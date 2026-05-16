Visita de Trump a Pequim foi mais sobre atmosfera do que sobre detalhes. E foi Xi quem ditou o tom

Há 1h e 28min

ANÁLISE || Ser tratado com tamanha deferência pelo líder do país mais poderoso do mundo diz muito sobre o próprio estatuto de Pequim. Isso é benéfico para Xi, tanto interna quanto externamente, onde busca projetar a China como um líder alternativo aos EUA

Pequim — A visita do presidente dos EUA, Donald Trump, à China esta semana pode não ter resultado em acordos imediatos para resolver as fricções sobre tecnologia e comércio. Mas não há dúvida de que o líder chinês, Xi Jinping, a considerará um sucesso retumbante.

Pequim não precisava de grandes resultados tangíveis para alcançar vitórias importantes, como projetar a China como igual aos EUA no cenário global e direcionar o tom do relacionamento – inclusive em relação a Taiwan.

A visita de Trump parece ter servido para alcançar ambos os objetivos.

As horas que os dois líderes passaram juntos durante a estadia de três dias de Trump foram repletas de cordialidade entre grandes potências e elogios efusivos do presidente americano, que classificou o relacionamento EUA-China como um dos “mais importantes” da história mundial.

Mesmo antes de os dois se sentarem para conversar, Trump disse a Xi que tinha a certeza de que os países teriam um “futuro fantástico”. Mais tarde, durante um banquete de Estado, o presidente dos EUA disse que boas relações entre os dois poderiam criar um “futuro de maior prosperidade” para o mundo – um sentimento que coincidiu com o próprio brinde de Xi.

Todas essas declarações e palmadinhas nas costas criaram um pano de fundo apropriado para o anúncio da China de uma nova era de “estabilidade estratégica construtiva” entre as duas potências – uma era focada na cooperação e na competição administrada, em vez da rivalidade volátil do ano passado.

E o líder chinês aproveitou o seu tempo com Trump para deixar uma coisa muito clara: o principal fator que poderia prejudicar um bom relacionamento era Taiwan – a questão da “linha vermelha” mais importante para a China.

Se Washington não lidar bem com essa questão, disse Xi a Trump no primeiro dia da visita, todo o relacionamento EUA-China estará em “grande risco”. Pequim reivindica a democracia autónoma como parte do seu próprio território e opõe-se aos fortes laços não oficiais dos EUA com Taipei.

Os comentários feitos por Trump aos jornalistas na viagem de volta aos EUA a bordo do Air Force One sugerem que o presidente, no mínimo, ouviu as preocupações de Xi, inclusive sobre as vendas regulares de armas dos EUA para Taiwan. Eles discutiram o assunto em “grande detalhe”, disse Trump, acrescentando que “tomará uma decisão” sobre a venda de armamento à ilha em breve.

O presidente dos EUA, Donald Trump, desembarca do Air Force One na base militar de Andrews, em Maryland, nos EUA, após a sua visita oficial à China. foto Evan Vucci/Reuters

Ótica como resultado

Os diplomatas chineses estavam bem cientes da oportunidade que a viagem de Trump lhes proporcionava.

Cuidadosamente, elaboraram um espetáculo de pompa e circunstância calibrado para impressionar Trump, desde uma salva de tiros militar até a uma rara visita ao complexo secreto da liderança do Partido Comunista, conhecido como Zhongnanhai.

E o presidente americano refletiu exatamente o tipo de imagem que o establishment da política externa chinesa apreciará. Trump chegou a Pequim com uma mão cheia de CEOs americanos de alto escalão, que, segundo Trump, estavam lá para "prestar o seu respeito" a Xi e à China.

Ser tratado com tamanha deferência pelo líder do país mais poderoso do mundo diz muito sobre o próprio estatuto de Pequim. Isso é benéfico para Xi, tanto interna quanto externamente, onde busca projetar a China como um líder alternativo aos EUA.

Um relacionamento previsível com os EUA também dá a Pequim tempo para continuar a sua ascensão nas frentes tecnológica, militar e geopolítica. Os controlos e tarifas tecnológicas dos EUA – como aqueles que estiveram no centro de uma guerra comercial de retaliações entre EUA e China no ano passado – podem desestabilizar as cadeias de abastecimento e prejudicar as empresas, diminuindo esse ímpeto.

Isso também vale para os EUA, que perceberam o quão poderosa é a influência da China sobre o fornecimento mundial de minerais raros processados, quando Pequim reforçou o seu controlo sobre esses materiais estrategicamente críticos para combater as tarifas americanas no ano passado.

