Como o maior jantar anual de Washington se transformou em caos - e numa cena de crime

Há 3h e 58min

Um ataque armado no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, provocou momentos de pânico e levou à evacuação de Donald Trump e de dezenas de responsáveis políticos e jornalistas. O suspeito foi rapidamente neutralizado pelo Serviço Secreto antes de entrar no salão principal

O Presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump estavam sentados no palco do vasto salão de baile do Washington Hilton pouco depois das 20:30 de sábado, a interagir de forma descontraída com o artista da noite, o mentalista Oz Pearlman.

Lá fora, um homem atravessou a toda a velocidade um posto de controlo de segurança com uma espingarda na mão, trocando tiros com agentes dos Serviços Secretos que o perseguiam, de acordo com imagens de segurança divulgadas sobre o incidente.

Em poucos segundos, o atirador foi dominado pelo Serviço Secreto — antes de conseguir chegar ao salão onde o presidente, membros da administração Trump, congressistas e alguns dos mais proeminentes repórteres e editores do país estavam reunidos para o jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca.

Agentes do Serviço Secreto reagem perto do Presidente Donald Trump e da primeira-dama Melania Trump durante o jantar, no sábado. Alex Brandon/AP

Dentro do salão lotado, os convidados já estavam sentados e começavam a provar saladas de burrata e pepino quando se tornou claro que a noite tinha tomado um rumo assustador. Sons secos em rápida sucessão vindos do exterior das portas do salão fizeram com que o burburinho alto das conversas se transformasse rapidamente em silêncio.

Não era evidente para quem estava dentro da sala — situada um nível abaixo de onde ocorreu o incidente — o que eram aqueles sons. Nem o próprio presidente percebeu de imediato o que tinha acontecido. O primeiro pensamento de Trump foi o de uma bandeja cheia de pratos de jantar a cair no chão: “Já ouvi isso muitas vezes”, diria mais tarde a partir da Casa Branca, ainda vestido com o smoking do evento.

Mas quando agentes das forças de segurança, muitos armados, entraram na sala por todas as entradas, tornou-se evidente que tinha ocorrido um incidente grave. Gritos de “baixem-se” ecoaram pelo salão enquanto convidados e funcionários do hotel mergulhavam debaixo de cadeiras e mesas para se protegerem.

A mesa principal foi esvaziada quase de imediato. O vice-presidente JD Vance foi afastado da mesa e conduzido para o lado esquerdo do palco. Enquanto agentes com espingardas corriam para a frente do palco, a equipa do Serviço Secreto do presidente rodeou-o, segundo vídeo captado lateralmente. Ao ser retirado, o presidente pareceu cair brevemente ao chão antes de ser levado, juntamente com a primeira-dama, para uma sala segura no hotel. Os que estavam sentados ao seu lado foram levados para outra sala no corredor.

Participantes escondem-se debaixo das mesas após o incidente. Nathan Howard/Getty Images

“Assustou-nos a todos”

Convidados que tinham escolhido aquele momento para sair do salão antes de ser servido o prato principal, incluindo o jornalista da CNN Wolf Blitzer, acabaram por se colocar em risco. Blitzer tinha acabado de sair de uma casa de banho fora do salão quando viu o atirador a poucos metros de distância.

“Comecei a ouvir tiros no corredor mesmo ao meu lado, e no momento seguinte um agente policial atirou-me ao chão e ficou por cima de mim”, disse Blitzer. “Os tiros eram tão altos, tão assustadores, que nos assustaram a todos. Não fazíamos ideia do que estava a acontecer.”

O jornalista da CNN foi levado de volta para a casa de banho masculina, onde ele e mais de uma dezena de pessoas se refugiaram. Perdeu um sapato no meio da confusão.

Quando avançou pelo ponto de controlo, o atirador estava armado com uma caçadeira, uma pistola e várias facas, segundo as autoridades. Um agente do Serviço Secreto foi atingido no peito durante a troca de tiros, mas ficou bem após ser levado para o hospital, graças ao colete à prova de bala que usava, disse mais tarde Trump.

O suspeito foi identificado pelas autoridades como Cole Tomas Allen, um homem de 31 anos, residente num subúrbio de Los Angeles, que trabalhava como professor e criador de videojogos, de acordo com registos públicos. As autoridades afirmaram que ele estava registado como hóspede no hotel e que parece ter agido sozinho.

Presidente da Câmara de Washington, DC, Muriel Bowser, fala numa conferência de imprensa após o tiroteio. Allison Robbert/AP

O suspeito não foi atingido por disparos, mas estava a receber tratamento num hospital local, segundo a presidente da câmara Muriel Bowser.

Trump divulgou posteriormente nas redes sociais imagens de vigilância do suspeito a correr pelo ponto de controlo, assim como uma fotografia do mesmo imobilizado pelas autoridades no chão.

