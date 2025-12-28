Chegou a hora de os republicanos começarem a pensar em 2028 e na era pós-Trump

28 dez 2025, 13:11

As próximas eleições presidenciais estão a uma eternidade de distância em termos políticos. Só um tolo tentaria prever o rumo do debate político daqui a três anos, muito menos daqui a alguns meses na imprevisível era Trump.

Mas sabemos que a próxima eleição oferecerá aos americanos novas opções tanto à direita quanto à esquerda. Não haverá um Trump, uma Clinton ou um Bush sequer perto das urnas.

Cerca de metade dos americanos afirmou, numa nova sondagem para a CNN, que a eleição presidencial de 2028 tem estado nos seus pensamentos, pelo menos em parte. Na conferência anual AmericaFest da Turning Point USA, no Arizona, no último fim de semana, a líder do grupo conservador, Erika Kirk, praticamente declarou o seu apoio ao atual vice-presidente, JD Vance, mesmo que ele ainda não tenha lançado a sua campanha.

Caso se candidate, Vance terá de manter unida a frágil base eleitoral do presidente Donald Trump — cujas fissuras ficaram evidentes na Turning Point — e repelir outros republicanos que almejam a Casa Branca.

Conversei com Eric Bradner, da CNN, que cobre o Partido Republicano, sobre o cenário atual, quem esperamos que lance a candidatura presidencial para 2028 e para onde é que o partido vai encaminhar-se na iminente era pós-Trump.

Abaixo publicamos a conversa, que decorreu por telefone e foi editada para maior clareza. (Para uma visão geral do cenário democrata, leia esta conversa com Edward-Isaac Dovere, da CNN.)

JD Vance é o carro-chefe dos republicanos para 2028

WOLF: Os democratas terão um cenário bastante aberto, sem um líder claro em 2028. O que é que vão ter?

BRADNER: Os republicanos têm um vice-presidente em exercício, JD Vance, e nos últimos meses, ficou cada vez mais claro que ele tem o sinal de partida para 2028 nas suas mãos. Ele diz que não planeia fazer nada até depois das eleições intercalares de novembro do ano que vem, e que então pretende reunir-se com o presidente Trump para conversar sobre 2028. Portanto, o prazo para Vance se tornar um candidato ativo, se for essa a sua escolha — e acho que praticamente todos esperam que ele o faça — é de, pelo menos, um ano. Mas parece cada vez mais claro que muitos republicanos vão esperar por ele, e alguns nomes importantes vão ceder à sua decisão.

Trump insinua candidatura Vance-Rubio.

WOLF: Trump gosta de fazer piadas sobre Vance e Marco Rubio, secretário de Estado, concorrerem juntos. Vance fez uma piada recentemente sobre a ideia de Rubio se candidatar. Será que dois membros do governo Trump poderiam desafiar-se ou lançar uma candidatura unificada?

BRADNER: Não tenho a certeza se o presidente Trump está realmente a brincar. Um dos vários excertos muito interessantes no perfil da chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, publicado pela Vanity Fair, foi Marco Rubio a dizer que, se JD Vance se candidatar à presidência, será Vance o candidato republicano e ele dar-lhe-á o seu apoio.

Rubio é obviamente alguém que goza da simpatia do presidente Trump; que já se candidatou à presidência antes, sabe como fazê-lo e seria um candidato viável em qualquer eleição em que entrasse. Mas ele não parece ter interesse em enfrentar JD Vance, pelo menos neste estágio inicial da presidência de Trump.

Agora, Vance é o vice-presidente. Ele está ligado ao presidente Trump durante os quatro anos de mandato. Marco Rubio, como muitos membros do gabinete, pode sair em algum momento. Rubio poderia sair depois das eleições intercalares. Mas, neste momento, o presidente Trump continua a insinuar a ideia de uma chapa conjunta Vance-Rubio, e Rubio afirma que não vai enfrentar Vance. Certamente, isso não deve ser ignorado, visto que dois dos principais envolvidos nessa situação não parecem estar descartando a possibilidade.

