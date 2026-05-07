Trump "está à procura da bala de prata" para sair "do sarilho"

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"Tudo o que podia correr mal" na guerra contra o Irão "correu": 5.ª Coluna, com Miguel Sousa Tavares - na íntegra

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"O Irão não está numa posição boa, mas os EUA estão numa situação bem pior - tudo o que podia correr mal correu mal"

Em causa está a guerra no Irão. Miguel Sousa Tavares analisa

Miguel Sousa Tavares afirma que o presidente dos EUA “está à procura da bala de prata” para sair da guerra contra o Irão.

Na 5.ª Coluna desta quinta-feira, o comentador da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) disse que a forma como o governo americano tem conduzido o conflito revela um “amadorismo absolutamente impensável”.

“Nós estamos nas mãos de uma gente perigosa, de um homem perigoso a quem ninguém diz que não e que conduz uma guerra nestes termos. Eu acho que neste momento ele está à procura da bala de prata para sair deste sarilho”, disse Sousa Tavares.

O comentador da TVI afirma que o Irão “não está numa posição muito boa”, devido ao bloqueio americano, mas que os EUA “estão numa situação ainda pior, porque tudo o que podia correr mal correu mal”.

“A pergunta extraordinária é porquê que ninguém pensou que isto podia correr mal. Por exemplo, porque é que ninguém imaginou que o Irão ia fechar o Estreito de Ormuz e mergulhar o mundo numa crise energética planetária?”, questiona Sousa Tavares.

Miguel Sousa Tavares defende ainda que o prestígio externo dos EUA saiu “altamente abalado”.

“A partir deste momento ficou a saber-se que os Estados Unidos são capazes de atacar sem aviso, de estarem a negociar ao mesmo tempo que fazem o ataque e de rasgar acordos.”