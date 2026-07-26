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Paulo Portas

"Donald Trump está impaciente porque não consegue resultados espetaculares que deem para fazer um post"

Há 49 min
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Paulo Portas deu conta do novo encerramento do Estreito de Ormuz, que levou à redução do tráfego por esta via e ao aumento do preço do petróleo, e da “astúcia” do Irão, que “fez avançar os Houthis” para tentar trazer a Arábia Saudita para a guerra

Paulo Portas analisou este domingo no Global a atualidade do conflito entre Irão e EUA. O comentador da TVI considera que a situação está complicada para o presidente americano.

“Donald Trump está impaciente, é o que dizem todos os jornais, tanto mais próximos dos republicanos ou mais próximos dos democratas, porque não consegue resultados espetaculares que deem para fazer um post”, afirmou Portas.

Citando novamente os jornais americanos, o comentador considera “absolutamente extraordinário” que os EUA se estejam a deparar com falta de munições e mísseis Patriot no Médio Oriente.

“Estamos a falar da maior potência militar do mundo e de uma capacidade de planeamento que não devia causar surpresas. Desde sexta-feira, quando Donald Trump reuniu com os seus principais dirigentes, foi avisado pelos chefes militares de que já não tinham stocks suficientes para proteger as bases americanas no Golfo”, assinalou.

Paulo Portas deu conta também do novo encerramento do Estreito de Ormuz, que levou à redução do tráfego por esta via e ao aumento do preço do petróleo, e da “astúcia” do Irão, que “fez avançar os Houthis” para tentar trazer a Arábia Saudita para a guerra.

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