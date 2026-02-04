GNR apreende no Montijo mais de 2.100 botijas de "droga do riso"

Agência Lusa , AM
Há 57 min
droga do riso

As botijas apreendidas serão encaminhadas para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

A GNR apreendeu, no Montijo, mais de 2.100 botijas de óxido nitroso, conhecido como “droga do riso”, utilizada em contexto recreativo e cujo uso continuado por causar lesões neurológicas.

Em comunicado, a GNR explica que a apreensão ocorreu na terça-feira, durante uma ação de fiscalização de controlo de bens em circulação em que os militares foram a instalações de uma empresa de transporte de mercadorias, onde encontraram 2.124 botijas de óxido nitroso.

Durante a operação, os elementos do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa fiscalizaram as instalações dessa empresa de transporte de mercadorias, detiveram uma pessoa e apreenderam as botijas, pois não havia prova de que a substância se destinasse a fins industriais ou a uso farmacêutico, nomeadamente a necessária autorização do Infarmed.

Durante a fiscalização, foi identificado um homem, de 56 anos, responsável pela empresa transportadora.

As botijas apreendidas serão encaminhadas para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), entidade competente para a instrução do processo.

O óxido nitroso, ou protóxido de azoto (N₂O), também conhecido como “droga do riso” ou “gás hilariante”, é uma substância psicoativa cujo consumo tem vindo a ser identificado em contextos recreativos, devido aos efeitos euforizantes, analgésicos e ansiolíticos.

O consumo pode provocar alterações da perceção do espaço e do tempo, bem como perturbações da coordenação motora. O uso continuado pode causar, a longo prazo, danos graves no sistema imunitário, alterações da memória e outras lesões neurológicas.

Temas: Droga do riso Óxido nitroso Montijo GNR

Crime e Justiça

Abusou da filha de nove anos, coagiu-a e ameaçou-a. Caso foi denunciado pela mãe

Há 31 min

GNR apreende no Montijo mais de 2.100 botijas de "droga do riso"

Há 57 min

Bombeira atropelada quando ia para o quartel em Leiria

Há 1h e 6min

Mulher encontrada sem vida em Braga. PJ investiga

Há 2h e 51min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal

Ontem às 17:38

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

Ontem às 18:23

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

Ontem às 19:37

O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia

2 fev, 23:05

"Sobre-humano": Austin Applebee, 13 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

Ontem às 15:56

Depois da tempestade, os roubos. Como "índios e cowboys", estes vizinhos juntaram-se para proteger os geradores que dão energia à sua cidade

Ontem às 08:00

"Isto nunca é completamente evitável" mas havia uma solução que podia ter mitigado os efeitos da tempestade. Só há um problema: é muito mais cara

Ontem às 09:00

Tensão aumenta: porta-aviões dos EUA abate drone do Irão e navios de guerra ameaçam cargueiro norte-americano

Ontem às 18:20

Tekever mobiliza drones, um 'cérebro digital' e mais de 100 voluntários para mapear estragos da Kristin em Leiria

2 fev, 15:17

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:15

Itália abre investigação a restauro em igreja de Roma depois de anjo ficar igual a Giorgia Meloni

Ontem às 17:57

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

1 fev, 19:42