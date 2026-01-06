As grandes petrolíferas americanas não partilham o sonho de Trump de tornar o petróleo venezuelano grande novamente

6 jan, 13:09

O presidente Donald Trump pode ter cometido uma grande má avaliação sobre o petróleo da Venezuela.

Trump manifestou entusiasmo com a possibilidade das empresas petrolíferas americanas terem acesso aos vastos recursos petrolíferos venezuelanos.

Mas fontes da indústria disseram à CNN que é improvável que os executivos do petróleo se lancem de cabeça na Venezuela por múltiplas razões: a situação no terreno continua muito incerta, a indústria petrolífera venezuelana está em ruínas e Caracas tem um histórico de apreender ativos petrolíferos norte-americanos.

Talvez o maior problema seja o de que os preços do petróleo estão hoje demasiado baixos para justificar os enormes gastos — possivelmente dezenas de milhares de milhões de dólares — que seriam necessários para revitalizar a decadente indústria petrolífera venezuelana.

“O apetite para investir na Venezuela neste momento é bastante baixo. Não temos ideia de como será o governo lá”, disse à CNN uma fonte bem colocada da indústria na segunda-feira. “O desejo do presidente é diferente do da indústria. E a Casa Branca saberia disso se tivesse comunicado com a indústria antes da operação de sábado.”

“Todas as nossas empresas petrolíferas estão prontas e dispostas a fazer grandes investimentos na Venezuela que reconstruam a sua infraestrutura petrolífera, destruída pelo regime ilegítimo de Maduro”, declarou a porta-voz da Casa Branca, Taylor Rogers, em comunicado à CNN. “As empresas petrolíferas americanas farão um trabalho incrível para o povo venezuelano e representarão bem os Estados Unidos.”

Um alto responsável da Casa Branca disse à CNN que o secretário da Energia, Chris Wright, e o secretário de Estado, Marco Rubio, irão liderar o esforço para envolver a indústria petrolífera em nome de Trump. O responsável afirmou que a correspondência com as empresas petrolíferas já começou e continuará.

Wright vai encontrar-se com executivos do petróleo esta semana para discutir a possibilidade de as empresas americanas voltarem a perfurar petróleo na Venezuela, revelou um porta-voz do Departamento de Energia.

Duas fontes disseram anteriormente à CNN que, embora funcionários de Trump tenham contactado empresas petrolíferas dos EUA para avaliar o interesse em regressar à Venezuela, as empresas de energia mostraram relutância em reinvestir no país.

"Retórica antes da realidade"

A Venezuela possui mais reservas comprovadas de petróleo do que qualquer outro país no planeta, mais do que Iraque, Rússia e Estados Unidos juntos, segundo estimativas oficiais.

No entanto, quando as empresas petrolíferas decidem investir em projetos de perfuração distantes, precisam de ter confiança sobre como será o ambiente operativo anos, se não décadas, no futuro. Hoje em dia, é difícil ter certezas sobre a forma de governo e instituições da Venezuela semanas à frente, quanto mais anos.

“Só porque existem reservas de petróleo — mesmo as maiores do mundo — não significa necessariamente que vá produzir-se petróleo lá”, afirmou outra fonte da indústria à CNN. “Não é como abrir uma operação de rulotes de comida.”

Essa fonte disse que a administração Trump colocou “a retórica antes da realidade” e salientou que a estabilidade política é “fundamental” quando as empresas ponderam investir no estrangeiro.

A Venezuela tem cerca de um quinto das reservas mundiais comprovadas de petróleo bruto

A Venezuela lidera todos os países com 303 mil milhões de barris de reservas comprovadas de petróleo bruto, ultrapassando a Arábia Saudita e representando quase 20% das reservas mundiais em 2023.

Países líderes por reservas de petróleo bruto, 2023 (milhares de milhões de barris)

Nota: Os dados excluem as areias betuminosas, que são exploradas principalmente pelo Canadá

Fonte: OPEP

Gráfico: Jhasua Razo, CNN

"A Venezuela está falida"

Anos de subinvestimento, crise económica e exílio internacional deixaram a infraestrutura petrolífera da Venezuela em estado de degradação.

“A Venezuela está falida. Não tem dinheiro. A empresa petrolífera nacional está desorganizada. Mal consegue alimentar o seu povo”, disse Luisa Palacios, ex-presidente da Citgo, nascida e criada na Venezuela.

