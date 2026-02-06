Trump partilha vídeo que retrata os Obamas como macacos

CNN , Alejandra Jaramillo
Há 13 min
Vídeo Obamas macacos

O presidente dos EUA Donald Trump partilhou um vídeo racista na sua plataforma de rede social, que retratava o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama como macacos numa selva, provocando intensa condenação.

Os Obamas aparecem brevemente e de repente no final do pequeno vídeo, que promove alegações falsas de que as máquinas de votação ajudaram a roubar as eleições de 2020, com os seus rostos sobrepostos aos corpos de símios. À medida que as imagens aparecem, por cerca de um segundo, o início da música “The Lion Sleeps Tonight” toca ao fundo.

A publicação, que lembra a comparação racista que equipara pessoas negras a macacos, provocou uma reação rápida. Numa declaração à CNN eseta sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, chamou a resposta mais ampla ao vídeo de “indignação falsa”.

"Isto é de um vídeo viral da Internet que retrata o presidente Trump como o Rei da Selva e os democratas como personagens do Rei Leão", disse Leavitt. "Por favor, parem com a indignação falsa e reportem hoje algo que realmente importe para o público americano."

A CNN entrou em contacto com os Obamas para comentar o assunto.

O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, condenou o vídeo numa publicação no X, escrevendo: "Comportamento repugnante do presidente. Todos os republicanos devem denunciar isto. Agora."

O incidente é o mais recente exemplo de Trump a ser criticado por partilhar conteúdo racista na sua plataforma de redes sociais.

No ano passado, o presidente publicou um vídeo aparentemente criado por IA que mostrava Barack Obama a ser preso no Salão Oval. Mais tarde, no mesmo ano, Trump e membros da sua administração também partilharam imagens e vídeos alterados digitalmente do líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, usando um bigode falso e um sombrero, imagens que Jeffries descreveu publicamente como racistas.

Temas: Donald Trump Trump Barack Obama Michelle Obama Obamas
E.U.A.

E.U.A.

