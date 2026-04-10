Donald Trump promete ajuda económica à Hungria se Orbán for reeleito

Agência Lusa , PF
Há 1h e 9min
Viktor Orbán e Donald Trump (Zoltan Fischer/EPA)

No poder desde 2010, Orbán enfrenta domingo um ‘teste de fogo’, uma vez que parte, nas sondagens, atrás do líder da oposição, Péter Magyar, do partido Tisza

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje estar pronto a “usar todo o poderio económico norte-americano para fortalecer a economia da Hungria” se Viktor Orbán for reeleito primeiro-ministro, no domingo.

“A minha administração está pronta para usar todo o poderio económico norte-americano para fortalecer a economia da Hungria, como fizemos para os nossos grandes aliados no passado, se o primeiro-ministro Viktor Orbán e o povo húngaro alguma vez precisarem”, escreveu Trump na rede Truth Social.

Segundo Trump, o seu governo está “entusiasmado por investir na prosperidade futura que será gerada pela liderança continuada de Orbán”.

No poder desde 2010, Orbán enfrenta domingo um ‘teste de fogo’, uma vez que parte, nas sondagens, atrás do líder da oposição, Péter Magyar, do partido Tisza.

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, deslocou-se a Budapeste durante a campanha e discursou num dos comícios de Orbán.

As eleições húngaras de domingo deverão marcar uma viragem do país à direita, com as sondagens a indicarem que o parlamento pode integrar apenas três partidos, com o movimento Nossa Pátria (extrema-direita) assumir um papel determinante.

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As sondagens atribuem a vitória ao partido opositor Tisza (centro-direita), liderado por Péter Magyar, que afastaria do poder o Fidesz, de Orbán.

Porém, analistas políticos não arriscaram antecipar o resultado devido ao complexo sistema eleitoral húngaro, que beneficia o partido no poder, após sucessivas alterações legislativas promovidas por Orbán.

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