Embora o comunicado oficial da Casa Branca não tenha repetido a fraseologia de Xi sobre “estabilidade estratégica construtiva”, o principal diplomata americano, Marco Rubio, disse em entrevista à NBC News a partir de Pequim que os EUA concordam com a ênfase da China nesse aspecto “para que não haja mal-entendidos que possam levar a um conflito mais amplo”.

Certamente, um relacionamento estável entre EUA e China pode ter efeitos positivos para a economia global, assim como os seus atritos podem desestabilizar o comércio.

Mas a forma como essa “estabilidade estratégica” é definida também pode dar à China carta branca para contestar ações dos EUA que ela não considera como apoio a essa estabilidade, especialmente no que diz respeito às questões comerciais e tecnológicas que aumentaram as tensões no ano passado.

Navios do Exército de Libertação Popular da China surgem num ecrâ gigante em Pequim durante a transmissão de uma peça sobre exercícios militares ao redor de Taiwan em dezembro de 2025. foto Maxim Shemetov/Reuters

Conversações sobre Taiwan

Contudo, a principal conclusão a que Pequim certamente dará o seu foco máximo após a viagem diz respeito a Taiwan.

O Partido Comunista Chinês nunca controlou Taiwan, mas considera a ilha parte integrante do seu território. Absorvê-la na China, pela força se necessário, é fundamental para a visão de Pequim do seu "rejuvenescimento nacional" até 2049.

Xi não hesitou em deixar isso claro, mesmo que subtilmente. No seu brinde no banquete de boas-vindas a Trump, o líder chinês não mencionou Taiwan, mas traçou um paralelo entre o lema "Make America Great Again" de Trump e sua própria visão de um "grande rejuvenescimento".

Trump disse a Bret Baier, da Fox News, numa entrevista transmitida na sexta-feira à noite, que "nada mudou" na política dos Estados Unidos em relação a Taiwan durante a viagem. No entanto, também disse que os dois "conversaram a noite toda sobre esse assunto" – e reforçou a visão da China de que o partido governante de Taiwan busca a independência.

“Vou dizer o seguinte: não quero que ninguém se torne independente, e vocês sabem que nós teríamos de viajar 15.300 quilómetros para lutar numa guerra”, disse Trump. “Não quero isso. Quero que eles se acalmem. Quero que a China se acalme.”

O atual partido governante em Taipei apoia a soberania de Taiwan, mas a sua política não busca mudar o statu quo declarando independência.

Taiwan é a sede do governo da República da China (nome oficial de Taiwan), cujas forças nacionalistas governavam anteriormente o continente, mas que fugiram para a ilha depois de o Partido Comunista ter ganhado vantagem na Guerra Civil Chinesa em 1949. Taiwan foi entregue à República da China pelo Japão imperial no final da II Guerra Mundial, apenas algumas décadas depois de o Japão ter conquistado a ilha à dinastia Qing da China.

Sob a política de “Uma Só China”, os EUA reconhecem a posição da China de que Taiwan faz parte da China, mas nunca reconheceram oficialmente a reivindicação do Partido Comunista sobre a ilha.

A forma como os EUA lidam com o seu relacionamento não oficial com Taiwan tem sido um ponto de atrito para Pequim, que agora observa atentamente se Trump dará prosseguimento a um acordo de venda de armas à ilha avaliado em 14 mil milhões de dólares (cerca de 12,05 mil milhões de euros). O Congresso aprovou o acordo em janeiro deste ano.

Na entrevista à Fox News, Trump disse que está a manter o acordo "em suspenso" e que ele "depende da China... é uma ótima moeda de troca".

Ao retornar aos EUA, Trump também disse aos jornalistas a bordo do Air Force One que ele e Xi discutiram a venda de armas para Taiwan "em detalhe" e que tomará uma decisão sobre a venda de armas "em breve".

Uma pausa neste acordo representaria uma vitória significativa para a China.

Os EUA são legalmente obrigados a fornecer armas a Taiwan para a sua defesa. Uma garantia dada pelos EUA a Taiwan em 1982 afirma que os EUA não têm uma política de consultar Pequim sobre a venda de armas. Quando questionado sobre essa posição na sexta-feira, Trump disse ironicamente que a década de 1980 está “muito longínqua”.

Nas horas que se seguiram à saída de Trump de Pequim, a China também se manifestou sobre a situação.

Citado pelos media estatais, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, disse: “Percebemos durante a reunião que o lado americano entende a posição da China e atribui importância às preocupações chinesas, e […] não apoia nem aceita que Taiwan caminhe rumo à independência.”