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Miguel Sousa Tavares
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Trump "está à procura da bala de prata" para sair "do sarilho"

Há 50 min

Em causa está a guerra no Irão. Miguel Sousa Tavares analisa

Miguel Sousa Tavares afirma que o presidente dos EUA “está à procura da bala de prata” para sair da guerra contra o Irão.

Na 5.ª Coluna desta quinta-feira, o comentador da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) disse que a forma como o governo americano tem conduzido o conflito revela um “amadorismo absolutamente impensável”.

“Nós estamos nas mãos de uma gente perigosa, de um homem perigoso a quem ninguém diz que não e que conduz uma guerra nestes termos. Eu acho que neste momento ele está à procura da bala de prata para sair deste sarilho”, disse Sousa Tavares.

O comentador da TVI afirma que o Irão “não está numa posição muito boa”, devido ao bloqueio americano, mas que os EUA “estão numa situação ainda pior, porque tudo o que podia correr mal correu mal”.

“A pergunta extraordinária é porquê que ninguém pensou que isto podia correr mal. Por exemplo, porque é que ninguém imaginou que o Irão ia fechar o Estreito de Ormuz e mergulhar o mundo numa crise energética planetária?”, questiona Sousa Tavares.

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Miguel Sousa Tavares defende ainda que o prestígio externo dos EUA saiu “altamente abalado”.

“A partir deste momento ficou a saber-se que os Estados Unidos são capazes de atacar sem aviso, de estarem a negociar ao mesmo tempo que fazem o ataque e de rasgar acordos.”

Temas: Donald Trump Trump Irão Iraniano Sousa Tavares
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