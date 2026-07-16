Trump pondera opções para alargar as operações militares no Irão

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Ataques tiveram como objetivo enfraquecer a capacidade do Irão de impedir o trânsito de embarcações comerciais, mas pode haver algo mais

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem vindo a receber propostas para alargar a operação militar no Irão, segundo duas fontes a par do assunto, nomeadamente durante uma reunião na terça-feira, que se centrou nas formas de intensificar os esforços para enfraquecer o controlo do Irão sobre o Estreito de Ormuz.

Trump afirmou publicamente que tenciona atacar o Irão com maior intensidade na próxima semana, incluindo ameaças contra infraestruturas civis e, potencialmente, alvos no setor energético. Nos bastidores, tem vindo a discutir vários cenários para futuras ações militares com altos responsáveis, na esperança de identificar formas de pressionar o Irão a ceder às exigências dos EUA, depois de os esforços existentes não terem conseguido subjugar Teerão.

Nos últimos cinco dias, os EUA têm levado a cabo ataques diários contra posições iranianas ao longo do Estreito de Ormuz, incluindo esta quarta-feira contra a pequena Ilha de Grande Tunb, no Estreito de Ormuz, que tem servido de base para as forças armadas iranianas.

As autoridades afirmaram que os ataques têm como objetivo enfraquecer a capacidade do Irão de impedir que embarcações comerciais transitem pela via navegável. No entanto, a destruição de alvos como lançadores de mísseis e radares poderá também preparar o terreno para as operações militares de maior envergadura que Trump tem vindo a ponderar, afirmaram as autoridades.

De acordo com os dois responsáveis, Trump está agora a ponderar uma operação para tomar a Ilha de Kharg, o importante centro de exportação iraniano, e bombardear os complexos subterrâneos de Natanz, que se acredita estarem ligados ao programa nuclear do Irão.

Trump afirmou o seu interesse em ambos os alvos durante entrevistas realizadas esta semana, embora tenha sugerido que uma operação terrestre para tomar Kharg possa caber a outro país.

"Temos outras pessoas que irão conduzir a campanha terrestre por nós", afirmou à Fox News, sem dar mais explicações.

Trump já tinha dado sinais, tanto em público como em privado, de que estava pronto para intensificar a tensão, mas acabou por recuar. No entanto, tem-se mostrado cada vez mais frustrado com o facto de o Irão não ceder em relação às suas "linhas vermelhas" nucleares e continuar a restringir o tráfego no estreito.

O presidente tem oscilado entre colocar em dúvida a vontade do Irão de negociar um acordo e afirmar que Teerão estava disposta a regressar à mesa das negociações.

"Eles querem tanto chegar a um acordo. Não gostam do que estamos a fazer, mas querem mesmo chegar a um acordo. Vamos descobrir se chegamos ou não a um acordo com eles, ou se simplesmente acabamos com isto", afirmou esta quarta-feira, num evento da indústria da defesa na Pensilvânia.

Há uma semana, Trump apresentou um ponto de vista diferente, alegando que era uma "perda de tempo" continuar a dialogar com o Irão.

Numa entrevista de três horas com Joe Rogan na terça-feira, o vice-presidente JD Vance — o principal negociador da administração com o Irão — afirmou que a guerra não será ganha apenas com a força militar.

"Pode-se bombardeá-los, pode-se destruir os seus radares, pode-se destruir alguns dos seus drones e alguns dos seus mísseis, mas é demasiado fácil disparar contra navios no estreito", afirmou. "Por isso, é preciso estar realmente disposto a dialogar e a tentar resolver o problema."