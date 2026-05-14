Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Trump gosta de carne bem-passada, então a China deu-lhe carne bem-passada - e um forte aviso sobre Taiwan

Pedro Falardo
Há 58 min
O presidente da China, Xi Jinping e o presidente dos EUA, Donald Trump, durante um banquete de Estado no Grande Salão do Povo, em Pequim, a 14 de maio de 2026. Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images

Os anfitriões optaram por satisfazer o paladar dos americanos à refeição, mas Xi Jinping avisou para uma situação potencialmente "muito perigosa"

Os pratos do jantar entre Donald Trump e Xi Jinping foram ajustados ao paladar do presidente americano, afirmou a CNN Internacional.

De acordo com o canal, o menu do banquete inclui uma série de iguarias chinesas, “algumas delas ajustadas ao conhecido paladar esquisito do presidente norte-americano.”

Entre os pratos estão “Lagosta em Sopa de Tomate”, “Costeletas de Vaca Crocantes”, “Pato Assado à Pequim”, “Legumes da Época Estufados”, “Salmão Cozinhado Lentamente com Molho de Mostarda” e um “Pão de Porco Frito na Frigideira”, de acordo com uma lista fornecida aos jornalistas que acompanham o presidente, o que mostra uma adaptação a um dos mais conhecidos gostos de Trump, a carne bem-passada.

Os anfitriões também optaram por satisfazer os americanos no que toca às sobremesas: frutas, tiramisu, gelado e um “Pão em Forma de Concha”, diz a CNN Internacional.

De acordo com a Reuters, os responsáveis chineses optam por servir refeições de uma das oito principais cozinhas regionais chinesas, a Huaiyang, da região ao redor de Xangai, pelos seus “sabores suaves e subtis, um trabalho de cozinha requintado e ênfase nos pratos sazonais”, diz a agência.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"Na sua forma mais simples, é 'seguro'. É o equivalente a servir frango num banquete em Washington, DC. Ninguém se vai sentir ofendido, nem vai achar que é demasiado picante para comer ou demasiado exótico para experimentar", disse à Reuters, Christopher St. Cavish, crítico de comida baseado em Xangai.

Noutra mesa, a das conversações, o tom não foi tão simpático. Xi Jinping terá dito a Donald Trump que qualquer passo em falso na questão de Taiwan corre o risco de deixar a relação entre EUA e China numa “situação muito perigosa”, de acordo com a agência Xinhua.

"Se forem bem geridas, as relações entre os dois países podem manter a estabilidade geral. Se forem mal geridas, os dois países entrarão em conflito ou até mesmo em confronto, colocando toda a relação entre os EUA e a China numa situação extremamente perigosa", afirmou o líder chinês, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país, citado pelo Wall Street Journal.

Trump não respondeu a esta declaração em público, focando-se mais nos pontos positivos. O presidente americano diz que as conversações desta quinta-feira foram “extremamente positivas e produtivas e agradeceu a “grande honra” que foi a “magnífica cerimónia de boas-vindas”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais tarde, à Fox News, o líder americano revelou algumas das coisas que Xi Jinping lhe terá dito, incluindo a garantia de que não vai enviar equipamento militar para o Irão.

"Quando dizes apoio, eles não estão a lutar contra nós. Ele (Xi Jinping) disse que não vai enviar equipamento militar para o Irão. É uma declaração importante, ele disse isso hoje. É uma declaração importante", disse Trump ao canal americano.

Temas: Donald Trump Trump Taiwan China Xi Jinping
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Ásia

Trump gosta de carne bem-passada, então a China deu-lhe carne bem-passada - e um forte aviso sobre Taiwan

Há 58 min
00:46

"Parece um grou entre galinhas": o momento de Elon Musk em Pequim que se tornou viral

Há 1h e 54min

Trump diz que Xi lhe deu duas garantias importantes mas na sombra há algo que não vai agradar a China

Há 2h e 36min

Encontro com Donald Trump está a dar a Xi Jinping algo que há muito desejava

Hoje às 12:42
Mais Ásia

Mais Lidas

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

Hoje às 07:30

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

Ontem às 20:13

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

Ontem às 06:48

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Chris e Emily saíram da América para viver em Portugal. Como ainda não têm visto, usam uma lacuna na lei para circular

12 mai, 18:07

"Decadência é tão grande que chega a ser difícil esconder". Agora Putin tem mesmo de jogar mas "todas as opções são más"

Hoje às 08:00

Dua Lipa quer uma indemnização de 15 milhões da Samsung

12 mai, 16:23

Compensa mesmo tirar um curso superior? Há mestrados que dão um acréscimo salarial de quase 50%

Hoje às 00:01

Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

Ontem às 22:24

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

Hoje às 11:20

Xi acenou com uma metáfora militar para dizer que é melhor que China e EUA sejam amigos. Trump está deliciado com as crianças

Hoje às 04:30

Exclusivo: juiz Ivo Rosa explica como foi perseguido pelo Ministério Público

Ontem às 20:46