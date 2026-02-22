FC Porto
Finalizado
1 - 0
Rio Ave
opinião
Paulo Portas

Um imbróglio, um "terramoto" monárquico e um ministro que vai ter de lidar com "ciumeiras": a análise de Paulo Portas

Há 1h e 31min

No seu espaço de comentário "Global", Paulo Portas descreveu a "semana horribilis" de Donald Trump. O comentador sublinhou que o presidente dos Estados Unidos enfrentou três reveses críticos no mesmo dia em que o Supremo Tribunal, de maioria conservadora, declarou as tarifas alfandegárias como inconstitucionais.

Para Portas, a decisão judicial é um marco na separação de poderes. "O que o Supremo Tribunal veio dizer é que as tarifas são impostos e não há na democracia americana a possibilidade de lançar impostos sem ser pelo Parlamento, e Donald Trump não quis ir ao Parlamento", explicou. O comentador reforçou que os juízes "deixaram absolutamente claro que o presidente não pode fazer tudo" e que existem limites claros ao poder na Casa Branca.

A este cenário jurídico somaram-se indicadores económicos que fragilizam a narrativa oficial. Os números do PIB de 2025 revelaram um desempenho que sai prejudicado na comparação com o último ano da administração de Joe Biden. Além disso, o défice comercial cresceu 2,4% em relação ao ano anterior, contrariando a promessa de Trump de que as taxas alfandegárias seriam suficientes para travar esse desequilíbrio.

No plano internacional, Paulo Portas abordou o "terramoto" na monarquia britânica após a detenção do Príncipe André. O irmão do Rei Carlos III está sob investigação devido às suas ligações a Jeffrey Epstein, podendo enfrentar um processo por "comportamento indevido de um agente do Estado".

O comentador classifica esta acusação como a "indiferença voluntária entre o que está certo e o que está errado". Segundo Portas, o príncipe terá conscientemente passado ou vendido documentos dos serviços secretos ingleses a terceiros enquanto exercia funções de representante comercial do Reino Unido.

Este crime prevê uma pena máxima de prisão perpétua. Portas destacou a postura de Carlos III, afirmando que o monarca "demonstrou que é um servidor do Estado com elevação e clareza absoluta". O comentador notou ainda que, se a Rainha Isabel II fosse viva, "teria um enorme sofrimento", dado que André seria, alegadamente, o seu filho favorito.

Quanto à política interna, Portas analisou a mudança no Ministério da Administração Interna, considerando que o primeiro-ministro poderá ter acertado à terceira tentativa. Embora reconheça o valor das ministras anteriores, o comentador apontou que as juristas tinham "dificuldades de comunicação", algo que considera incompatível com a pasta.

"O Ministério da Administração Interna não pode ter titulares com dificuldades de comunicação", defendeu. Para o comentador, o novo titular tem três argumentos fortes a seu favor, sendo o primeiro o facto de ser um "primeiro polícia" a assumir o cargo.

Portas descreve o novo ministro como um operacional de uma força que é "simultaneamente respeitada e temida". Pela sua experiência e capacidade de organização, o comentador acredita que o novo governante terá o conhecimento necessário para vencer as resistências e "ciumeiras" entre as diferentes corporações policiais.

Temas: Donald Trump Principe André Ministro Carlos III

Comentadores

06:50
opinião
Pedro Duarte

Luís Neves é uma "excelente cartada do primeiro-ministro" mas "naturalmente tem desafios grandes pela frente"

Há 12 min
02:50
opinião
José Pacheco Pereira

Nomeação de Luís Neves "atinge diretamente um dos elementos fundamentais da propaganda política do Chega"

Há 46 min
07:28
opinião
Alexandra Leitão

"Luís Neves rejeitou qualquer ligação entre segurança e imigração" e esse "nem sempre tem sido o discurso do Governo"

Há 46 min
18:34
opinião
Mário Crespo

"Acabou" a ideia de um presidente "soberano que decide como é que o mundo vai pagar os seus sonhos de grandeza na américa"

Há 1h e 0min
Mais Comentadores

Mais Lidas

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

20 fev, 18:24

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

20 fev, 19:55

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Teve uma carreira de sucesso na América. Agora, com 80 anos, está a "viver só com uma mala" em Itália

21 fev, 19:00

Grande incêndio consome armazém de frutas em Óbidos. Camião dos bombeiros despista-se a caminho do fogo

Ontem às 15:02

Esta é uma história de amor. Mas por aviões. Juliana mudou de vida aos 40 anos e é piloto de um A320

Ontem às 08:00

Este golo anulado reabriu a guerra ao VAR em Portugal. "São fraquinhos e este ano estão a errar em demasia"

21 fev, 16:00

Descarga atmosférica atinge 13 pessoas e mata mãe e quatro filhos

Ontem às 12:34

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

20 fev, 15:46

Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»

Ontem às 00:10

Furou um pneu? Acidentes ou danos provocados pelos novos buracos pós-tempestades podem valer indemnizações

20 fev, 17:36

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00