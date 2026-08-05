"O MAGA foi traído". Tucker Carlson prepara-se para anunciar criação de terceiro partido nos EUA

CNN Portugal , JAV
Há 26 min
Jantar (X de Marjorie Taylor Greene)
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Pré-anúncio foi feito numa publicação na X, acompanhado de uma foto com o ex-apoiante tornado crítico de Donald Trump, ao lado dos republicanos Thomas Massie e Marjorie Taylor Greene

“O Maga foi traído. Todos nós fomos. É tempo de um novo caminho a seguir. Mais detalhes amanhã à noite, às 18 horas na costa da leste dos EUA, em TuckerCarlson.com.” Foi assim que o ex-apresentador de televisão e ex-apoiante do presidente norte-americano, Donald Trump, pré-anunciou na terça à noite a criação de um novo movimento político nos Estados Unidos, remetendo mais informações para esta quarta à noite, por volta das 23h em Portugal continental, no seu website pessoal.

A informação consta de uma publicação na rede social X, um retweet de uma publicação de Marjorie Taylor Greene, ex-deputada republicana e também ex-apoiante de Trump, que vislumbra um partido político menos intervencionista que a atual administração republicana.

“Dissemos ‘chega de guerras no estrangeiro’ e falávamos a sério; apoiámos Donald Trump porque ele fez essa promessa. Mas traiu-nos a todos”, refere Greene na sua publicação. “O nosso compromisso é ‘América em Primeiro Lugar’ para todos os americanos – de direita, de esquerda e de centro. O movimento começou.”

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A publicação inclui uma fotografia com sete pessoas à mesa, incluindo Carlson, Greene e o atual deputado republicano Thomas Massie, o mesmo que, esta semana, questionou a coincidência de o seu partido ter aprovado 40 milhões de euros em fundos a Marrocos duas semanas antes da recente crise de migrantes em Ceuta – uma região autónoma de Espanha que, no projeto-lei redigido e aprovado pelos republicanos, surge descrito como “território marroquino”.

Em abril deste ano, Tucker Carlson, atual apresentador de um podcast de veia conservadora, disse que estava arrependido de ter apoiado a candidatura de Trump numa conversa com o seu irmão Buckley Carlson, anterior responsável por escrever os discursos do atual presidente norte-americano, sobre como o Partido Republicano se afastou dos valores conservadores tradicionais ao seu leme.

“Seremos atormentados por isto durante muito tempo – eu sei”, disse Tucker Carlson, que em 1999 tinha classificado Donald Trump como “a pessoa mais repugnante do planeta” e que, em 2016, surpreendeu muitos comentadores ao defender que o empresário devia ser levado a sério e que voltou a apoiar a sua recandidata à Casa Branca em 2024. “E quero pedir desculpa por ter induzido as pessoas em erro. Não foi intencional; é só isso que vou dizer”, acrescentou no Tucker Carlson Show há quatro meses.

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Tal como Carlson, também Marjorie Taylor Greene, antiga deputada republicana pelo estado da Georgia, deixou de apoiar Donald Trump após as eleições presidenciais de 2024, na sequência da inação e ocultação de informações sobre o pedófilo milionário Jeffrey Epstein pela atual administração. Na sequência das críticas da legisladora, Trump anunciou em novembro passado que iria “retirar o apoio à congressista”, que apelidou de “tonta” e que criticou por só se “queixar, queixar, queixar” e por ter “passado para a extrema-esquerda”.

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Temas: Donald Trump Tucker Carlson Marjorie Taylor Greene Thomas massie Terceiro partido
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