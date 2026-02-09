Estará Donald Trump fora de controlo?

Há 40 min

ANÁLISE || Até onde irá Trump na sua busca pelo domínio pode depender da tensão entre as suas explosões de autoritarismo e as realidades políticas domésticas e internacionais que ocasionalmente o controlam. Mas a impressão de um presidente concentrado nos seus próprios objetivos, muitas vezes erráticos, e indiferente à situação dos eleitores comuns está a crescer. O custo político dessa auto-obsessão impulsiva está a tornar-se claro

A crescente instabilidade de Trump está a deixar o mundo nervoso

O presidente dos EUA mais volátil de que há memória está a tornar-se cada vez mais influenciado pelos seus caprichos pessoais.

A governação disciplinada dos primeiros meses do segundo mandato do presidente Donald Trump - quando decretos executivos bem elaborados remodelaram Washington e as prioridades globais dos Estados Unidos - é agora apenas uma memória.

Encerrar a USAID - Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, destruir o governo federal e atacar o currículo das grandes universidades dos EUA da Ivy League pode ter sido controverso. Mas tudo isso surgiu de um plano racional elaborado durante os quatro anos de exílio de Trump da Casa Branca.

Ultimamente, contudo, Trump parece estar a improvisar mais do que o normal. E está a ficar mais extremo. O seu temperamento instável em Washington — em contraste com o seu humor mais alegre nos fins de semana em casa, na Flórida — está a tornar-se cada vez mais ameaçador.

Até onde ele irá na sua busca pelo domínio pode depender da tensão entre as suas explosões de autoritarismo e as realidades políticas domésticas e internacionais que ocasionalmente o controlam.

Uma semana agitada num ano volátil

Na semana passada, Trump provocou indignação com a mensagem mais racista a partir da Casa Branca de que há memória, quando um vídeo de desenhos animados republicado na sua conta da rede Truth Social retratou Barack e Michelle Obama como macacos.

Trump recentemente voltou a colocar as eleições na mira, com a principal autoridade de inteligência dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, a viajar para a Geórgia em busca de provas para comprovar a sua obsessão sobre a falsa fraude de 2020. Trump levantou novas preocupações na semana passada de que tentará manipular as eleições intercalares de novembro, exigindo a nacionalização do voto.

A diretora de Inteligência Nacional dos EUA, Tulsi Gabbard, entra no Centro Eleitoral do Condado de Fulton enquanto o FBI recolhe as cédulas eleitorais de 2020 do Condado de Fulton, na quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, em Union City, Geórgia, perto de Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart)

Ao mesmo tempo, aumentou a confusão sobre o estado da sua repressão aos migrantes, depois de dois cidadãos norte-americanos terem sido baleados por agentes federais enviados para o Minnesota. Trump agora apela a uma "abordagem mais suave". Mas isto pode ser apenas uma mudança de imagem para amenizar a desastrosa impressão de uma purga que alienou muitos eleitores. Ver agentes federais enviados para as ruas da cidade vestidos com calças cáqui foi o resultado direto das exigências pessoais implacáveis de Trump para a militarização das forças policiais.

Entretanto, a fixação de Trump com o seu legado e os seus esforços maníacos para espalhar o seu nome por toda a parte tiveram outra reviravolta na semana passada, quando foi noticiado que ele queria que o Aeroporto Internacional de Dulles e a Penn Station, em Nova Iorque, fossem renomeados em sua homenagem.

No domingo, ele teve outra tirada na rede Truth Social, criticando o espetáculo do intervalo do Super Bowl do astro porto-riquenho Bad Bunny como uma “afronta à grandeza da América”, dizendo que “ninguém entende uma palavra do que esse tipo está a dizer, e a dança é nojenta, especialmente para crianças pequenas”.

Anteriormente, o presidente havia criticado o esquiador olímpico americano Hunter Hess, que disse que só porque ele “usa a bandeira não significa que represente tudo o que está a acontecer nos EUA”. Trump escreveu: “Se for esse o caso, ele não deveria ter feito o teste para a equipa, e é uma pena que esteja nela”.

De vez em quando, Trump age de maneira convencional e estratégica — por exemplo, com o lançamento, na semana passada, do site TrumpRx, destinado a reduzir os preços dos medicamentos — embora o plano seja muito mais restritivo do que ele costuma afirmar.

Mas a impressão de um presidente concentrado em seus próprios objetivos, muitas vezes erráticos, e indiferente à situação dos eleitores comuns está a crescer. Trump, por exemplo, afirmou à NBC News numa entrevista transmitida no domingo, durante o Super Bowl, que estava "muito orgulhoso" da economia, apresentando um argumento enganador de que tinha reduzido os preços dos produtos alimentares em geral. Embora o mercado de ações esteja em boa saúde — o Dow Jones Industrial Average fechou acima de 50 000 pela primeira vez na semana passada —, a economia de Trump ainda não trouxe benefícios para todos os níveis de rendimento.

O custo político dessa auto-obsessão impulsiva está a tornar-se claro. Numa sondagem da CNN no mês passado, apenas 36% dos americanos disseram que o presidente tinha as prioridades certas, contra 45% no início do seu mandato. Apenas um terço dos americanos disse acreditar que Trump se preocupa com pessoas como eles, contra 40% em março passado, a pior avaliação da sua carreira política.