Vale a pena lembrar que Marco Rubio — apesar de ter concorrido à presidência há mais de oito anos — tem apenas 54 anos. Ele poderia ser o candidato a vice-presidente e ainda assim candidatar-se à presidência novamente um dia.

Vance tem de se tornar um candidato independente. Mas já se reinventou antes

WOLF: Vance está em ascensão ao assumir o legado de Trump. Na verdade, é bastante raro um vice-presidente ser eleito presidente logo após o término do mandato. A última pessoa a fazê-lo foi George H.W. Bush. Antes disso, é preciso andar mais de 100 anos para trás. É quase uma maldição. Como é que Vance lidaria com isso?

BRADNER: É complicado, porque Vance teria de assumir a responsabilidade por tudo o que o governo Trump fizer. Não há como distanciar-se disso, ao contrário de outros nomes que poderiam ser candidatos em 2028.

Por exemplo, o senador Ted Cruz, do Texas, criticou duramente o regulador de comunicações de Trump esta semana no Capitólio. O governador Ron DeSantis, da Flórida, diz que o Estado tem o direito de avançar com a regulamentação da inteligência artificial, apesar de o presidente Trump querer instituir uma política nacional única. Outros republicanos noutros cargos têm a possibilidade de se opor ao presidente e obter alguma independência em relação a políticas impopulares ou políticas em que se vislumbram mudanças no cenário político.

JD Vance não terá essa possibilidade. Quando Vance se tornar candidato, provavelmente haverá conversas entre ele e o presidente sobre se e como ele pode divergir do presidente Trump em algumas questões sem incorrer na ira do presidente.

WOLF: Pode ser vantajoso para Vance distanciar-se de Trump nalguns pontos, mas isso é quase impossível de fazer permanecendo dentro do círculo íntimo de Trump, onde tudo gira em torno de Trump.

BRADNER: Talvez Vance precise de encontrar maneiras de demonstrar que é um homem independente, um tipo diferente da figura política de Trump, sem necessariamente discordar publicamente do presidente em questões políticas.

Ele evoluiu. E pode continuar a evoluir.

WOLF: Vance é alguém cuja política e alianças mudaram diversas vezes ao longo da sua carreira política relativamente curta. Portanto, podemos vê-lo a evoluir novamente com bastante facilidade.

BRADNER: Quando se candidatou ao Senado, rapidamente rejeitou uma série de posições que havia defendido no passado, e esse histórico certamente foi usado contra ele pelos rivais republicanos nas primárias para o Senado, e não me surpreenderia se fosse revisitado antes de 2028.

DeSantis, Cruz e outros fora da disputa

WOLF: Vamos falar um pouco sobre alguns republicanos que estão a demonstrar uma certa independência. Mencionaste DeSantis e Ted Cruz. Houve uma história interessante sobre a Casa Branca estar um pouco frustrada com um grupo antiaborto apoiado pelo senador Josh Hawley, do Missouri. Quem achas que os republicanos consideram como o candidato republicano fora da Casa Branca com maior probabilidade de concorrer contra alguém como Vance?

BRADNER: Ter concorrido à presidência antes seria uma vantagem para alguns candidatos em potência, como Ron DeSantis e Ted Cruz, não apenas porque eles já se apresentaram, mas também porque tiveram de encontrar respostas para algumas dessas questões. DeSantis é um caso interessante; 2024 foi um fracasso colossal para ele. Provavelmente entrou na corrida tarde demais, gastou muito dinheiro e não teve muito a mostrar no final daquela campanha. Mas não entrou em conflito público com o presidente Trump da mesma forma que algumas dessas outras figuras do Capitólio, como Ted Cruz, Josh Hawley e (o senador do Kentucky) Rand Paul. DeSantis também tem a hipótese de garantir uma grande vitória para os republicanos na primavera, caso a Flórida entre na corrida nacional pelo redistritamento.

A prática leva à perfeição

WOLF: Dizes que ter concorrido antes pode ser uma vantagem. Sempre achei que parecer um perdedor fosse algo negativo. É preciso um teste para se tornar um bom candidato?

BRADNER: Há uma divisão entre os partidos sobre isso. Com 2020 como uma exceção óbvia, os democratas tenderam sempre a favorecer um rosto novo, enquanto os republicanos indicaram pessoas que já concorreram antes e perderam. Ronald Reagan é um ótimo exemplo disso. George H.W. Bush também.

