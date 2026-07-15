Quatro detidos no aeroporto de Lisboa por traficarem droga suficiente para quase 45 mil doses

Há 1h e 27min

Aplicada prisão preventiva a todos os suspeitos

Quatro pessoas foram detidas no aeroporto de Lisboa por transportarem na bagagem 49,2 quilos de canábis desde um país asiático e elevada quantidade de haxixe para fazer chegar a um país africano, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Dos quatro detidos - dois homens, com 29 e 46 anos, e duas mulheres, com 26 e 35 anos - três são estrangeiros que transportavam na bagagem folhas e flores de canábis que daria para 19.960 doses individuais.

Ao quarto detido, um cidadão nacional, a PJ apreendeu na bagagem resina de canábis (haxixe) suficiente para compor 25 mil doses individuais.

A PJ adiantou, em comunicado, que as detenções ocorreram no quadro de investigações em curso que visam prevenir e reprimir a introdução, trânsito e saída de produtos estupefacientes.

Após interrogatório judicial, foi aplicada prisão preventiva aos quatro detidos.