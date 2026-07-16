MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Trump pondera opções para alargar as operações militares no Irão

CNN , Kevin Liptak
Há 57 min
Uma captura de ecrã de um vídeo obtido nas redes sociais a 15 de julho mostra uma imagem captada pouco antes do que o Comando Central dos EUA afirma ter sido um ataque norte-americano ao Irão (Comando Central dos EUA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Ataques tiveram como objetivo enfraquecer a capacidade do Irão de impedir o trânsito de embarcações comerciais, mas pode haver algo mais

O presidente dos EUA, Donald Trump, tem vindo a receber propostas para alargar a operação militar no Irão, segundo duas fontes a par do assunto, nomeadamente durante uma reunião na terça-feira, que se centrou nas formas de intensificar os esforços para enfraquecer o controlo do Irão sobre o Estreito de Ormuz.

Trump afirmou publicamente que tenciona atacar o Irão com maior intensidade na próxima semana, incluindo ameaças contra infraestruturas civis e, potencialmente, alvos no setor energético. Nos bastidores, tem vindo a discutir vários cenários para futuras ações militares com altos responsáveis, na esperança de identificar formas de pressionar o Irão a ceder às exigências dos EUA, depois de os esforços existentes não terem conseguido subjugar Teerão.

Nos últimos cinco dias, os EUA têm levado a cabo ataques diários contra posições iranianas ao longo do Estreito de Ormuz, incluindo esta quarta-feira contra a pequena Ilha de Grande Tunb, no Estreito de Ormuz, que tem servido de base para as forças armadas iranianas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As autoridades afirmaram que os ataques têm como objetivo enfraquecer a capacidade do Irão de impedir que embarcações comerciais transitem pela via navegável. No entanto, a destruição de alvos como lançadores de mísseis e radares poderá também preparar o terreno para as operações militares de maior envergadura que Trump tem vindo a ponderar, afirmaram as autoridades.

De acordo com os dois responsáveis, Trump está agora a ponderar uma operação para tomar a Ilha de Kharg, o importante centro de exportação iraniano, e bombardear os complexos subterrâneos de Natanz, que se acredita estarem ligados ao programa nuclear do Irão.

Trump afirmou o seu interesse em ambos os alvos durante entrevistas realizadas esta semana, embora tenha sugerido que uma operação terrestre para tomar Kharg possa caber a outro país.

"Temos outras pessoas que irão conduzir a campanha terrestre por nós", afirmou à Fox News, sem dar mais explicações.

Trump já tinha dado sinais, tanto em público como em privado, de que estava pronto para intensificar a tensão, mas acabou por recuar. No entanto, tem-se mostrado cada vez mais frustrado com o facto de o Irão não ceder em relação às suas "linhas vermelhas" nucleares e continuar a restringir o tráfego no estreito.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O presidente tem oscilado entre colocar em dúvida a vontade do Irão de negociar um acordo e afirmar que Teerão estava disposta a regressar à mesa das negociações.

"Eles querem tanto chegar a um acordo. Não gostam do que estamos a fazer, mas querem mesmo chegar a um acordo. Vamos descobrir se chegamos ou não a um acordo com eles, ou se simplesmente acabamos com isto", afirmou esta quarta-feira, num evento da indústria da defesa na Pensilvânia.

Há uma semana, Trump apresentou um ponto de vista diferente, alegando que era uma "perda de tempo" continuar a dialogar com o Irão.

Numa entrevista de três horas com Joe Rogan na terça-feira, o vice-presidente JD Vance — o principal negociador da administração com o Irão — afirmou que a guerra não será ganha apenas com a força militar.

"Pode-se bombardeá-los, pode-se destruir os seus radares, pode-se destruir alguns dos seus drones e alguns dos seus mísseis, mas é demasiado fácil disparar contra navios no estreito", afirmou. "Por isso, é preciso estar realmente disposto a dialogar e a tentar resolver o problema."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Donald Trump Trump Irão Operações militares Kharg
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Trump pondera opções para alargar as operações militares no Irão

Há 57 min

Exclusivo: funcionários foram convidados a entregar os telemóveis na Casa Branca

Hoje às 00:18

ICE suspende maioria das operações stop após tiroteios fatais no Maine e no Texas

14 jul, 23:03

Homem morre atropelado por camião durante fuga aos agentes do ICE na Florida

14 jul, 22:21
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Ontem às 13:07

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

Ontem às 16:29

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Hoje às 10:23

Contra a presença de um navio militar britânico nas suas águas, Argentina acusa Reino Unido de incursão militar ilegal nas Malvinas

Hoje às 06:50

"Sempre quis ser 'bombardeira'": "Tsyhancha" recusou duas promoções para poder continuar a pilotar um dos drones mais letais da Ucrânia

Ontem às 13:33

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

Ontem às 11:36

"Momento marcante" no combate à obesidade: UE aprova Wegovy em comprimido

Ontem às 18:23

Estava fora de serviço mas apercebeu-se de um assalto. Militar da GNR acaba no hospital após confrontos com assaltantes

Ontem às 21:54

"Ou largas o saco ou dou-te um tiro": gerente de supermercado assaltado em plena rua de Telheiras. Ladrões levaram 30 mil euros

Hoje às 11:59

Mulher mata a mãe, esconde corpo num canteiro e muda de aspeto para escapar às autoridades

Hoje às 10:52

A poucas horas da afixação das notas, ainda há professores a classificar exames e problemas reportados sem resposta

Hoje às 09:41

Mundial 2026: Inglaterra 1-2 Argentina (resultado final)

Ontem às 18:37