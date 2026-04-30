Trump aposta que o seu bloqueio irá desafiar a história e derrubar o Irão

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O presidente dos Estados Unidos está tão satisfeito com o plano que preparou os seus assessores para que este se prolongue por muito mais tempo, apurou a CNN

O bloqueio marítimo do presidente Donald Trump é a mais recente tentativa de testar uma teoria até agora não comprovada sobre a guerra com o Irão, a de que o poderio superior dos Estados Unidos acabará inevitavelmente por derrubar a República Islâmica.

A estratégia baseia-se numa premissa simples: o estrangulamento das exportações de petróleo do Irão e das importações que sustentam a vida quotidiana no país provocará o colapso social. Isto criará uma pressão insuportável sobre o regime para que ceda às exigências dos EUA de renunciar permanentemente ao seu programa nuclear.

Em Washington, isto parece lógico. Qualquer nação, seja uma teocracia radical ou uma democracia ocidental, desmoronar-se-á se não conseguir garantir o acesso ao essencial - comida, energia e trabalho. Quando os responsáveis norte-americanos observam a inflação galopante, as perdas catastróficas de postos de trabalho e a escassez em Teerão, concluem que o bloqueio de duas semanas está a funcionar.

“O bloqueio é genial, ok?”, defendeu Trump esta quarta-feira. “A economia deles está em sérios apuros. É uma economia morta.” O presidente está tão satisfeito com o plano que preparou os seus assessores para que este se prolongue por muito mais tempo, apurou a CNN.

Uma das razões é que se trata de uma forma de exercer pressão sobre o Irão sem arriscar baixas americanas com operações terrestres ou retomar os bombardeamentos que foram implacáveis, mas inconclusivos. Outra razão é que visa restaurar a influência dos EUA na guerra económica, que foi minada quando o Irão desencadeou uma crise global ao fechar o Estreito de Ormuz.

A economia dos EUA é muito mais poderosa do que a do Irão, pelo que isto não deveria ser uma disputa. Por outro lado, um temível ataque aéreo dos EUA e de Israel devastou as forças armadas do Irão, mas não conseguiu garantir uma vitória estratégica na guerra.

O otimismo de Trump enfrentará duas questões que decidirão o destino da sua mais recente estratégia numa guerra que muitas vezes pareceu carecer de uma lógica ou de um desfecho.

Preços da gasolina superiores a 8 dólares por galão são exibidos num posto de abastecimento da Chevron em Los Angeles, Califórnia, a 28 de abril. (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

A primeira é por quanto tempo Trump, os seus colegas republicanos e o povo americano conseguirão suportar os custos crescentes da guerra, incluindo a gasolina a mais de quatro dólares e um provável aumento da inflação. Os eleitores das eleições intercalares já estão irritados com os custos elevados e com a economia de Trump.

A segunda questão é se o plano se baseia em informações realistas sobre as condições no Irão e num raciocínio sólido sobre como os seus líderes poderão reagir. Afinal, existe em Washington uma longa e duvidosa tendência para aplicar a lógica americana a sociedades do Médio Oriente que não reagem como os presidentes dos EUA esperam.

O presidente está a apostar que os líderes do Irão, numa teocracia islâmica radical com um historial de infligir sofrimento extraordinário ao seu próprio povo, reagirão puramente por motivos económicos, tal como talvez ele próprio reagisse se estivesse no lugar deles.

Uma crise crescente no Irão

Há cada vez mais indícios de que a economia do Irão está em sérias dificuldades. O Wall Street Journal noticiou na quarta-feira que os custos da guerra incluem um milhão de desempregados, preços dos alimentos em alta e um corte na Internet que sufocou a economia online. A inflação é galopante e produtos básicos como a carne vermelha estão inacessíveis. Os relatos da imprensa do Médio Oriente alertam para a crescente escassez e as ameaças à segurança alimentar.

O ministro do Petróleo do Irão, Mohsen Paknejad, alertou o público na quarta-feira para reduzir o consumo de energia. E os serviços públicos receberam ordens para reduzir o consumo de eletricidade em 70% após as 13:00.

A equipa da CNN na Casa Branca informou que, segundo duas fontes, as autoridades norte-americanas estão a analisar informações dos serviços secretos que preveem que a economia iraniana só conseguirá sobreviver por algumas semanas, se não dias. E Trump afirma repetidamente que a incapacidade do Irão de exportar petróleo significa que terá de interromper a produção e arriscar danos enormes nos poços de petróleo, cuja reparação poderá demorar anos.

