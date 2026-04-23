Embarcação afunda-se no Douro: um morto e um sobrevivente

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Vítima acabou por ser localizada e retirada do rio pelos mergulhadores, já sem vida. As causas do incidente continuam por esclarecer

Um homem de 53 anos morreu esta quinta-feira depois de a embarcação em que seguia se ter afundado na margem esquerda do rio Douro, junto ao cais do Bernardo, em Resende. As causas do incidente permanecem por esclarecer.

O alerta foi dado cerca das 15:15, mobilizando de imediato uma operação de busca coordenada pela Polícia Marítima. No terreno estiveram mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, apoiados por elementos da Polícia Marítima da Régua, dos Bombeiros Voluntários de Resende e da GNR, que realizaram buscas tanto na água como nas margens.

A vítima acabou por ser localizada e retirada do rio pelos mergulhadores, já sem vida. O óbito foi confirmado no local pelo Delegado de Saúde. Após autorização das autoridades judiciais, o corpo será autopsiado no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

Na mesma embarcação seguia um segundo homem, com cerca de 50 anos, que conseguiu sair da água pelos próprios meios, não necessitando de assistência médica.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi acionado para prestar apoio, enquanto as autoridades prosseguem a investigação para apurar as circunstâncias do acidente.