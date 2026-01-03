Trump diz que os EUA estão a assumir o controlo das reservas de petróleo da Venezuela. Eis o que isso significa

3 jan, 21:49

A Venezuela possui a maior reserva petrolífera comprovada do mundo, mas o seu potencial é muito superior à sua produção efetiva. Trump diz que as empresas norte-americanas vão investir milhões de dólares e renovar as infra-estruturas petrolíferas venezuelanas

O presidente Donald Trump afirmou, este sábado, que os EUA vão assumir o controlo das enormes reservas de petróleo da Venezuela e selecionar empresas americanas para investirem milhares de milhões de dólares na renovação da indústria petrolífera do país.

A Venezuela possui 303 mil milhões de barris de crude - cerca de um quinto das reservas mundiais, de acordo com a Administração de Informação sobre Energia dos EUA (EIA). Esse tesouro de crude desempenhará um papel central no futuro do país.

O petróleo não é negociado durante o fim de semana, pelo que o impacto a curto prazo no preço do petróleo é um jogo de adivinhação, mas Trump disse que os EUA irão gerir o governo venezuelano por enquanto.

“As nossas grandes empresas petrolíferas dos Estados Unidos - as maiores do mundo - vão entrar no país, gastar milhares de milhões de dólares e reparar as infra-estruturas, as infra-estruturas petrolíferas, que estão muito danificadas”, disse Trump numa conferência de imprensa em Mar-a-Lago.

Uma renovação liderada pelos EUA poderá eventualmente tornar a Venezuela um fornecedor muito maior de petróleo e criar oportunidades para as empresas petrolíferas ocidentais, podendo servir como uma nova fonte de produção. Poderá também manter os preços mais elevados sob controlo, embora os preços mais baixos pudessem desincentivar algumas empresas americanas de produzir petróleo.

Mesmo que o acesso internacional fosse totalmente restabelecido amanhã, poderá levar anos e implicar despesas consideráveis retomar a produção petrolífera venezuelana por completo. A empresa estatal venezuelana de petróleo e gás natural PDVSA afirma que os seus oleodutos não são atualizados há 50 anos e que o custo de modernização da infraestrutura para voltar aos níveis máximos de produção custaria 58 mil milhões de dólares.

“Para o petróleo, isto tem o potencial de ser um acontecimento histórico”, diz Phil Flynn, analista de mercado sénior do Price Futures Group. “O regime de Maduro e (o ex-presidente venezuelano) Hugo Chávez basicamente saquearam a indústria petrolífera venezuelana”.

Controlo do tesouro petrolífero venezuelano

A Venezuela possui a maior reserva petrolífera comprovada do mundo, mas o seu potencial é muito superior à sua produção efetiva: a Venezuela produz apenas cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia - cerca de 0,8% da produção mundial de petróleo bruto.

É menos de metade do que produzia antes de Maduro assumir o controlo do país, em 2013, e menos de um terço dos 3,5 milhões de barris de petróleo por dia.

As sanções internacionais contra o governo venezuelano e uma profunda crise económica contribuíram para o declínio da indústria petrolífera do país - mas também a falta de investimento e de manutenção, de acordo com a EIA. As infra-estruturas energéticas da Venezuela estão a deteriorar-se e a sua capacidade de produção de petróleo tem vindo a diminuir consideravelmente ao longo dos anos.

A Venezuela simplesmente não produz petróleo suficiente para fazer uma diferença tão grande.

Os preços do petróleo têm estado sob controlo este ano devido aos receios de excesso de oferta. A OPEP aumentou a produção, mas a procura diminuiu um pouco, uma vez que a economia mundial continua a debater-se com a inflação e a acessibilidade dos preços após o choque de preços pós-pandemia.

O petróleo dos EUA subiu brevemente acima dos 60 dólares por barril quando a administração Trump começou a apreender petróleo de navios venezuelanos, mas desde então voltou a cair para 57 dólares por barril. Por isso, a reação do mercado - se os investidores acreditarem que o ataque é uma má notícia para o fornecimento de petróleo - será quase de certeza silenciosa.

