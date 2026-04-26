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Como o maior jantar anual de Washington se transformou em caos - e numa cena de crime

CNN , Jeremy Herb, Kevin Liptak
Há 3h e 58min
A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, e o Presidente dos EUA, Donald Trump, participam no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca no Washington Hilton, em Washington, DC, no sábado. Mandel Ngan/AFP/Getty Images

 

 

 

 

Melania Trump was not at her husband’s side during two previous assassination attempts, in Butler, Pennsylvania, and in West Palm Beach, Florida. She has long voiced concern for her family’s safety. For her, Saturday’s incident placed the security risks of her position into sharp focus.

“She’s told me numerous times, she said, ‘You are in a dangerous job,’ but that goes along with her too. I mean, it’s dangerous for her too,” Trump said.

Later, when a reporter asked if she might offer her own thoughts on the evening, she demurred.

 

Um ataque armado no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, provocou momentos de pânico e levou à evacuação de Donald Trump e de dezenas de responsáveis políticos e jornalistas. O suspeito foi rapidamente neutralizado pelo Serviço Secreto antes de entrar no salão principal

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O Presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump estavam sentados no palco do vasto salão de baile do Washington Hilton pouco depois das 20:30 de sábado, a interagir de forma descontraída com o artista da noite, o mentalista Oz Pearlman.

Lá fora, um homem atravessou a toda a velocidade um posto de controlo de segurança com uma espingarda na mão, trocando tiros com agentes dos Serviços Secretos que o perseguiam, de acordo com imagens de segurança divulgadas sobre o incidente.

Em poucos segundos, o atirador foi dominado pelo Serviço Secreto — antes de conseguir chegar ao salão onde o presidente, membros da administração Trump, congressistas e alguns dos mais proeminentes repórteres e editores do país estavam reunidos para o jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca.

Agentes do Serviço Secreto reagem perto do Presidente Donald Trump e da primeira-dama Melania Trump durante o jantar, no sábado. Alex Brandon/AP

Dentro do salão lotado, os convidados já estavam sentados e começavam a provar saladas de burrata e pepino quando se tornou claro que a noite tinha tomado um rumo assustador. Sons secos em rápida sucessão vindos do exterior das portas do salão fizeram com que o burburinho alto das conversas se transformasse rapidamente em silêncio.

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Não era evidente para quem estava dentro da sala — situada um nível abaixo de onde ocorreu o incidente — o que eram aqueles sons. Nem o próprio presidente percebeu de imediato o que tinha acontecido. O primeiro pensamento de Trump foi o de uma bandeja cheia de pratos de jantar a cair no chão: “Já ouvi isso muitas vezes”, diria mais tarde a partir da Casa Branca, ainda vestido com o smoking do evento.

Mas quando agentes das forças de segurança, muitos armados, entraram na sala por todas as entradas, tornou-se evidente que tinha ocorrido um incidente grave. Gritos de “baixem-se” ecoaram pelo salão enquanto convidados e funcionários do hotel mergulhavam debaixo de cadeiras e mesas para se protegerem.

A mesa principal foi esvaziada quase de imediato. O vice-presidente JD Vance foi afastado da mesa e conduzido para o lado esquerdo do palco. Enquanto agentes com espingardas corriam para a frente do palco, a equipa do Serviço Secreto do presidente rodeou-o, segundo vídeo captado lateralmente. Ao ser retirado, o presidente pareceu cair brevemente ao chão antes de ser levado, juntamente com a primeira-dama, para uma sala segura no hotel. Os que estavam sentados ao seu lado foram levados para outra sala no corredor.

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Participantes escondem-se debaixo das mesas após o incidente. Nathan Howard/Getty Images

“Assustou-nos a todos”

Convidados que tinham escolhido aquele momento para sair do salão antes de ser servido o prato principal, incluindo o jornalista da CNN Wolf Blitzer, acabaram por se colocar em risco. Blitzer tinha acabado de sair de uma casa de banho fora do salão quando viu o atirador a poucos metros de distância.

“Comecei a ouvir tiros no corredor mesmo ao meu lado, e no momento seguinte um agente policial atirou-me ao chão e ficou por cima de mim”, disse Blitzer. “Os tiros eram tão altos, tão assustadores, que nos assustaram a todos. Não fazíamos ideia do que estava a acontecer.”

O jornalista da CNN foi levado de volta para a casa de banho masculina, onde ele e mais de uma dezena de pessoas se refugiaram. Perdeu um sapato no meio da confusão.

Quando avançou pelo ponto de controlo, o atirador estava armado com uma caçadeira, uma pistola e várias facas, segundo as autoridades. Um agente do Serviço Secreto foi atingido no peito durante a troca de tiros, mas ficou bem após ser levado para o hospital, graças ao colete à prova de bala que usava, disse mais tarde Trump.

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O suspeito foi identificado pelas autoridades como Cole Tomas Allen, um homem de 31 anos, residente num subúrbio de Los Angeles, que trabalhava como professor e criador de videojogos, de acordo com registos públicos. As autoridades afirmaram que ele estava registado como hóspede no hotel e que parece ter agido sozinho.

