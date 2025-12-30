Mulher apanhada com mais de 14 mil doses de droga em Valença

30 dez 2025, 14:15

Detenção resultou de uma denúncia

Uma mulher de 25 anos foi detida em Valença, em flagrante delito, por transportar, na viatura que conduzia, mais de 14 mil doses de drogas, revelou esta terça-feira a GNR.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a detenção resultou de “uma denúncia a dar conta que, numa viatura, estaria a ser transportado produto estupefaciente, na autoestrada (autoestrada) A3".

Os militares do posto territorial de Valença “encetaram, de imediato, diligências que permitiram intercetar o veículo e proceder à sua abordagem e fiscalização”.

No decorrer daquela ação policial, “foi possível apurar que a condutora, para além de não possuir habilitação legal para conduzir, transportava, no interior da viatura, uma mochila contendo produto estupefaciente, o que motivou a sua detenção em flagrante”.

No decurso da operação "foram apreendidas 14.148 doses de haxixe, 216 doses de liamba, 82,95 euros, 25 sacos tipo 'zip', uma balança de precisão, uma faca de corte e um veículo".

A detida foi constituída arguida, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Valença.

Esta ação policial contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Valença.