WOLF: Donald Trump, sem dúvida, também – ganhou, perdeu e depois ganhou novamente.

BRADNER: Ao longo da história moderna americana, acho que os republicanos estão muito mais dispostos a considerar seriamente alguém que já concorreu antes e perdeu e a indicá-lo.

De olho no posicionamento dos republicanos e nos testes com Trump

WOLF: As pessoas falam de Hawley como um potencial candidato à presidência desde o início da sua carreira. Parece-te ser alguém destinado a concorrer à presidência?

BRADNER: Há uma expectativa em torno dele desde que foi eleito para o Senado, de que um dia irá concorrer a um cargo mais elevado. O grupo antiaborto que ele fundou está obviamente a frustrar a Casa Branca. Eles veem esta questão como um obstáculo para os republicanos nas eleições intercalares, enquanto Hawley a vê como uma posição fundamental para o partido, sendo que também é a posição dele. A posição de Hawley é extremamente popular entre os conservadores cristãos do Iowa, por exemplo, um estado que é, há muito tempo, o primeiro a manifestar-se no processo de nomeação presidencial. Se está a fazer isso de olho em 2028 especificamente ou apenas a manter as suas opções em aberto, é difícil dizer neste momento.

Como um libertário poderia tornar-se um político convencional

WOLF: Mencionaste Rand Paul. O pai dele candidatou-se algumas vezes como republicano e libertário. Paul está fora da corrente principal republicana, mas é uma figura política interessante por ser tão fiel à sua ideologia. Qual seria o caminho para alguém assim? Uma campanha presidencial de Rand Paul seria apenas para arrastar o partido em direção à causa libertária, ou seria uma campanha séria?

BRADNER: Ele gostaria que fosse uma campanha séria. Vale a pena lembrar que Rand Paul foi um dos primeiros e mais vocais críticos republicanos do presidente Trump em relação às tarifas e aos níveis de despesa no chamado "One Big Beautiful Bill" (Grande e Belo Projeto de Lei). A situação da economia seria crucial para as suas chances de ser ouvido pelos eleitores republicanos.

De momento, o cenário político é tal que muitos republicanos, incluindo eleitores dos primeiros estados com quem conversei, estão desanimados ao vê-lo criticar o presidente em algumas dessas questões. No entanto, três anos são uma eternidade. Dois anos são uma eternidade na política, e quando a corrida eleitoral de 2028 estiver realmente a definir-se e as pessoas estiverem a preparar-se para ir às urnas, o estado da economia poderá ser muito diferente.

Conservadorismo ou MAGA, ninguém está a falar sobre moderados

WOLF: Os democratas estão a levar a cabo este debate sobre se o partido vai seguir uma direção progressista ou moderada. Não se ouve muito essa discussão entre os republicanos sobre se o partido vai seguir uma direção conservadora ou moderada. Parece que o partido vai seguir apenas uma direção conservadora ou para o movimento Make America Great Again (MAGA). Há algum republicano moderado que pudesse candidatar-se à presidência?

BRADNER: Muitas dessas diferenças estão a ser mantidas em segredo, em parte porque o partido está no poder, e muitos dos potenciais candidatos de 2028 estão na administração Trump. No entanto, em termos de moderados, acho que será interessante ver como alguns leais a Trump vão posicionar-se.

Há também algumas pessoas na periferia da corrida presidencial de 2028 que podem ser fatores interessantes. Por exemplo, (a deputada estadual da Geórgia) Marjorie Taylor Greene não é alguém que fosse descrita como moderada, mas teve um desentendimento enorme com o presidente Trump e adotou uma posição mais moderada em relação aos gastos com saúde, pelo menos.

Nikki Haley ainda está envolvida na política. Trabalha no Instituto Hudson, e ocasionalmente publica comentários sobre política externa, segurança nacional e antissemitismo. Continua ativa nas redes sociais. Robert F. Kennedy Jr. é alguém que, obviamente, já se candidatou à presidência como independente. A mulher dele disse recentemente à NewsNation que ele não irá candidatar-se em 2028, mas não deixa de ser uma pessoa interessante para se acompanhar. O principal indicador de que alguém vai candidatar-se à presidência é que essa pessoa já se candidatou antes, e ele já se candidatou.