De volta ao salão, o silêncio instalou-se, pontuado por suspiros ocasionais. Alguns convidados esconderam-se atrás de cadeiras e mesas, enquanto muitos — incluindo jornalistas — pegaram nos telemóveis para registar o momento histórico.

Membros do governo que estavam presentes como convidados de órgãos de comunicação social — espalhados pelas mesas do salão — foram rapidamente retirados pelas suas equipas de segurança, que falavam pelos dispositivos de comunicação enquanto saíam apressadamente. Um deles foi ouvido a dizer “tiros disparados” pelo rádio.

Agentes percorreram a sala, em alguns casos subindo às cadeiras para chamar pelos nomes dos responsáveis que procuravam retirar, antes de os localizar e levá-los para fora. O número de altos responsáveis retirados ilustrou quantas pessoas na linha de sucessão presidencial, juntamente com Trump e Vance, estavam reunidas num único espaço.

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, é retirado. Jonathan Ernst/Reuters

Enquanto os convidados permaneciam deitados no chão, ouviu-se uma voz: “Deus abençoe a América.”

A responsável do Departamento de Justiça Harmeet Dhillon escreveu na rede X que tinha uma nódoa negra na cabeça após um agente do Serviço Secreto ter passado por cima da sua mesa, agradecendo aos US Marshals por a terem levado para casa em segurança.

Com o tempo, à medida que os agentes saíam da sala, os convidados começaram a levantar-se. O sinal de telemóvel era notoriamente fraco (embora o hotel disponibilizasse Wi-Fi — em parte para que os participantes pudessem comprar mais vinho para as mesas). Ainda assim, muitos tentaram contactar redações ou familiares.

O evento anual realiza-se no Washington Hilton, a pouco mais de 1,5 quilómetros a noroeste da Casa Branca. O Presidente Ronald Reagan foi baleado à saída do hotel numa tentativa de assassinato em 1981.

Corrida para a Casa Branca

À medida que a noite avançava, não era claro, dentro da sala, se o programa iria prosseguir. A certa altura, um locutor pediu aos convidados que aguardassem, chegando mesmo a sugerir que o prato de bife e lagosta ainda seria servido.

Tanto Trump como a presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca, a jornalista da CBS Weijia Jiang, quiseram inicialmente prosseguir com o evento. Jiang disse aos presentes que o programa iria retomar em breve. Trump encontrava-se numa sala segura no hotel e pretendia regressar ao salão, segundo um responsável da administração.

Donald Trump responde a perguntas dos jornalistas na Casa Branca após o incidente. Tom Brenner/AP

Mas o Serviço Secreto não o permitiu — e a decisão das autoridades prevaleceu.

“Lutei com todas as forças para ficar”, disse Trump. “Mas é protocolo.”

Quando Trump anunciou que regressaria à Casa Branca para dar uma conferência de imprensa — quase exatamente uma hora depois de o atirador ter invadido o posto de controlo de segurança —, já se tinham começado a formar filas para sair do hotel. Um perímetro de segurança que se estendia por vários quarteirões dificultava a saída.

Os repórteres da Casa Branca, vestidos a rigor, correram para o exterior para chamar carros, percorrendo apressadamente os 2,4 km de volta pela Connecticut Avenue até à mansão presidencial.

Quando Trump entrou na sala de imprensa James S. Brady — batizada em homenagem ao secretário de imprensa de Reagan, que ficou ferido na tentativa de assassinato de 1981 no Hilton —, estava ladeado por Vance e pelos seus principais responsáveis pelas forças da ordem. Trump agradeceu a Jiang pelo seu trabalho e afirmou que toda aquela provação tinha, por estranho que pareça, feito com que a sala repleta de adversários políticos e de jornalistas ficasse “totalmente unida”

“Foi muito inesperado, mas houve uma resposta incrível do Serviço Secreto e das autoridades”, afirmou.

À parte, outra pessoa ouvia em silêncio: a primeira-dama, que, tal como o marido, tinha sido levada às pressas para a sala de segurança na cave do hotel.

“Foi uma experiência bastante traumática para ela”, reconheceu Trump. “Havia muita agitação a decorrer lá em cima, tudo muito rapidamente.”

Melania Trump não estava ao lado do marido durante as duas tentativas de assassinato anteriores, em Butler, na Pensilvânia, e em West Palm Beach, na Flórida. Há muito que ela tem manifestado preocupação com a segurança da sua família. Para ela, o incidente de sábado colocou em evidência os riscos de segurança inerentes à sua posição.

“Ela me disse várias vezes: ‘Você tem um trabalho perigoso’, mas isso também se aplica a ela. Quero dizer, é perigoso para ela também”, afirmou Trump.

Mais tarde, quando um repórter perguntou se a primeira-dama poderia partilhar as suas próprias reflexões sobre a noite, esta recusou-se a fazê-lo.