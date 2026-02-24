Estado da União: quatro coisas para seguir com atenção no discurso de Trump

Há 1h e 25min

Muita coisa mudou desde que o presidente Donald Trump discursou no Congresso há um ano. Mas, pelo menos numa área, o seu discurso do Estado da União na noite de terça-feira provavelmente será semelhante à sua última visita à Câmara dos Representantes.

“Será um longo discurso”, disse, após proferir o mais longo discurso da história numa sessão conjunta em março passado. “Temos muito o que discutir.”

Após um ano de turbulência política e queda na popularidade, Trump certamente tem muito o que discutir quando subir à tribuna às 02:00 (horário de Portugal Continental). Tradicionalmente uma lista de realizações e prescrições políticas, o discurso sobre o Estado da União é normalmente a maior audiência televisiva do presidente no ano.

Para Trump, que aparece em vários programas de televisão várias vezes por semana, o desafio será ir além das gabarolices, queixas e promessas vagas que compõem os seus eventos habituais. No passado, ele chegou ao discurso com pelo menos algumas surpresas, seja nas suas observações ou na forma de convidados sentados nas galerias.

Aqui estão quatro pontos a serem observados no discurso de Trump:

Uma mensagem para as eleições intercalares

Trump entrará na Câmara dos Representantes na terça-feira com o objetivo de desafiar as expectativas históricas: como ele costuma dizer, os partidos dos presidentes em exercício costumam sofrer nas eleições intercalares.

E os republicanos esperam que o seu discurso sirva como um pontapé inicial para uma campanha eleitoral que pode muito bem depender da própria posição de Trump entre os eleitores americanos.

Pessoas compram frutas num supermercado no bairro de Manhattan, em Nova Iorque, a 13 de dezembro de 2025 (Charly Triballeau/AFP/Getty Images)

Durante uma sessão de estratégia política a portas fechadas na semana passada entre altos funcionários de Trump, estrategistas apontaram (talvez sem surpresa) que as questões económicas ditarão as eleições de novembro — e que é imperativo focar nelas. Numa sondagem da CNN realizada antes do discurso, 57% dos americanos citaram a economia e o custo de vida como as questões mais importantes para o discurso de terça-feira.

Trump, no entanto, muitas vezes tem planos diferentes. Mesmo discursos ostensivamente focados na economia acabam a desviar-se para outras direções, incluindo a sua repressão à imigração e velhas queixas sobre pessoas de quem ele não gosta.

Quando discute a economia, muitas vezes é para se gabar da sua relativa força — uma abordagem que alguns assessores do Partido Republicano temem que minimize as preocupações económicas dos americanos.

O discurso de terça-feira será cuidadosamente elaborado com referências a iniciativas de redução de custos, incluindo a redução dos preços dos medicamentos prescritos e a redução de impostos. Mas muitos americanos ainda dizem que a economia não está a funcionar para eles — o que representa um teste para Trump em reconhecer que ainda há trabalho a fazer.

Revés tarifário

Quatro dias antes do discurso do Estado da União de Trump, o Supremo Tribunal desferiu um golpe num dos pilares de sua agenda: as tarifas unilaterais que ele tem usado como retaliação em todo o mundo, tanto no comércio quanto na sua política externa mais ampla.

Trump insiste que tem opções alternativas. Já anunciou que aplicaria uma tarifa global de 15% usando uma autoridade diferente — mas ainda não testada. Ainda assim, a decisão foi um golpe, provocando indignação significativa por parte de Trump mesmo dias depois, e quase certamente forçou algumas mudanças nas observações que ele planeava fazer.

Um grande problema para Trump decorrente da decisão do tribunal foi a litania de itens políticos que ele alegou que seriam pagos pelas tarifas. Isso inclui um resgate de 12 mil milhões de dólares para agricultores anunciado no ano passado e cheques de reembolso de dois mil dólares para americanos, cujo prazo nunca foi anunciado.