Gronelândia mostra como a retórica descontrolada se transforma em política

Algumas políticas do governo demonstraram algum nível de planeamento e execução — como a invasão que derrubou o presidente Nicolás Maduro na Venezuela. Mas o caos e a imprevisibilidade que lembram a liderança de Trump durante a pandemia de Covid-19 no seu primeiro mandato estão a aumentar.

Um padrão que se repete este ano é quando o presidente faz comentários ou acusações descontroladas. Os funcionários apressam-se nesses casos em justificar e agir de acordo com o seu impulso.

Foi isso que aconteceu quando as exigências de Trump para que a Dinamarca cedesse a Gronelândia em janeiro quase destruíram a NATO. Isso também se manifesta nas incessantes alterações de Trump às tarifas.

A erupção da Gronelândia, no entanto, também mostrou que mesmo Trump às vezes depara-se com realidades internacionais ou domésticas. A resistência europeia e a ira republicana sobre o seu movimento na Gronelândia provocaram uma recuo após uma viagem a Davos, na Suíça.

Noutras ocasiões, a diminuição da posição política de sua presidência obriga-o a repensar as suas ações, como aconteceu quando a ira republicana o levou a retirar o vídeo racista de seu site Truth Social.

Esse jogo do empurra, entre o desejo de Trump de exercer um poder cada vez mais irrestrito e as restrições políticas e constitucionais que ainda limitam as suas ações, está a definir a política em ano de eleições intercalares.

A eleição mostrará se os eleitores de todo o país querem controlar Trump ou conceder-lhe continuidade e liberdade de ação. E se ele aceitará o veredicto democrático.

Confronto com o ICE aproxima-se

Ninguém sabe o que Trump fará a seguir. E talvez nem ele mesmo saiba. Mas um confronto que o país pode esperar esta semana é com o ICE.

Os democratas esperam usar uma disputa sobre o orçamento do Departamento de Segurança Interna, que ameaça causar uma paralisação do governo até ao final da semana, para impor limites aos agentes do ICE após o assassinato de Renee Good e Alex Pretti.

Agentes federais realizam operações de fiscalização da imigração, em 5 de fevereiro, em Minneapolis. Ryan Murphy/AP

Uma pessoa caminha em direção a uma lata de gás lacrimogéneo na Nicollet Avenue, em Minneapolis, em 24 de janeiro. Ben Hovland/Minnesota Public Radio/AP

"Sabemos que o ICE está completamente fora de controlo", disse o líder da minoria democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, à Dana Bash, da CNN, no programa "State of the Union", no domingo. "Eles foram longe demais, e o povo americano quer que eles sejam controlados, porque a fiscalização da imigração deve ser justa, deve ser equitativa e deve ser humana."

Mas os republicanos estão a resistir, apesar do apelo de Trump por uma abordagem mais branda e da distribuição de câmaras corporais aos agentes do ICE em Minnesota na semana passada.

O confronto testará novamente se os democratas podem usar a crescente inquietação pública com Trump para impor restrições significativas às suas políticas, apesar de estarem excluídos do poder no Capitólio e na Casa Branca.

Na semana passada, o governo disse que retiraria 700 agentes do ICE de Minneapolis. Isso, assim como o apelo de Trump por uma “abordagem mais branda”, gerou manchetes favoráveis depois de o público se ter voltado contra os seus métodos de fiscalização.

“Estamos a sair porque fizemos um ótimo trabalho lá”, disse Trump à NBC News em sua entrevista no Super Bowl.

"Foi um vídeo repugnante"

A recusa de Trump em pedir desculpas pelo vídeo racista publicado no seu site Truth Social ressalta como o seu histórico de conduta bizarra o isolou das consequências das suas ações. Um CEO que publicasse tal material poderia esperar perder o emprego. Mas a Casa Branca inicialmente culpou a reação negativa não pelo conteúdo ofensivo, mas por aqueles que se sentiram ofendidos.

Mas a indignação dos republicanos com a publicação, incluindo a condenação do único senador negro do Partido Republicano, Tim Scott, rapidamente corroeu a base política dessa posição. O conteúdo foi apagado e um funcionário foi culpado por publicá-lo. Trump insistiu que não tinha visto a parte ofensiva. Mas recusou-se a pedir desculpas, dizendo que não tinha feito nada de errado.

A sua recalcitrância desencadeou uma nova onda de críticas no domingo.

"Ele definitivamente precisa de pedir desculpas. Foi um vídeo repugnante", disse Jeffries no programa "State of the Union". "O presidente foi correta, apropriada e veementemente condenado por pessoas em todo o país, democratas e até mesmo um punhado de republicanos, que finalmente mostraram alguma coragem ao se oporem ao comportamento maligno e desprezível do presidente."

O deputado republicano de Nova Iorque Mike Lawler, que está a concorrer à reeleição num dos distritos mais competitivos nas eleições intercalares, também condenou a publicação. "Acho que, às vezes, é melhor dizer “desculpe” e fazer melhor", disse Lawler à ABC, acrescentando que esse tipo de conteúdo não deveria existir nos Estados Unidos.

Se a publicação fosse um caso isolado, seria uma coisa. Mas há cada vez mais evidências de que esse extremismo é uma característica dominante do segundo mandato de Trump.