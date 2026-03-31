Trump expressa "crescente frustração" com a guerra, reconhece que a situação é "insustentável"

Há 1h e 37min

Trata-se de informações avançadas pela Bloomberg

O presidente dos EUA, Donald Trump, expressou "uma crescente frustração" com o rumo que guerra contra o Irão tomou, avança a Bloomberg, que cita fontes próximas da administração.

Segundo o canal americano, Trump disse que está "zangado" com os restantes membros da NATO e outros aliados devido ao que considera ser uma ausência de vontade em ajudar os EUA.

Uma das fontes afirma que o presidente americano reconhece que a atual situação é "insustentável".

Esta terça-feira, Trump expressou o seu descontentamento com os aliados, nomeando o Reino Unido e França.

"A todos os países que não conseguem obter combustível para aviões devido ao Estreito de Ormuz, como o Reino Unido, que se recusou a participar na queda do regime iraniano, tenho uma sugestão: primeiro, comprem aos EUA, nós temos em abundância; e segundo, ganhem coragem, vão até ao Estreito e simplesmente TOMEM-NO. Vão ter de começar a aprender a lutar por vocês próprios, os EUA já não estarão lá para vos ajudar, tal como vocês não estiveram lá para nós. O Irão foi, essencialmente, dizimado. A parte difícil já está feita. Vão buscar o vosso próprio petróleo!", escreveu Trump na Truth Social.

A França não permitiu que aviões com destino a Israel, carregados com material militar, sobrevoassem o seu território. A França tem sido MUITO POUCO COOPERANTE no que diz respeito ao "Carniceiro do Irão", que foi eliminado com sucesso! Os EUA NÃO VÃO ESQUECER!!!", disse o líder americano noutra publicação.