Já experimentou fazer abdominais e alongamentos e nada alivia a sua dor lombar? A solução pode estar na caixa torácica

Há 1h e 5min

Quando as dor lombar persiste ou piora durante os movimentos do dia-a-dia, é geralmente um sinal de que uma área crucial está a ser negligenciada: a caixa torácica

Se sofre de dores lombares recorrentes, provavelmente já tentou fortalecer os abdominais, soltar as ancas e alongar as costas. Estas estratégias podem ajudar, mas nem sempre oferecem uma solução completa. Quando a dor persiste ou piora durante os movimentos do dia-a-dia, é geralmente um sinal de que uma área crucial está a ser negligenciada: a caixa torácica.

Uma vez que todas as 12 vértebras da coluna torácica (segmento médio) se ligam à caixa torácica, a mobilidade das costelas desempenha um papel fundamental na forma como a coluna vertebral se move e como as forças são distribuídas pelas costas. Quando o movimento das costelas é limitado, os movimentos da parte superior do corpo e da região dorsal também ficam restritos. O resultado não é apenas a tensão geral, mas também a sobrecarga na região lombar.

A rigidez da caixa torácica passa despercebida na maioria das vezes porque se desenvolve gradualmente devido a fatores como a respiração inadequada e padrões de movimento incorretos. Com alguns exercícios simples e diários, pode combater as causas da imobilidade das costelas e restaurar uma mobilidade saudável, aliviando e prevenindo as dores lombares.

Como a rigidez da caixa torácica prejudica as suas costas

A sua caixa torácica serve como estrutura protetora para o coração e para os pulmões, mas não é um modelo rígido. As suas costelas envolvem a parte superior e média das costas e ligam-se à coluna vertebral, proporcionando uma estrutura de suporte e mobilidade para rotação e flexão. Atividades como alcançar algo, virar-se para olhar para trás ou transportar cargas desiguais dependem da mobilidade funcional da caixa torácica e da coluna torácica.

Quando a sua caixa torácica fica rígida, isso compromete a mobilidade saudável da coluna torácica, forçando a coluna lombar na zona lombar a compensar. Este padrão de compensação é comum em pessoas que estão sentadas durante longos períodos, treinam com um foco limitado na rotação ou mantêm a tensão habitual na parte superior do corpo.

A sua coluna lombar é concebida principalmente para a estabilidade e não para grandes graus de rotação, pelo que o stress da compensação tem um custo. Com o tempo, o seu sistema nervoso apercebe-se da instabilidade e responde criando uma tensão protetora, limitando ainda mais o movimento e aumentando a dor como sinal de alerta.

Porque é que a respiração é importante

A mobilidade das costelas é um componente crítico da respiração adequada. As costelas precisam de se expandir e contrair para que o diafragma – o seu principal músculo respiratório – funcione corretamente. Quando a sua respiração se torna superficial ou cronicamente focada na parte superior do tórax, o movimento das costelas diminui ainda mais.

Esta restrição cria um ciclo disfuncional que, em última análise, contribui para a dor nas costas. A mobilidade limitada das costelas interfere com a capacidade de respirar profundamente, desencadeando a resposta de stress do corpo, o que aumenta a tensão muscular como mecanismo de proteção. Por sua vez, esta tensão reduz ainda mais as opções de movimento da coluna vertebral, especialmente durante a rotação e a extensão. Para muitas pessoas com dores nas costas, este ciclo desenrola-se silenciosamente há anos.

Restaurar a mobilidade da caixa torácica com exercícios respiratórios ajuda a quebrar este ciclo. A melhoria da mobilidade das costelas favorece uma respiração mais profunda e vice-versa, enquanto ambas reduzem a tensão protetora e permitem movimentos saudáveis ​​da coluna vertebral.

Qualquer um dos exercícios de respiração posicional pode ser feito sentado. Aaron Lockwood

Exercícios de respiração posicional para restaurar a mobilidade das costelas

As três categorias de exercícios seguintes focam-se no movimento das costelas e da coluna vertebral, impulsionado por respirações lentas, profundas e diafragmáticas. Ao praticá-los, movimente-se dentro de uma amplitude confortável e pare se sentir dor ou dificuldade em respirar.

