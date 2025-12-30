Mulher apanhada com mais de 14 mil doses de droga em Valença

Agência Lusa , AG
30 dez 2025, 14:15
GNR (Lusa/ Estele Silva)

Detenção resultou de uma denúncia

Uma mulher de 25 anos foi detida em Valença, em flagrante delito, por transportar, na viatura que conduzia, mais de 14 mil doses de drogas, revelou esta terça-feira a GNR.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a detenção resultou de “uma denúncia a dar conta que, numa viatura, estaria a ser transportado produto estupefaciente, na autoestrada (autoestrada) A3".

Os militares do posto territorial de Valença “encetaram, de imediato, diligências que permitiram intercetar o veículo e proceder à sua abordagem e fiscalização”.

No decorrer daquela ação policial, “foi possível apurar que a condutora, para além de não possuir habilitação legal para conduzir, transportava, no interior da viatura, uma mochila contendo produto estupefaciente, o que motivou a sua detenção em flagrante”.

No decurso da operação "foram apreendidas 14.148 doses de haxixe, 216 doses de liamba, 82,95 euros, 25 sacos tipo 'zip', uma balança de precisão, uma faca de corte e um veículo".

A detida foi constituída arguida, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Valença.

Esta ação policial contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Valença.

Temas: Droga Valença GNR Tráfico de droga

Crime e Justiça

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Jovem de 16 anos baleado em Oeiras

Ontem às 08:31

Disparos com armas de guerra na Charneca da Caparica deixam viatura crivada de balas

6 jan, 18:41
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41