"Atingimos todos os barcos e agora estamos a atingir a zona". Trump confirma primeiro ataque terrestre a alvo de narcotráfico na Venezuela

Agência Lusa , MJC
29 dez 2025, 20:42
Donald Trump em Kuala Lumpur (EPA)

Há várias semanas que Trump tem vindo a alertar que Washington vai começar a atacar alvos terrestres no âmbito da sua campanha de pressão contra o regime do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que já envolveu a destruição de cerca de 30 alegados barcos de tráfico de droga e a morte de mais de 100 dos seus ocupantes

O presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou que os EUA destruíram uma zona de atracagem para barcos alegadamente envolvidos no tráfico de droga na Venezuela, sem especificar o local ou quem conduziu a operação.

Este pode ser o primeiro ataque terrestre divulgado por Washington desde o início da sua campanha militar contra o tráfico de droga na América Latina, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Questionado sobre uma alusão a tal ataque numa entrevista transmitida na sexta-feira para um podcast de rádio, o republicano frisou hoje, desde a Florida, que ocorreu "uma grande explosão na zona de atracagem onde carregam os barcos do narcotráfico".

"Portanto, atingimos todos os barcos e agora estamos a atingir a zona, (...) e já não está lá", indicou, sem especificar o local do ataque.

"Foi na costa", acrescentou, sem adiantar quem realizou a operação.

O republicano não especificou a natureza da instalação, e o seu Governo ainda não comentou a operação.

Questionado pelos jornalistas, Trump recusou especificar qual a entidade governamental que realizou o ataque.

"Eu sei, mas não vou dizer", referiu Trump aos jornalistas antes de se encontrar com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na sua residência em Mar-a-Lago, na Florida.

O Presidente norte-americano relatou a destruição de uma "grande instalação" numa conversa com o bilionário republicano e proprietário da estação de rádio nova-iorquina WABC, John Catsimatidis, enquanto discutiam as ações militares dos EUA contra alegados barcos de tráfico de droga nas Caraíbas para desmantelar a alegada rede de tráfico de droga do Cartel dos Sóis, que Trump afirma ser controlada pelo Governo venezuelano.

Há várias semanas que Trump tem vindo a alertar que Washington vai começar a atacar alvos terrestres no âmbito da sua campanha de pressão contra o regime do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, que já envolveu a destruição de cerca de 30 alegados barcos de tráfico de droga e a morte de mais de 100 dos seus ocupantes.

As autoridades norte-americanas citadas pelo The New York Times afirmaram que Trump se referia a uma instalação de produção de droga na Venezuela e especificaram que foi destruída na passada quarta-feira, sem adiantar mais pormenores.

Desde o verão que os EUA mantêm um grande contingente aéreo e naval nas Caraíbas, junto às águas venezuelanas, que alegam ter como objetivo combater o narcotráfico, mas que Caracas interpreta como ameaças e uma tentativa de promover uma mudança de regime.

As tensões aumentaram depois de Trump ter anunciado um bloqueio aos petroleiros sancionados que viajam de e para o país sul-americano, e a apreensão de dois navios que transportavam crude venezuelano nas últimas semanas.

