 18:21

Cientistas detetam indícios de que uma nova fronteira de placas tectónicas está a formar-se

12 jul, 16:00