Consulte o seu médico ou fisioterapeuta antes de iniciar qualquer novo programa de exercício.

1. Respiração com movimento das costelas guiado pelas mãos. As suas mãos são a melhor ferramenta para guiar e monitorizar o movimento das costelas enquanto trabalha para otimizar a sua mecânica respiratória. Alinhe os dedos ao longo das costelas inferiores para que possa sentir a expansão para fora sob as palmas das mãos ao inspirar e pressionar suavemente para dentro ao expirar.

Faça seis respirações longas e profundas com expirações prolongadas, fazendo uma pausa ligeiramente entre as respirações. Recomendo um padrão de 5 tempos para inspirar, 7 tempos para expirar e 3 tempos para pausa. Pode fazer este exercício de pé, sentado ou deitado com os joelhos fletidos e os pés no chão em posição de ponte.

2.º Rotação impulsionada pela respiração. Como as suas costelas e coluna vertebral estão ligadas, a torção saudável depende da mobilidade da sua caixa torácica. Uma vez que a respiração impulsiona o movimento das costelas, pode aproveitá-la para uma melhor rotação da coluna.

As instruções abaixo são para uma rotação sentada, mas as dicas de respiração podem ser aplicadas a exercícios de rotação em diversas posições, incluindo de pé ou deitado de lado.

Sente-se com os pés no chão, afastados à largura das ancas;

Ao inspirar, estenda o braço direito para o lado direito, à altura dos ombros, com a palma da mão virada para cima;

Rode a partir da região lombar e estenda o braço para trás, ao expirar;

Mantenha a rotação durante cinco respirações longas e profundas - aumentando gradualmente a rotação a cada respiração, se possível;

Ao inspirar, concentre-se em expandir o lado aberto da sua caixa torácica (o lado para o qual está a rodar);

Ao expirar, contraia os músculos laterais da cintura do lado oposto para ajudar a rodar a caixa torácica na torção torácica;

Após a quinta inspiração, volte ao centro e repita os passos, rodando para a esquerda.

3.º Flexão lateral com consciência da respiração. Concentrar-se na respiração durante a flexão lateral fortalece o suporte da coluna vertebral e aumenta a mobilidade das costelas. Pode incorporar a consciência da respiração na flexão lateral, sentado ou de pé, seguindo estas dicas:

Estenda o braço direito acima da cabeça e coloque a mão esquerda na parte inferior das costelas esquerdas;

Expire enquanto roda internamente as costelas do lado esquerdo e estenda o braço direito acima da cabeça em direção à esquerda;

Mantenha a flexão lateral durante cinco respirações longas e profundas;

Ao inspirar, expanda o lado direito da caixa torácica, sentindo um alongamento entre as costelas;

Ao expirar, tente trazer as costelas esquerdas para dentro para aprofundar a flexão lateral;

Após a quinta inspiração, regresse ao centro e repita os passos para o lado oposto para se inclinar para a direita.

Estes exercícios são mais eficazes quando realizados com consistência. Faça uma série completa (em ambos os lados para os exercícios laterais) de cada uma das três categorias acima referidas, pelo menos uma vez por dia.

Deverá começar a notar um aumento da amplitude de movimento e da facilidade de movimentação em algumas semanas. Para manter e melhorar a mobilidade da sua caixa torácica e a saúde da sua coluna, continue com os exercícios como parte regular da sua rotina diária de exercício.

A dor nas costas raramente é o resultado de uma zona tensa ou de um músculo fraco. Na maioria das vezes, reflete o quão bem as diferentes partes do seu corpo estão a trabalhar em conjunto.

Se a sua rotina atual de cuidados da coluna vertebral se concentra apenas no abdómen, ancas e costas, é provável que a sua caixa torácica seja a peça que lhe falta. Restaurar a mobilidade dela pode mudar a forma como a sua coluna lida com as exigências diárias - e como a sua coluna se sente como resultado.