Portugal
38'
1 - 1
Nigéria

"Missão secreta" na origem da passagem de 100 milhões de barris de petróleo bruto pelo Estreito de Ormuz

CNN Portugal
Há 1h e 40min
Estreito de Ormuz (Getty)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Presidente dos EUA apontou o que descreveu como a passagem bem-sucedida de mais de 200 navios comerciais para defender que são os Estados Unidos, e não o Irão, que controlam o estreito.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que, no mês passado, deu instruções às forças armadas norte-americanas para “executarem uma missão secreta” de apoio a navios petroleiros e embarcações comerciais que atravessam o Estreito de Ormuz, alegando que essa operação permitiu a passagem de mais de 100 milhões de barris de petróleo por esta via marítima estratégica.

“No mês passado, ordenei às nossas grandes Forças Armadas dos EUA que executassem uma missão secreta para apoiar petroleiros e outras embarcações comerciais através do Estreito de Ormuz”, escreveu Trump na rede social Truth Social.

“Hoje, tenho o prazer de anunciar que este esforço resultou na passagem de mais de 100 MILHÕES de barris de petróleo pelo estreito e na sua chegada ao mercado aberto”, acrescentou.

Trump apontou o que descreveu como a passagem bem-sucedida de mais de 200 navios comerciais para defender que são os Estados Unidos, e não o Irão, que controlam o estreito.

“Mais de 200 navios comerciais atravessaram o estreito em segurança. Este esforço extraordinariamente bem-sucedido é possível porque os ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA CONTROLAM o Estreito de Ormuz — e não o Irão. As suas forças armadas estão derrotadas e a sua economia está arruinada. Acabou para o Irão!”, escreveu.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Horas antes, Trump já tinha feito uma referência à operação, afirmando que é essa a razão pela qual os preços do petróleo não dispararam para os 250 dólares por barril (cerca de 215 euros, ao câmbio atual).

“Estamos a retirar milhões — algo que estou a anunciar hoje pela primeira vez — mas temos retirado milhões de barris de petróleo, milhões de barris todas as noites em conjunto”, disse Trump aos jornalistas na Sala Oval. “Milhões de barris de petróleo chegaram ao mercado, e é por isso que o preço está nos 85 ou 90 dólares por barril (cerca de 73 a 77 euros), em vez de 250 dólares (cerca de 215 euros).”

Têm surgido várias teorias para explicar a relativa calma do mercado petrolífero perante um choque tão significativo na oferta. Uma delas é a de que os petroleiros que transportam os chamados “fluxos clandestinos” poderão estar a contornar o bloqueio desligando os seus transponders (dispositivos de localização e identificação) para evitarem ser detetados, segundo explicaram anteriormente especialistas à CNN.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Donald Trump Missão Secreta Estados Unidos Estreito de Ormuz
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

"Missão secreta" na origem da passagem de 100 milhões de barris de petróleo bruto pelo Estreito de Ormuz

Há 1h e 40min

Trump queria ser a estrela do Mundial, mas a política pode estragar a festa

Há 3h e 55min

Bill Gates garante que Jeffrey Epstein tentou usar informações sobre as suas infidelidades para se aproximar dele

Hoje às 16:19

Homem que esfaqueou refugiada ucraniana num comboio diz em tribunal que está a ser controlado por uma "entidade"

Hoje às 15:31
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

Ontem às 13:55

Piloto acusado de realizar centenas de voos comerciais sem licença durante anos

Hoje às 08:26

Mulher morre após ser esfaqueada pela prima durante discussão em Sintra

Hoje às 10:07

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21
opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

Crime "repugnante" ameaça espalhar o caos em Belfast

Ontem às 18:07

“Estar bem é conseguir viver com o que sentimos. Mesmo quando não é confortável”

Hoje às 08:00

Matou o pai para defender a mãe. Agora foi preso por vender droga a famosos

Ontem às 11:07

Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

Hoje às 11:59

Três jovens armados com faca roubam viatura e fogem em Almada. Autoridades procuram suspeitos

Ontem às 20:25

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

O abate do Apache foi uma "desculpa política" para os EUA voltarem a atacar o Irão. Guerra chega a novo ponto de tensão

Ontem às 23:17