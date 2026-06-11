Trump cancela bombardeamentos ao Irão após aprovação das negociações e pontos finais "por todas as partes envolvidas"

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O presidente americano afirma, porém, que o bloqueio naval permanecerá em vigor até que a "transação seja feita"

O presidente dos EUA cancelou os ataques desta quinta-feira à noite ao Irão, segundo anúncio do próprio na sua rede social.

“Tendo em conta que as negociações com a República Islâmica do Irão foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, na qualidade de Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques aéreos e bombardeamentos previstos contra o Irão para esta noite”, pode ler-se na mensagem.

Segundo Donald Trump, “as negociações e os pontos finais foram aprovados, tanto no que diz respeito ao conceito como aos pormenores, por todas as partes envolvidas, incluindo os Estados Unidos, Israel, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, a Turquia, o Paquistão, o Bahrein, o Kuwait, a Jordânia, o Egito e outros”.

O presidente americano afirma também que o bloqueio naval permanecerá em vigor até que a “transação seja feita”.

“A hora e o local da assinatura serão anunciados em breve”, adiantou o chefe de Estado americano.

As últimas horas têm sido marcadas por um recrudescer da tensão entre os dois países. Esta quarta-feira, os EUA atacaram dezenas de alvos no Irão em resposta ao abate, que o Irão diz ter sido não intencional, de um helicóptero Apache americano na segunda-feira.

“As forças do Comando Central dos EUA começaram hoje, às 17h15 (hora da costa leste), a lançar ataques adicionais de autodefesa contra vários alvos no Irão, sob as ordens do Comandante-Chefe. Os ataques constituem uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irão”, publicou esta quarta-feira o CENTCOM no X.