Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Embarcação afunda-se no Douro: um morto e um sobrevivente

Daniela Rodrigues
Há 23 min
Rio Douro (Foto: Ricardo Resende/Unsplash)

Vítima acabou por ser localizada e retirada do rio pelos mergulhadores, já sem vida. As causas do incidente continuam por esclarecer

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um homem de 53 anos morreu esta quinta-feira depois de a embarcação em que seguia se ter afundado na margem esquerda do rio Douro, junto ao cais do Bernardo, em Resende. As causas do incidente permanecem por esclarecer.

O alerta foi dado cerca das 15:15, mobilizando de imediato uma operação de busca coordenada pela Polícia Marítima. No terreno estiveram mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, apoiados por elementos da Polícia Marítima da Régua, dos Bombeiros Voluntários de Resende e da GNR, que realizaram buscas tanto na água como nas margens.

A vítima acabou por ser localizada e retirada do rio pelos mergulhadores, já sem vida. O óbito foi confirmado no local pelo Delegado de Saúde. Após autorização das autoridades judiciais, o corpo será autopsiado no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

Na mesma embarcação seguia um segundo homem, com cerca de 50 anos, que conseguiu sair da água pelos próprios meios, não necessitando de assistência médica.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi acionado para prestar apoio, enquanto as autoridades prosseguem a investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Douro Homem desaparecido Resende Barco
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Embarcação afunda-se no Douro: um morto e um sobrevivente

Há 23 min

Sindicato das chefias da Guarda Prisonal diz que dos 526 chefes apenas 231 estão no ativo

Há 29 min

CGTP pede "participação maciça" de trabalhadores no 25 de Abril e no 1.º de Maio contra o pacote laboral

Há 31 min

Pescador morre em naufrágio em Sagres. Segundo ocupante da embarcação conseguiu nadar até terra

Há 34 min
Mais País

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

21 abr, 16:51

Português detido em Singapura com mais de 36 kg de canábis. Pode ser condenado à pena de morte

Ontem às 16:24

Há mães solteiras a perder o abono de família por irem morar para casa dos pais. "Se ficasse na rua mantinha o apoio"

Hoje às 07:00

Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Hoje às 12:30

Durante anos, Trump alimentou teorias da conspiração. Agora, as teorias da conspiração estão a virar-se contra ele

Ontem às 19:58

Secretário da Marinha dos EUA deixa abruptamente o cargo enquanto o bloqueio naval ao Irão continua

Ontem às 23:11

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

21 abr, 11:54

Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

Hoje às 09:26

Portugal "adotou de imediato medidas corretivas" após notificação da Comissão Europeia sobre "graves deficiências" nos aeroportos

Ontem às 18:02

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine

Ontem às 16:39

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

21 abr, 17:42

Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

19 abr, 18:48