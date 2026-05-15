Trump deixa a China quase sem resultados mas com sinais de uma relação estabilizada - por enquanto

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Dado que as relações têm sido muito más nos últimos anos, o facto de ambos os líderes terem falado um do outro em termos calorosos e concordarem com a importância dos seus laços é prova de uma mudança para a estabilização numa altura em que um mundo agitado procura desesperadamente a calma geopolítica

O presidente Donald Trump deixou Pequim na tarde desta sexta-feira, hora local, sem qualquer sinal imediato de que os EUA e a China tenham resolvido os desafios espinhosos que assolam esta relação fraturante, mas com sinais de uma relação recentemente estabilizada com o líder chinês Xi Jinping - por enquanto.

Os líderes discutiram uma série de questões, desde o Irão e Taiwan até ao comércio, durante dois dias que incluíram intensas reuniões bilaterais. Mas houve também grandes demonstrações de diplomacia suave, a marcar o primeiro encontro em Pequim entre os rivais de longa data em quase uma década.

Desde a última visita de Trump, em 2017, este reimaginou o papel de Washington no mundo, enquanto Xi reforçou o seu controlo da autoridade a nível interno e estimulou a transformação da China no domínio da alta tecnologia.

"Resolvemos uma série de problemas diferentes que outras pessoas não teriam conseguido resolver e a relação é muito forte", disse Trump no início das discussões bilaterais de sexta-feira, sem oferecer pormenores concretos sobre os problemas em questão.

Dado que as relações têm sido muito más nos últimos anos, o facto de ambos os líderes terem falado um do outro em termos calorosos e concordarem com a importância dos seus laços é prova de uma mudança para a estabilização numa altura em que um mundo agitado procura desesperadamente a calma geopolítica.

A guerra Israel-EUA com o Irão pairou sobre a cimeira. Questionou-se qual seria o apoio de bastidores que Xi poderia estar disposto a dar para ajudar a pôr termo ao conflito que dura há meses e que lançou a economia mundial numa situação de turbulência sem um desfecho claro.

Os pormenores dos acordos comerciais abrangentes que Trump prometeu antes da viagem continuam pouco claros, com grandes declarações do presidente e de alguns altos funcionários, mas com anúncios substanciais ainda ausentes e não confirmados pela China.

Entre as preocupações de especialistas e analistas de que Xi estava a entrar na reunião em vantagem, o líder chinês ofereceu a sua própria flexibilidade sobre a questão de Taiwan.

Trump e Xi no jardim de Zhongnanhai, na sexta-feira CCTV

Mas a visita também constituiu uma oportunidade para redefinir o tom da relação frágil entre os EUA e a China, com Xi a estender uma passadeira vermelha literal e figurativa que encantou e deliciou o seu convidado, demonstrando uma ligação calorosa.

"Penso que ficará registado como um momento muito importante na história. E, talvez mais do que qualquer outra coisa, um grande momento de respeito", refletiu Trump durante uma entrevista à Fox News.

A guerra no Irão foi o tema da visita

Antes das conversações, havia grandes expectativas de que o presidente americano pudesse pressionar o seu homólogo chinês a ajudar a resolver o conflito no Irão.

A China é um parceiro diplomático próximo do Irão e o principal comprador do seu petróleo - e tem-se apresentado como defensora da paz durante toda a guerra. O tema fez parte das mais de duas horas de conversações entre os dois líderes na quinta-feira, mas Trump partiu sem um sinal claro de Pequim de que está disposto a pressionar Teerão a aceitar as exigências dos EUA.

Em vez disso, os comentários de ambas as partes até agora sugerem que a cimeira não fez mexer a agulha.

Trump disse à Fox News que Xi se ofereceu para ajudar a resolver o conflito e se comprometeu a não fornecer equipamento militar ao Irão. O Secretário de Estado Marco Rubio, numa entrevista separada à NBC News na quinta-feira, disse que os EUA não pediram a ajuda da China para resolver o conflito.

De acordo com uma nota divulgada pela Casa Branca, os dois países concordaram que o Estreito de Ormuz deve permanecer aberto e que o Irão nunca poderá ter uma arma nuclear.

