Trump irrita aliados ao afirmar que as tropas da NATO "ficaram um pouco afastadas" das linhas da frente no Afeganistão

O presidente dos EUA, Donald Trump, questionou mais uma vez se os aliados da NATO "estariam lá" se os Estados Unidos "alguma vez precisassem deles", alegando sem fundamento que as tropas da aliança "ficaram um pouco para trás" nas linhas da frente no Afeganistão.

"Sempre disse: 'Eles estarão lá, se alguma vez precisarmos deles?' E esse é realmente o teste definitivo. E não tenho a certeza disso. Sei que nós teríamos estado lá, ou estaríamos lá, mas eles estarão lá?", disse Trump na quinta-feira, numa entrevista à Fox News em Davos, na Suíça.

Na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro, os EUA tornaram-se o primeiro e, até agora, único membro da NATO a invocar o Artigo 5.º, que estabelece que um ataque contra um membro é um ataque contra todos. Durante 20 anos, os aliados da NATO e outros países parceiros lutaram ao lado das tropas americanas no Afeganistão — um sacrifício que Trump tem minimizado rotineiramente.

"Nunca precisámos deles. Nunca lhes pedimos realmente nada. Sabem, eles dirão que enviaram algumas tropas para o Afeganistão, ou isto ou aquilo. E enviaram – ficaram um pouco atrás, um pouco afastados da linha da frente", referiu.

Os comentários do presidente irritaram os aliados dos EUA na NATO, surgindo no final de uma semana em que ele colocou a aliança sob forte tensão com as suas repetidas ameaças de assumir o controlo da Gronelândia, uma região autónoma da Dinamarca, outro membro da NATO.

Embora, em termos absolutos, os EUA tenham perdido de longe o maior número de soldados de qualquer país da NATO no Afeganistão, alguns países europeus — com populações muito menores do que a dos EUA — perderam quase o mesmo número de soldados em termos relativos.

Cerca de 3.500 soldados aliados morreram no conflito, dos quais 2.456 eram americanos e 457 eram britânicos. A Dinamarca, com uma população de cerca de 5 milhões quando a invasão começou, perdeu mais de 40 soldados.

A força enviada para a província de Helmand, no sul do país — um reduto do Talibã e centro de produção de ópio — era inicialmente composta principalmente por tropas britânicas e dinamarquesas, antes de os EUA enviarem reforços em 2008. A Grã-Bretanha e a Dinamarca sofreram a maior parte das suas baixas em Helmand.

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, criticou duramente os comentários "insultuosos e francamente chocantes" de Trump e sugeriu que o presidente dos EUA se desculpasse pelas suas declarações.

"Não me surpreende que tenham causado tanta dor aos entes queridos das pessoas que morreram ou ficaram feridas", disse Starmer. "Se eu tivesse falado de forma inadequada ou dito essas palavras, certamente pediria desculpas."

Desde o início do ano, Trump tem questionado repetidamente a disposição da NATO em apoiar os EUA. "DUVIDO QUE A NATO ESTARIA AO NOSSO LADO SE NÓS REALMENTE PRECISÁSSEMOS DELES", criticou Trump na Truth Social em 7 de janeiro. "Estaremos sempre ao lado da NATO, mesmo que eles não estejam ao nosso lado."

Antes dos comentários de Trump à Fox News, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, havia rebatido as tentativas anteriores do presidente de diminuir a disposição da aliança em apoiar os EUA.

"Houve uma coisa que ouvi você dizer ontem e hoje: você não tinha certeza absoluta de que os europeus viriam em socorro dos EUA se fossem atacados", disse Rutte na quarta-feira em Davos, sentado ao lado de Trump. "Deixe-me dizer-lhe: eles virão. E eles fizeram isso no Afeganistão, como sabe."

"Por cada dois americanos que pagaram o preço máximo, houve um soldado de outro país da NATO que não voltou para a sua família", disse Rutte. «"sto é importante. Dói-me se acha que não é."

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse a Trump em Davos esta quarta-feira que as tropas aliadas apoiaram os EUA no Afeganistão (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Os deputados britânicos de todo o espetro político também ficaram indignados com os comentários de Trump.

"O Artigo 5.º da NATO só foi acionado uma vez. O Reino Unido e os aliados da NATO responderam ao apelo dos EUA. E mais de 450 militares britânicos perderam a vida no Afeganistão", afirmou o secretário da Defesa, John Healey. "Esses soldados britânicos devem ser lembrados pelo que foram: heróis que deram as suas vidas a serviço da nossa nação."

Emily Thornberry, presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, disse que os comentários de Trump foram um "insulto absoluto", enquanto Kemi Badenoch, líder do Partido Conservador da oposição, os chamou de "absurdos", dizendo que o sacrifício dos aliados "merece respeito, não depreciação".

Outros membros do governo Trump também menosprezaram os sacrifícios feitos pelos aliados da NATO no Afeganistão. Em junho, o secretário da Defesa Pete Hegseth disse que os seus colegas soldados americanos no Afeganistão brincavam dizendo que a sigla ISAF nos seus emblemas nos ombros — que significava Força Internacional de Assistência à Segurança — na verdade significava "Eu vi americanos a lutar" ("I saw Americans fighting").

"O que acabou por ser muitas bandeiras... não foi muita capacidade no terreno", disse Hegseth, menosprezando os esforços dos aliados da NATO.