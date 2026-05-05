Sai da prisão em precária e regressa com droga, telemóvel e cabos USB no organismo

Há 1h e 7min

Recluso do Estabelecimento Prisional da Guarda teve de ser submetido a uma operação de emergência

Um recluso do Estabelecimento Prisional da Guarda foi apanhado no regresso à prisão, após uma saída precária, com droga e material eletrónico no organismo.

Concretamente, o recluso tinha ingerido cerca de 230 doses individuais de pólen de haxixe, um telemóvel, cartões SIM e cabos USB, detalha a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

O homem teve de ser operado de urgência. "Dado o risco de vida, o recluso teve de ser submetido a uma operação cirúrgica de emergência, permitindo que o estupefaciente e os outros objetos fossem retirados", indica a PJ.

De acordo com esta polícia, a droga apreendida "representa uma quantidade assinalável" e "destinava-se a abastecer outros reclusos", mediante o pagamento de "preços exorbitantes".

O recluso foi, como já referido, apanhado no regresso à prisão e novamente detido "na sequência de ações de vigilância e prevenção, em estreita colaboração e articulação com o Corpo de Guardas Prisionais e da Direção do referido Estabelecimento Prisional".

O detido irá agora ser presente ao DIAP da Guarda.

No mesmo comunicado, a PJ alerta ainda "para os efeitos nocivos do transporte de droga no interior do organismo, podendo causar situações de overdose", bem como para o transporte de objetos nas mesmas circunstâncias, que "pode causar de lesões irreversíveis e com consequências irremediáveis para a qualidade de vida".