Xi também afirmou que "deixou clara a oposição da China à militarização do Estreito e a qualquer tentativa de cobrar uma portagem pela sua utilização" e sugeriu que a China compraria mais petróleo aos EUA.

Poderá estar em preparação um acordo energético entre os EUA e a China, que prevê que Pequim- que importa grandes quantidades de petróleo iraniano - compre mais fornecimentos dos EUA. Mas não é claro se as conversações entre Trump e Xi terão alguma influência no conflito, uma vez que Pequim parece ter reiterado em grande medida a sua posição atual.

A China já se comprometeu repetidamente a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para facilitar as negociações de paz. No mês passado, Xi apelou a que o Estreito de Ormuz "mantivesse uma passagem normal".

Como política, a China afirma que não fornece armas a países em conflito. Pequim apoia o compromisso declarado do Irão de não desenvolver armas nucleares, embora apoie o direito do país a um programa nuclear pacífico.

A China também se inclinou para o seu próprio enquadramento da guerra numa declaração divulgada pelo seu Ministério dos Negócios Estrangeiros na sexta-feira de manhã, dizendo que "nunca deveria ter acontecido".

A mensagem da China é coerente e a sua posição é "muito clara". Entretanto, Trump pareceu aceitar limites à pressão que Pequim poderá exercer sobre o Irão.

"Ele não vai entrar com armas... não vai entrar a disparar", disse à Fox News quando lhe perguntaram se Xi iria influenciar os iranianos. "Ele tem-se portado muito bem."

(Pool)

A fricção de Taiwan e o aviso

Por seu lado, Xi aproveitou a oportunidade de ter Trump no seu tribunal para fazer um aviso explícito sobre Taiwan - uma questão que Xi considerou "a mais importante" nas relações entre os EUA e a China.

"Se a questão for tratada corretamente, as relações bilaterais gozarão de uma estabilidade global", disse Xi durante a sua reunião de quinta-feira de manhã com Trump, de acordo com uma leitura chinesa. "Caso contrário, os dois países terão confrontos e até conflitos, colocando toda a relação em grande perigo."

A linguagem - que parece ser invulgarmente direta, embora em sintonia com a retórica esperada de Pequim - destaca-se do tom da avaliação, de resto otimista, da nova era de "estabilidade estratégica" entre os dois países, apregoada por Xi.

Esta é certamente uma escolha deliberada para deixar uma coisa clara: Pequim quer ter uma relação positiva, mas apenas se os EUA respeitarem o que a China considera ser a sua "linha vermelha" sobre Taiwan.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês, Xi Jinping, participam numa reunião bilateral no Grande Salão do Povo, na quinta-feira. Alex Wong/Getty Images

O Partido Comunista Chinês, no poder, reivindica a democracia autónoma como seu próprio território e prometeu "reunificar" a ilha, se necessário pela força. Há muito que denuncia a forte relação não oficial dos EUA com Taipé e a venda de armas à ilha.

Apesar da preocupação de alguns observadores de que Xi tentaria manobrar Trump para mudar o posicionamento dos EUA em relação a Taiwan - ou Trump usaria a ilha como moeda de troca- Rubio disse que a posição dos Estados Unidos sobre a questão está "inalterada".

Em declarações à NBC, o diplomata disse que a questão foi levantada e que as duas partes expuseram as suas posições, tendo depois "passado para outros temas".

"Respondemos sempre dizendo que tudo o que obrigasse ou forçasse uma mudança no que temos atualmente seria problemático", afirmou. Acrescentou ainda que o tema da venda de armas "não ocupou um lugar de destaque" nas discussões.

Acordos comerciais e económicos dão a Trump uma vitória em casa

Trump regressa à Casa Branca com algumas vitórias económicas que, até agora, se têm revelado pouco substanciais, na ausência de qualquer anúncio ou confirmação formal por parte da China.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, anunciou que a administração espera que a China aceite comprar anualmente aos EUA produtos agrícolas no valor de "dois biliões de dígitos" durante os próximos três anos, como resultado da viagem de Trump.

