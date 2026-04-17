Donativos secretos. Maioria dos partidos diz que quer acabar com segredo

Há 1h e 38min

Apesar de contactados pela TVI/CNN Portugal, PSD e CDS foram os únicos que optaram por não fazer qualquer comentário, sem revelar a sua posição sobre o tema

Se nada mudar e o debate não se complicar quando se chegar aos detalhes da nova legislação, existe maioria na Assembleia da República para terminar com os donativos secretos aos partidos e às campanhas eleitorais. Chega, Iniciativa Liberal, PCP e PAN confirmam à TVI/CNN Portugal que apoiam a mudança já proposta pelo PS, Livre e BE.

A polémica nasceu com uma notícia do Exclusivo da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, divulgada na terça-feira que revelou que um parecer pedido pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) terminou com uma prática que durava há 20 anos: em nome da defesa da proteção dos dados pessoais passou a ser proibido consultar os nomes de quem faz doações para a política.

PS, Livre e BE foram os primeiros a reagir, contestando a mudança e prometendo apresentar projetos de lei para clarificar que é mesmo possível consultar as listas de doadores.

Agora, também o Chega defende que "deve ficar claro na lei que os donativos podem continuar a ser consultados, como aconteceu até hoje". A IL tem posição semelhante e diz que "se a lei em vigor deixa margem para dúvida ou para interpretações que limitem o acesso a essa informação, então sim, deve ser clarificada", tal como o PCP que acrescenta que "se o objetivo for que a lista nominal de doadores continue a ser acessível não nos opomos".

Apesar de contactados, PSD e CDS optaram por não fazer qualquer comentário, sem revelar a sua posição sobre o tema.