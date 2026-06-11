Trump cancela bombardeamentos ao Irão após aprovação das negociações e pontos finais "por todas as partes envolvidas"

Pedro Falardo
Há 29 min
Guerra no Irão: mural em Teerão mostra porta-aviões dos EUA a ser atacado (Vahid Salemi/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O presidente americano afirma, porém, que o bloqueio naval permanecerá em vigor até que a "transação seja feita"

O presidente dos EUA cancelou os ataques desta quinta-feira à noite ao Irão, segundo anúncio do próprio na sua rede social.

“Tendo em conta que as negociações com a República Islâmica do Irão foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, na qualidade de Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques aéreos e bombardeamentos previstos contra o Irão para esta noite”, pode ler-se na mensagem.

Segundo Donald Trump, “as negociações e os pontos finais foram aprovados, tanto no que diz respeito ao conceito como aos pormenores, por todas as partes envolvidas, incluindo os Estados Unidos, Israel, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, a Turquia, o Paquistão, o Bahrein, o Kuwait, a Jordânia, o Egito e outros”.

O presidente americano afirma também que o bloqueio naval permanecerá em vigor até que a “transação seja feita”.

“A hora e o local da assinatura serão anunciados em breve”, adiantou o chefe de Estado americano.

As últimas horas têm sido marcadas por um recrudescer da tensão entre os dois países. Esta quarta-feira, os EUA atacaram dezenas de alvos no Irão em resposta ao abate, que o Irão diz ter sido não intencional, de um helicóptero Apache americano na segunda-feira.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“As forças do Comando Central dos EUA começaram hoje, às 17h15 (hora da costa leste), a lançar ataques adicionais de autodefesa contra vários alvos no Irão, sob as ordens do Comandante-Chefe. Os ataques constituem uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irão”, publicou esta quarta-feira o CENTCOM no X.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Donald Trump Trump Irão Guerra no Médio Oriente Estreito de Ormuz
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Médio Oriente

Trump cancela bombardeamentos ao Irão após aprovação das negociações e pontos finais "por todas as partes envolvidas"

Há 29 min

Trump ameaça atacar Irão "com muita força esta noite" e tomar controlo da ilha de Kharg

Hoje às 14:08
00:37

Hegseth: "Se for preciso negociar com bombas, negociaremos com bombas. Somos muito bons nisso"

Hoje às 11:11

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | Irão anuncia encerramento do Estreito de Ormuz "até nova ordem" e diz que cessar-fogo "não faz sentido" após ataques dos EUA

Hoje às 11:11
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

Ontem às 11:59

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

9 jun, 13:55

Piloto acusado de realizar centenas de voos comerciais sem licença durante anos

Ontem às 08:26

Ucrânia atinge Crimeia: "Parece que não restam pontes intactas nas vias de acesso terrestre à península"

Hoje às 11:27

Mulher morre após ser esfaqueada pela prima durante discussão em Sintra

Ontem às 10:07

Praia da Sardenha proíbe uso de chapéus de sol a banhistas entre os 10 e os 65 anos

Hoje às 10:59

Seleção Nacional, se estás com problemas de autoestima, lê este texto da CNN Internacional. E estes são os seis favoritos do Mundial

Hoje às 09:00

Falso alarme: Pentágono volta a abrir após "incidente com materiais perigosos"

Há 3h e 23min

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Hoje às 09:20

França e Alemanha querem reduzir o poder de Kaja Kallas e ponderam "desmantelar" o serviço diplomático da União Europeia

Hoje às 06:28

SIRESP: presidente renomeado pelo Governo pagou milhares em multas e devolveu dinheiro ao Estado

Ontem às 20:32

SIRESP pagou 75 euros por hora a consultor que estudou com o presidente

Ontem às 20:34