“Psicologicamente, isto pode dar um pequeno impulso, mas a Venezuela tem petróleo que pode ser facilmente substituído por uma combinação de produtores globais”, considera Flynn.

O potencial petrolífero da Venezuela

O tipo de petróleo que a Venezuela possui - crude pesado e ácido - requer equipamento especial e um elevado nível de competência técnica para ser produzido. As companhias petrolíferas internacionais têm a capacidade de o extrair e refinar, mas têm sido impedidas de fazer negócios no país.

Os Estados Unidos, o maior produtor de petróleo do mundo, têm crude leve e doce, que é bom para fazer gasolina, mas não para muito mais. O crude pesado e ácido, como o petróleo da Venezuela, é crucial para certos produtos fabricados no processo de refinação, incluindo o gasóleo, o asfalto e os combustíveis para fábricas e outros equipamentos pesados. O gasóleo é escasso em todo o mundo - em grande parte devido às sanções impostas ao petróleo venezuelano.

O desbloqueio do petróleo venezuelano poderia ser particularmente benéfico para os Estados Unidos: a Venezuela está próxima e o seu petróleo é relativamente barato - resultado da sua textura pegajosa e lamacenta que requer uma refinação significativa. A maioria das refinarias americanas foi construída para processar o petróleo pesado da Venezuela e, segundo Flynn, são significativamente mais eficientes quando utilizam o petróleo venezuelano do que o americano.

“Se de facto isto continuar a correr bem - e parece ser uma operação magistral até agora - e as empresas americanas forem autorizadas a voltar e reconstruir a indústria petrolífera venezuelana, poderá ser uma mudança de jogo para o mercado petrolífero global”, antecipa Flynn.

Trump considerou o negócio petrolífero da Venezuela “um fracasso total”.

“Não estavam a extrair quase nada em comparação com o que poderiam estar a extrair e com o que poderia ter sido feito”, disse Trump.

“As nossas grandes companhias petrolíferas dos Estados Unidos - as maiores do mundo - vão entrar no país, gastar milhares de milhões de dólares, reparar as infra-estruturas em mau estado, as infra-estruturas petrolíferas, e começar a fazer dinheiro para o país”, acrescentou.

O que vai acontecer aos preços do petróleo

Não é claro o impacto que a intervenção dos EUA na Venezuela terá nos preços da energia.

Bob McNally, presidente da empresa de consultoria Rapidan Energy Group, sediada em Washington, disse à CNN que acha que o impacto nos preços será “modesto”, mas não espera um grande impacto "a menos que vejamos sinais de agitação social generalizada e as coisas pareçam confusas. O mais provável é que a situação pareça ‘estável’".

"A perspetiva é, então, a rapidez com que uma Venezuela pró-EUA poderá aumentar a sua produção. Essa será a grande jogada. A perceção pode correr à frente da realidade. As pessoas vão assumir que a Venezuela pode aumentar a produção de petróleo mais rapidamente do que na realidade acontecerá", prevê McNally .

“A Venezuela pode ser um grande negócio, mas não por 5 a 10 anos”, diz McNally.

Os mercados petrolíferos abrem no domingo à noite. Os preços dependerão de Trump “conseguir demonstrar a reviravolta” do sector petrolífero venezuelano, segundo Helima Croft, diretora de estratégia global de matérias-primas da RBC Capital Markets.

“Tudo depende do facto de a Venezuela desafiar ou não os esforços de mudança de regime liderados pelos EUA”, disse Croft à CNN. O presidente Trump sinalizou que os EUA estão de volta ao “modo de construção da nação” e que as empresas americanas farão os investimentos necessários para garantir o renascimento do sector petrolífero. Penso que precisamos de muito mais pormenores antes de declararmos ‘Missão Cumprida’".