Portanto, não sei se haverá uma estrutura moderada versus conservadora nas eleições de 2028. Acho que pode ser mais uma questão de ênfase e personalidades. Ted Cruz, por exemplo, é muito conservador, mas tem criticado Tucker Carlson, que certamente é um aliado de JD Vance. Este tipo de divisões por personalidade, por questões importantes, pode ser onde veremos divisões maiores e mais públicas – no início, pelo menos.

Uma coligação frouxa sem um centro ideológico

WOLF: Esta lista de pessoas que mencionaste representa uma coligação política notavelmente heterogénea. Robert F. Kennedy Jr. tem o seu movimento MAHA. Marjorie Taylor Greene já foi uma teórica da conspiração e está a flirtar com uma postura mais moderada. Há Rand Paul, que é praticamente libertário. Há Josh Hawley, que é uma espécie de populista das planícies em evolução. Tenho a impressão de que os republicanos costumavam defender um governo limitado e gastos mais baixos, mas a amplitude de ideias nesta lista é vasta. Qual será a próxima ideologia republicana?

BRADNER: Os republicanos vão ter de decidir que tipo de partido querem ser quando o presidente Trump deixar de ser a figura dominante dentro dele. Não tenho a certeza quanto conseguirão resolver isso em 2028, porque Trump ainda terá grande influência como presidente em exercício e será o republicano com o maior megafone do país. Mas é a pergunta certa a colocar, e será uma questão que os republicanos terão de analisar nos próximos anos.

Existia um partido antes de Trump, e existe o Partido Republicano moderno, no qual Trump descartou muitos desses dogmas que tradicionalmente acreditávamos que o Partido Republicano representava. Como será o futuro do partido é uma grande incógnita.

De olho nos membros do gabinete que estão de saída

WOLF: Quais são os sinais que procuras em potenciais candidatos?

BRADNER: A primeira coisa a que vou prestar atenção é quando alguns desses membros do gabinete deixarem o governo Trump. Na maioria das vezes, na maioria dos governos, há uma reformulação após as eleições intercalares que pode potencialmente liberar alguns deles para trabalharem nas suas próprias ambições políticas. Contratos para livros valem sempre a pena acompanhar quando são anunciados, porque a maioria dos políticos não escreve um livro sem motivo. E acho que movimentos políticos que visam permitir que potenciais candidatos à presidência estabeleçam algum espaço próprio, como Gavin Newsom (governador da Califórnia) fez entre os democratas em relação ao redistritamento, certo? É muito mais fácil para os democratas fazerem isso agora, mas eu acho que alguns republicanos estarão em busca das suas próprias maneiras de estabelecer um território que possam reivindicar como seu. É por isso que acho que vale a pena observar DeSantis em relação ao redistritamento; Ted Cruz em questões como a liberdade de expressão e nos confrontos com Tucker Carlson.

WOLF: Trump é tão único porque tem esse grupo de apoiadores fiéis. Não consigo pensar em nenhum democrata ou republicano — talvez RFK Jr.? — que tenha algum tipo de grupo de apoiantes fiéis, pessoas que gostem deles e sejam comprometidas especificamente com eles. Há alguma coisa que me esteja a escapar?

BRADNER: O que torna esta corrida de 2028 tão fascinante é que está totalmente em aberto, certo? Parece haver muitos republicanos a presumir que JD Vance vai herdar o movimento MAGA. Erica Kirk praticamente apoiou Vance, o que pode ser um sinal claro do papel que o Turning Point USA, um importante grupo de ativismo, pode desempenhar. Mas, além de RFK Jr., que construiu esse movimento ao concorrer como independente, ninguém traz realmente esse tipo de grupo de apoiantes dedicados. É por isso que qualquer sondagem que vejas agora tem um valor extremamente limitado, porque ninguém consegue construir esse tipo de movimento e os temas que permitiriam que ele se consolidasse ou, pelo menos, fosse visto.