Pessoas passam pelo edifício do Supremo Tribunal dos Estados Unidos em Washington, DC, durante o pôr do sol a 20 de fevereiro de 2026. No início do dia, o tribunal liderado por conservadores decidiu por 6 votos a 3 que as políticas tarifárias internacionais do presidente Donald Trump eram inconstitucionais (Bryan Dozier/NurPhoto/AP)

Como Trump lidará com as aparentes falhas de suas promessas passadas permanece uma questão em aberto.

Tradicionalmente, pelo menos alguns juízes da Suprema Corte assistem ao discurso sobre o estado da União, muitas vezes sentados perto da frente. Após a decisão de sexta-feira, Trump criticou aqueles que decidiram contra ele, em particular os dois conservadores que ele nomeou, Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett.

Se eles optarem por comparecer, isso poderá provocar outra tirada do presidente.

Questões sobre o Irão

O enorme reforço militar em torno do Irão e as ameaças de guerra de Trump contra o país criarão um cenário tenso para o discurso de terça-feira. Embora o presidente tenha sugerido a possibilidade de uma mudança de regime e insistido para que o Irão não obtenha armas nucleares, ele ainda não explicou ao povo americano o que poderia justificar um conflito prolongado.

Parece improvável que ele use o discurso do Estado da União para apresentar tal argumento. Os seus conselheiros planeiam um discurso voltado principalmente para assuntos internos. E na sondagem da CNN, apenas 2% dos inquiridos disseram que queriam ouvir o presidente falar sobre política externa no seu discurso — a percentagem mais baixa de todas as questões.

Ainda assim, os rumores de guerra levaram a questões sobre quais autoridades o presidente usaria para lançar um novo ataque contra líderes ou instalações iranianas. Trump não fez nenhuma tentativa formal de obter o apoio do Congresso, que detém a autoridade constitucional para declarar guerra.

De acordo com o governo dos EUA, o Grupo de Ataque do Porta-Aviões Abraham Lincoln foi destacado para a área de operações da 5.ª Frota dos EUA para apoiar a segurança marítima e a estabilidade no Médio Oriente. O destacamento para a região ocorre num momento em que os EUA continuam a pressionar o Irão sobre o seu programa nuclear e a sua resposta aos recentes protestos antigovernamentais (Especialista em Comunicação Social de 1.ª Classe Jesse Monford/Marinha dos EUA/Getty Images)

Trump talvez seja mais propenso a relatar a missão do ano passado para destruir as instalações nucleares do Irão, algo de que ele frequentemente se gaba quando enumera os feitos do seu primeiro ano no cargo.

No entanto, isso pode levantar questões sobre ações pendentes no Irão. Embora Trump afirme que as instalações nucleares foram "totalmente destruídas", ele agora sugere que novos ataques podem ser necessários para impedir Teerão de obter uma arma nuclear.

Os democratas respondem

Após uma resposta caótica e desarticulada ao discurso do ano passado — que incluiu a expulsão do deputado Al Green, que brandia uma bengala, da câmara —, os democratas esperam este ano parecer mais unidos na sua oposição à mensagem de Trump.

A resposta oficial do partido virá da governadora da Virgínia, Abigail Spanberger, cujo discurso em Colonial Williamsburg provavelmente abordará a questão da proteção da democracia americana, à medida que o país se aproxima do seu 250.º aniversário.

A governadora da Virgínia, Abigail Spanberger, ao centro, profere o seu discurso sobre o estado da comunidade perante uma sessão conjunta da Assembleia Geral da Virgínia no Capitólio, em Richmond, Virgínia, em 19 de janeiro de 2026 (Steve Helber/AP)

Spanberger, que conquistou o cargo de governadora no ano passado após uma vitória por 15 pontos, ofereceu o que muitos democratas esperam ser uma antevisão de uma temporada eleitoral vitoriosa. Ela disse que abordaria "os custos crescentes, o caos nas suas comunidades e o medo real do que cada dia pode trazer".

Mas a tarefa está entre as mais difíceis da política. Muitos membros de ambos os partidos que foram selecionados para a resposta oficial acabam, na melhor das hipóteses, esquecidos e, na pior, ridicularizados após o discurso.

Alguns democratas no Congresso planeiam ignorar completamente o discurso de Trump, optando por participar em vários comícios contrários.