No entanto, no que diz respeito aos produtos agrícolas individuais, o Secretário do Tesouro Scott Bessent indicou que não haverá mais compras de soja durante uma entrevista à CNBC, sublinhando que estas foram tratadas no âmbito do acordo de vendas de outubro com a China.

Greer disse à Bloomberg News que a China também tinha "renovado" a licença para as exportações de carne de bovino americana. No ano passado, expirou a autorização de exportação de mais de 400 fábricas de carne de bovino dos EUA. Greer não especificou, no entanto, o número de licenças renovadas.

O presidente Trump anunciou também que o seu homólogo chinês concordou em comprar 200 jatos Boeing. O diretor executivo da Boeing fez parte da delegação dos EUA na China. A China ainda não confirmou os acordos específicos mencionados pela equipa de Trump. Numa nota de imprensa, Pequim apelou a que os dois países "expandissem os intercâmbios e a cooperação" em domínios como a economia e o comércio, a saúde, a agricultura e o turismo.

Trump e Xi apertam as mãos em Pequim na sexta-feira CCTV

Pompa, circunstância e um estranho casal diplomático

Trump, uma antiga estrela de reality TV, está bem ciente da ótica e aprecia a encenação como anfitrião em Washington e como convidado no estrangeiro.

Xi compreendeu a sua missão.

Enviou o seu vice-presidente, Han Zheng, para se encontrar com Trump quando este chegou a Pequim na quarta-feira à noite, hora local. Han é amplamente considerado como o enviado de Xi para eventos diplomáticos e participou na tomada de posse de Trump em 2025, tendo a sua presença esta semana assinalado a importância com que a China encarou a visita de Trump.

Questionado sobre se esse momento era significativo, Trump disse à Fox News que o encarava como um sinal de respeito.

"Se eu saísse de um avião e não estivesse lá ninguém para me cumprimentar, eu diria que não seria muito agradável, porque é realmente um respeito pelo nosso país. O nosso país é respeitado", afirmou.

Na quinta-feira, Trump foi brindado com uma cerimónia de boas-vindas mais elaborada no exterior do Grande Salão do Povo da China, incluindo bandas militares, uma inspeção de tropas e uma multidão de crianças em idade escolar agitando bandeiras e flores. O presidente dos EUA mostrou-se visivelmente satisfeito.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da China, Xi Jinping, inspeccionam uma guarda de honra durante uma cerimónia de boas-vindas no Grande Salão do Povo, em Pequim, na quinta-feira. Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

"Fomos muito bem tratados", refletiu Trump mais tarde nesse dia.

O presidente também demonstrou uma rara deferência para com o seu homólogo, exercendo uma contenção pouco caraterística, por exemplo, durante um passeio com Xi à volta do Templo do Céu, quando os repórteres do grupo de imprensa dos EUA tentaram bombardeá-lo com perguntas. Trump, que muitas vezes gosta de se envolver, ofereceu uma breve cortesia, ignorando perguntas gritadas sobre Taiwan.

Bebeu também uma taça de champanhe durante um brinde num banquete de Estado, o abstémio que estendeu um gesto significativo ao seu anfitrião.

Antes de uma reunião bilateral no complexo de Zhongnanhai, na sexta-feira, Xi guiou o seu convidado numa visita aos seus jardins e ofereceu referências históricas abrangentes com um significado subtil.

Poucos líderes mundiais têm a oportunidade de ver o interior do complexo secreto de liderança do Partido Comunista Chinês, que costumava ser o jardim imperial. Xi fez questão de referir que tinha convidado Trump para a visita como forma de retribuir a sua própria visita a Mar a Lago.

No seu conjunto, a meticulosa encenação da China teve o efeito pretendido de projetar estabilidade na relação entre os EUA e a China.

Durante a visita, Trump manifestou a sua admiração por Xi e pela forma como este se comporta.

"Ele não vai reagir muito - é um tipo muito fixe. Ele não vai dizer: 'Isso é um bom argumento'", disse Trump sobre Xi.

Acrescentando: "Não há jogos, não há conversas sobre como o tempo está bom, vamos olhar para as estrelas, vamos olhar para o sol. Não, ele é todo- ele é todo negócios, e eu gosto disso. Isso é bom. Nada de jogos".

*John Liu contribuiu para este artigo