Presidente da Câmara de Washington, DC, Muriel Bowser, fala numa conferência de imprensa após o tiroteio. Allison Robbert/AP

O suspeito não foi atingido por disparos, mas estava a receber tratamento num hospital local, segundo a presidente da câmara Muriel Bowser.

Trump divulgou posteriormente nas redes sociais imagens de vigilância do suspeito a correr pelo ponto de controlo, assim como uma fotografia do mesmo imobilizado pelas autoridades no chão.

De volta ao salão, o silêncio instalou-se, pontuado por suspiros ocasionais. Alguns convidados esconderam-se atrás de cadeiras e mesas, enquanto muitos — incluindo jornalistas — pegaram nos telemóveis para registar o momento histórico.

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Membros do governo que estavam presentes como convidados de órgãos de comunicação social — espalhados pelas mesas do salão — foram rapidamente retirados pelas suas equipas de segurança, que falavam pelos dispositivos de comunicação enquanto saíam apressadamente. Um deles foi ouvido a dizer “tiros disparados” pelo rádio.

Agentes percorreram a sala, em alguns casos subindo às cadeiras para chamar pelos nomes dos responsáveis que procuravam retirar, antes de os localizar e levá-los para fora. O número de altos responsáveis retirados ilustrou quantas pessoas na linha de sucessão presidencial, juntamente com Trump e Vance, estavam reunidas num único espaço.

O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, é retirado. Jonathan Ernst/Reuters

Enquanto os convidados permaneciam deitados no chão, ouviu-se uma voz: “Deus abençoe a América.”

A responsável do Departamento de Justiça Harmeet Dhillon escreveu na rede X que tinha uma nódoa negra na cabeça após um agente do Serviço Secreto ter passado por cima da sua mesa, agradecendo aos US Marshals por a terem levado para casa em segurança.

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Com o tempo, à medida que os agentes saíam da sala, os convidados começaram a levantar-se. O sinal de telemóvel era notoriamente fraco (embora o hotel disponibilizasse Wi-Fi — em parte para que os participantes pudessem comprar mais vinho para as mesas). Ainda assim, muitos tentaram contactar redações ou familiares.

O evento anual realiza-se no Washington Hilton, a pouco mais de 1,5 quilómetros a noroeste da Casa Branca. O Presidente Ronald Reagan foi baleado à saída do hotel numa tentativa de assassinato em 1981.

Corrida para a Casa Branca

À medida que a noite avançava, não era claro, dentro da sala, se o programa iria prosseguir. A certa altura, um locutor pediu aos convidados que aguardassem, chegando mesmo a sugerir que o prato de bife e lagosta ainda seria servido. 

Tanto Trump como a presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca, a jornalista da CBS Weijia Jiang, quiseram inicialmente prosseguir com o evento. Jiang disse aos presentes que o programa iria retomar em breve. Trump encontrava-se numa sala segura no hotel e pretendia regressar ao salão, segundo um responsável da administração.

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Donald Trump responde a perguntas dos jornalistas na Casa Branca após o incidente. Tom Brenner/AP

Mas o Serviço Secreto não o permitiu — e a decisão das autoridades prevaleceu.

“Lutei com todas as forças para ficar”, disse Trump. “Mas é protocolo.”

Quando Trump anunciou que regressaria à Casa Branca para dar uma conferência de imprensa — quase exatamente uma hora depois de o atirador ter invadido o posto de controlo de segurança —, já se tinham começado a formar filas para sair do hotel. Um perímetro de segurança que se estendia por vários quarteirões dificultava a saída.

Os repórteres da Casa Branca, vestidos a rigor, correram para o exterior para chamar carros, percorrendo apressadamente os 2,4 km de volta pela Connecticut Avenue até à mansão presidencial.

Quando Trump entrou na sala de imprensa James S. Brady — batizada em homenagem ao secretário de imprensa de Reagan, que ficou ferido na tentativa de assassinato de 1981 no Hilton —, estava ladeado por Vance e pelos seus principais responsáveis pelas forças da ordem. Trump agradeceu a Jiang pelo seu trabalho e afirmou que toda aquela provação tinha, por estranho que pareça, feito com que a sala repleta de adversários políticos e de jornalistas ficasse “totalmente unida” 

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“Foi muito inesperado, mas houve uma resposta incrível do Serviço Secreto e das autoridades”, afirmou.

À parte, outra pessoa ouvia em silêncio: a primeira-dama, que, tal como o marido, tinha sido levada às pressas para a sala de segurança na cave do hotel.

“Foi uma experiência bastante traumática para ela”, reconheceu Trump. “Havia muita agitação a decorrer lá em cima, tudo muito rapidamente.”

Melania Trump não estava ao lado do marido durante as duas tentativas de assassinato anteriores, em Butler, na Pensilvânia, e em West Palm Beach, na Flórida. Há muito que ela tem manifestado preocupação com a segurança da sua família. Para ela, o incidente de sábado colocou em evidência os riscos de segurança inerentes à sua posição.

“Ela me disse várias vezes: ‘Você tem um trabalho perigoso’, mas isso também se aplica a ela. Quero dizer, é perigoso para ela também”, afirmou Trump.

Mais tarde, quando um repórter perguntou se a primeira-dama poderia partilhar as suas próprias reflexões sobre a noite, esta recusou-se a fazê-lo.

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