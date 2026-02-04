Homem que tentou matar Trump em 2024 condenado a prisão perpétua

Há 1h e 5min

Tribunal detalhou o plano do homem que quis matar o atual presidente dos Estados Unidos

Depois de planear, perseguir e esperar pelo momento certo para atirar e matar o então ex-presidente Donald Trump, o homem que montou um espaço à beira do campo de golfe de Trump em West Palm Beach, na Flórida, e foi frustrado por um agente dos serviços secretos americanos, foi condenado na quarta-feira à prisão perpétua.

Ryan Routh foi condenado por cinco acusações em setembro, após uma tentativa desastrosa de se representar a si mesmo no julgamento — onde foi constantemente repreendido pela juíza federal que presidia o caso, Aileen Cannon.

Cannon condenou Routh à prisão perpétua, juntamente com outras longas penas, pelas acusações, que incluem tentativa de assassinato de um importante candidato presidencial.

Os procuradores pediram a Cannon que impusesse uma pena de prisão perpétua.

"Os crimes de Routh merecem, sem dúvida, uma pena de prisão perpétua - ele tomou medidas ao longo de meses para assassinar um importante candidato presidencial", afirmaram os procuradores no mês passado. Routh "demonstrou vontade de matar qualquer pessoa que se colocasse no seu caminho e, desde então, não expressou arrependimento nem remorso pelas suas vítimas".

Durante o julgamento, Routh foi constantemente interrompido por Cannon ao desviar-se para assuntos irrelevantes ou possíveis explicações para as suas ações, incluindo o uso de drogas.

O plano fracassado

De acordo com as provas apresentadas no julgamento, Routh esteve perto do campo de golfe e da residência de Trump em Mar-a-Lago nas semanas que antecederam a sua tentativa frustrada de assassinato. Os telemóveis descartáveis usados por Routh também mostraram pesquisas por "próximos comícios de Trump" e "câmaras de vigilância das estradas de Palm Beach".

Numa carta rapidamente descoberta pelos investigadores, Routh escreveu uma confissão da sua tentativa de assassinar Trump, escrevendo na primeira página: "Eu dei o meu melhor e usei toda a coragem que consegui reunir. Agora cabe a vós terminar o trabalho; e eu oferecerei 150 mil dólares a quem conseguir completar o trabalho."

Não há indícios de que Routh tivesse dinheiro para financiar a sua oferta.

Armado com uma espingarda antiga de estilo soviético e protegido por placas blindadas penduradas na cerca, Routh fixou o seu alvo no sexto buraco do campo de golfe de Trump em 15 de setembro de 2024, com o ex-presidente a jogar uma partida de golfe um buraco atrás, a poucos minutos de distância.

Um agente dos serviços secretos americanos, encarregado de vistoriar a área em torno do campo, avistou o rosto parcialmente obscurecido de Routh e o cano de uma espingarda a sobressair da cerca de arame que delimitava o campo.

Com a arma apontada para ele, o agente disparou vários tiros da sua pistola antes de se proteger atrás de uma árvore e comunicar a ameaça pelo rádio.

Routh fugiu do local, mas foi avistado por um cidadão, Tommy McGee, a atravessar a rua, a entrar num veículo e a afastar-se.

McGee, que testemunhou no julgamento de Routh, anotou a matrícula do carro e, mais tarde, nesse mesmo dia, foi levado de avião até ao local onde as autoridades locais localizaram e detiveram Routh para identificar o potencial assassino.

Durante o seu interrogatório no julgamento, Routh disse a McGee: "És um bom homem. És o meu herói. És um herói americano."

Outras provas apresentadas no julgamento mostraram que Routh planeava a sua fuga, pesquisando termos como "coordenadas para o aeroporto de Miami" e "voos para o México".

Um julgamento único e um final quase mortal

Routh optou por se representar a si mesmo desde o início do caso, inclusive através de documentos judiciais públicos antes do julgamento, nos quais chamou Trump de "porco racista" e desafiou o presidente para "uma sessão de espancamento" ou uma partida de golfe, acrescentando que, se "ele ganhasse, poderia executá-lo, e se ele ganhasse, ficaria com o cargo dele".

A juíza interrompeu Routh continuamente durante o julgamento em setembro, pois Routh desviou-se frequentemente do âmbito do caso.

Durante as alegações finais, Routh argumentou que o assassinato de Trump "nunca iria acontecer" e, portanto, "se a tentativa de assassinato não foi levada a cabo, não se trata de uma tentativa".

Cannon interrompeu Routh pelo menos 10 vezes apenas nas alegações finais, após o júri se ter reunido durante três horas antes de anunciar o veredito de culpado.

Assim que o veredito foi lido em audiência pública, Routh tentou esfaquear-se no pescoço com uma caneta, enquanto a sua filha gritava da plateia: "Meu Deus, ele está a tentar matar-se, ele está a tentar matar-se! Alguém o impeça, por favor!"

Routh foi impedido por agentes federais.