Alex Vatanka, investigador sénior do Middle East Institute, argumenta que o bloqueio poderá causar graves dificuldades económicas que se poderão traduzir numa oposição política incontrolável.

Mas acrescentou uma ressalva importante: isto poderá demorar meses. “A primeira coisa a lembrar é que nunca passámos por isto antes. Este é um território desconhecido”, sublinha. “O bloqueio é algo que o Irão nunca experimentou, nem mesmo durante a guerra Irão-Iraque.”

Petroleiro ancorado no Estreito de Ormuz, ao largo da costa da Ilha de Qeshm, no Irão, a 18 de abril. (Asghar Besharati/AP)

Alex Vatanka diz que consegue imaginar um momento em que milhões de trabalhadores poderão potencialmente sair às ruas e exigir alívio. “É aí que o regime será posto à prova de formas nunca antes vistas, o que não significa que não consiga prevalecer, recorrendo à repressão. Mas a questão será se conseguirão superar a magnitude da ira.”

Vatanka adverte, no entanto, que o potencial de um colapso económico desencadear mudanças políticas dependeria de um nível de organização nos protestos antirregime e de deserções do regime que ainda não se concretizaram no Irão.

Trump pode não ter tempo para esperar pela contrarrevolução. Os seus índices de aprovação estão em mínimos históricos e os republicanos temem perder a Câmara dos Representantes e enfrentar uma luta difícil para se manterem no Senado em novembro. Quanto mais tempo a guerra se prolongar e o Irão mantiver o Estreito de Ormuz fechado, maiores serão os danos nos EUA.

A psicologia pessoal de Trump também pode desempenhar um papel. Ele parece obcecado com o seu legado, enquanto sonha com grandes obras arquitetónicas nos seus últimos mil dias no cargo. Nada seria mais vergonhoso para um homem que se vê como um dos maiores vencedores da vida do que ser rotulado de perdedor numa guerra com o Irão.

Um dia, Trump pode não ser TACO (“Trump always chickens out”).

O presidente Donald Trump discursa durante uma cerimónia de boas-vindas ao rei Carlos III e à rainha Camilla do Reino Unido no Jardim Sul da Casa Branca, em Washington, DC, a 28 de abril. (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Como o bloqueio pode falhar

No entanto, mesmo que Trump prometa persistir, há sempre a possibilidade de que a estratégia de bloqueio falhe simplesmente.

Se o assassinato do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, não levou o Irão a desistir e semanas de bombardeamentos implacáveis não quebraram a determinação dos seus líderes, há razão para pensar que uma crise económica o faria?

A persistência e teimosia da República Islâmica tornaram-se lendárias.

O Irão tem sofrido sob sanções ocidentais há décadas. Resistiu a uma guerra horrível de oito anos contra o Iraque na década de 1980, com cerca de um milhão de vítimas. Sempre que os manifestantes ameaçavam atingir uma massa crítica, o regime enviava os seus homens para as ruas para massacrar civis a fim de salvar a revolução.

O princípio fundamental do regime nos 47 anos desde a Revolução Islâmica tem sido a resistência ao “Grande Satanás” dos EUA. Pode preferir o colapso social a ceder a Trump.

Trita Parsi, vice-presidente executiva do Quincy Institute for Responsible Statecraft, diz que a equipa de Trump foi a mais recente administração dos EUA a acreditar, erradamente, que uma campanha de pressão poderia forçar o Irão a ceder.

“Existe essa procura constante pela solução milagrosa, aquele ponto de pressão que leva os iranianos a entrar em colapso, capitular ou simplesmente submeter-se aos desejos dos EUA”, diz Trita Parsi. “E quase sempre que os EUA seguem esse caminho, acabam desapontados.”

A confiança de Trump reflete também outra tendência familiar em Washington - uma crença nunca superada, especialmente prevalente entre os conservadores, de que a economia e o regime iranianos estão perpetuamente à beira do colapso.

“Eles têm de se render, é tudo o que têm de fazer. Basta dizer: ‘Desistimos, desistimos’”, afirmou o presidente na Sala Oval, esta quarta-feira.

Se o Irão o fizer, Trump poderá quebrar um ciclo fútil da história e finalmente pôr fim ao duelo de quase meio século dos Estados Unidos com um inimigo implacável.

Se falhar, terá apenas provado mais uma vez que a disposição da República Islâmica para encaixar golpe após golpe pode neutralizar um poder americano muito superior.