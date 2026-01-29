Ser noctívago está associado a pior saúde cardiovascular especialmente nas mulheres

Há 1h e 55min

O estudo avaliou a saúde cardiovascular dos participantes através de métricas como a dieta, atividade física, consumo de tabaco, qualidade do sono e níveis de peso, colesterol, glicemia e pressão arterial

Adultos de meia-idade e idosos, particularmente mulheres, que são noctívagos apresentam uma saúde cardiovascular pior em comparação com pessoas mais ativas durante o dia, segundo um estudo publicado no Journal of the American Heart Association.

Para realizar o estudo, os investigadores analisaram dados de saúde de mais de 300 mil adultos, com uma idade média de 57 anos, do Biobanco do Reino Unido (uma das bases de dados biométricas mais abrangentes do mundo) para analisar como os cronotipos, a preferência natural de um indivíduo pelo horário de sono, afetam a saúde cardiovascular.

Quase 8% dos participantes disseram ser "definitivamente pessoas noturnas", que se deitavam tarde (por exemplo, às 02:00 da manhã) e eram mais ativos ao final do dia.

Aqueles que se identificaram como "definitivamente pessoas matutinas" eram mais ativos nas primeiras horas do dia e deitavam-se mais cedo (por exemplo, às 21:00), representando quase um quarto dos participantes.

Cerca de 67% dos participantes foram classificados como tendo um cronotipo "intermédio", pois não souberam dizer se eram pessoas matutinas ou noturnas.

O estudo avaliou a saúde cardiovascular dos participantes através de métricas como a dieta, atividade física, consumo de tabaco, qualidade do sono e níveis de peso, colesterol, glicemia e pressão arterial.

A análise constatou que, em comparação com os cronotipos intermédios, as pessoas "vespertinas" ou noturnas apresentaram uma prevalência 79% superior de uma pontuação geral fraca de saúde cardiovascular.

Além disso, os noctívagos apresentaram um risco 16% maior de sofrer um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral durante um seguimento médio de aproximadamente 14 anos, em comparação com aqueles com um cronotipo intermédio.

O estudo também associou os cronotipos vespertinos a piores pontuações de saúde cardiovascular nas mulheres do que nos homens.

Grande parte do aumento do risco cardiovascular entre as pessoas noturnas deve-se aos seus maus hábitos de vida e a fatores de saúde cardíaca, particularmente ao uso de nicotina e ao sono inadequado.

Em contraste, as pessoas matutinas apresentaram uma prevalência de problemas cardíacos 5% menor em comparação com o outro grupo.

"As pessoas noturnas experimentam frequentemente desalinhamento circadiano, o que significa que o seu relógio biológico interno pode não estar alinhado com o ciclo natural da luz e da noite ou com os seus horários diários típicos", explicou o autor principal do estudo, Sina Kianersi, investigador da Divisão de Distúrbios do Sono e do Ritmo Circadiano do Brigham and Women's Hospital e da Harvard Medical School, ambos em Boston.

"As pessoas noturnas são mais propensas a envolver-se em comportamentos que podem ter um impacto negativo na saúde cardiovascular, como dietas inadequadas, tabagismo e sono inadequado ou irregular", acrescentou.

No entanto, as conclusões do estudo não são totalmente negativas para as pessoas noturnas, observou Kristen Knutson, presidente da declaração de 2025 da American Heart Association, que não participou no inquérito.

"Estes resultados mostram que o maior risco de doença cardíaca entre os cronotipos vespertinos se deve, em parte, a comportamentos modificáveis, como o tabagismo e os padrões de sono. Portanto, estes indivíduos têm opções para melhorar a sua saúde cardiovascular", frisou.

De facto, a declaração científica da American Heart Association, liderada por Knutson, sugere que o cronotipo individual deve ser considerado na escolha de intervenções ou tratamentos.

Entre as principais limitações do estudo, os autores observam que a maioria dos participantes do Biobanco era branca e, em geral, mais saudável do que a população em geral, e que a preferência matutina ou vespertina foi medida apenas uma vez e foi auto-reportada.