Só para manter a produção petrolífera venezuelana estável em 1,1 milhões de barris por dia — aproximadamente igual ao que atualmente produz a Dakota do Norte — seriam necessários cerca de 53 mil milhões de dólares de investimento nos próximos 15 anos, segundo estimativas publicadas na segunda-feira pela consultora Rystad Energy.

Um funcionário de uma bomba de gasolina abastece um carro e segura dólares americanos numa estação da Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) em Caracas, Venezuela, a 1 de dezembro de 2022. Matias Delacroix/Bloomberg/Getty Images

No entanto, para devolver a Venezuela aos dias de glória de 3 milhões de barris por dia do final dos anos 1990, os gastos de capital totais em petróleo e gás teriam de atingir uns impressionantes 183 mil milhões de dólares até 2040, segundo a análise da Rystad.

Esse valor elevado reflete não só a infraestrutura envelhecida da Venezuela, mas também o facto de a maior parte do seu petróleo ser considerado “pesado”, um tipo de crude mais difícil e caro de refinar e processar do que o petróleo mais leve encontrado na Bacia do Permiano, no Oeste do Texas.

Petróleo a 60 dólares não inspira investimento

O crude também está barato neste momento. Os preços do petróleo caíram 20% no ano passado — a maior queda desde 2020.

O petróleo barato é excelente para os consumidores, fazendo com que os preços da gasolina atinjam mínimos de quatro anos. No entanto, esse mesmo ambiente de preços baixos torna os CEO do setor petrolífero e os seus acionistas relutantes em arriscar em projetos perigosos.

“A ideia de um reinício da indústria petrolífera venezuelana da noite para o dia é simplesmente irrealista. É tudo muito prematuro”, afirmou Doug Leggate, diretor-gerente de petróleo integrado, refinarias e exploração & produção da Wolfe Research.

Claro que é possível que a administração Trump tente contornar estas preocupações oferecendo garantias destinadas a incentivar o investimento norte-americano na Venezuela. Ainda é cedo para dizer se tais incentivos serão oferecidos.

A Chevron poderá beneficiar

De qualquer forma, analistas e executivos do setor dizem que apenas um número muito reduzido de empresas petrolíferas dos EUA tem os recursos financeiros e o know-how para desenvolver a produção na Venezuela.

A Chevron está no topo dessa lista, porque a empresa sediada em Houston é o único grande gigante petrolífero ocidental que manteve uma presença significativa na Venezuela ao longo de décadas de instabilidade.

Vista do monumento à Paz em frente à sede da Petróleos de Venezuela (PDVSA) em Caracas, a 2 de dezembro de 2022. Miguel Zambrano/AFP/Getty Images

“A Chevron está, de longe, melhor posicionada entre as empresas petrolíferas norte-americanas”, disse Francisco Monaldi, investigador em política energética da América Latina na Rice University.

Atualmente, a Chevron produz cerca de 150.000 barris por dia na Venezuela, segundo a Rystad, operando sob uma licença de sanções que a administração Trump recentemente renovou.

A Chevron recusou-se a responder a perguntas sobre o seu nível de interesse em aumentar a produção na Venezuela, agora que o presidente Nicolás Maduro foi afastado do poder.

Exxon e Conoco têm créditos a receber

A ExxonMobil e a ConocoPhillips, outras duas grandes empresas petrolíferas norte-americanas, também têm a experiência e a capacidade financeira para ajudar a revitalizar a Venezuela.

No entanto, ambas as empresas podem ainda estar marcadas pelas suas experiências anteriores na Venezuela.

O antigo líder venezuelano Hugo Chávez nacionalizou os ativos petrolíferos da Exxon e da Conoco por volta de 2006. Enquanto a Chevron decidiu permanecer e trabalhar com Caracas, a Exxon e a Conoco partiram e viram os seus ativos confiscados.

A Conoco continua a tentar recuperar cerca de 12 mil milhões de dólares da anterior nacionalização dos seus ativos na Venezuela, enquanto a ExxonMobil tenta recuperar quase 2 mil milhões, segundo a Reuters.

“A Venezuela é o país que mais casos de expropriação viu instaurados contra si. Isto significa que o prémio de risco inicial é muito elevado”, explicou Palacios, a ex-executiva da Citgo que é agora diretora interina de investigação e diretora-gerente de financiamento da transição energética no Center on Global Energy Policy da Columbia University.

A Exxon está concentrada em desenvolver descobertas petrolíferas importantes na vizinha Guiana, que em poucos anos passou de quase nenhuma produção para superar a da Venezuela.

“A Venezuela não é o único jogo na cidade — nem sequer na América Latina”, lembrou Palacios.