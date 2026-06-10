"Missão secreta" na origem da passagem de 100 milhões de barris de petróleo bruto pelo Estreito de Ormuz

Há 1h e 40min

Presidente dos EUA apontou o que descreveu como a passagem bem-sucedida de mais de 200 navios comerciais para defender que são os Estados Unidos, e não o Irão, que controlam o estreito.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que, no mês passado, deu instruções às forças armadas norte-americanas para “executarem uma missão secreta” de apoio a navios petroleiros e embarcações comerciais que atravessam o Estreito de Ormuz, alegando que essa operação permitiu a passagem de mais de 100 milhões de barris de petróleo por esta via marítima estratégica.

“No mês passado, ordenei às nossas grandes Forças Armadas dos EUA que executassem uma missão secreta para apoiar petroleiros e outras embarcações comerciais através do Estreito de Ormuz”, escreveu Trump na rede social Truth Social.

“Hoje, tenho o prazer de anunciar que este esforço resultou na passagem de mais de 100 MILHÕES de barris de petróleo pelo estreito e na sua chegada ao mercado aberto”, acrescentou.

Trump apontou o que descreveu como a passagem bem-sucedida de mais de 200 navios comerciais para defender que são os Estados Unidos, e não o Irão, que controlam o estreito.

“Mais de 200 navios comerciais atravessaram o estreito em segurança. Este esforço extraordinariamente bem-sucedido é possível porque os ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA CONTROLAM o Estreito de Ormuz — e não o Irão. As suas forças armadas estão derrotadas e a sua economia está arruinada. Acabou para o Irão!”, escreveu.

Horas antes, Trump já tinha feito uma referência à operação, afirmando que é essa a razão pela qual os preços do petróleo não dispararam para os 250 dólares por barril (cerca de 215 euros, ao câmbio atual).

“Estamos a retirar milhões — algo que estou a anunciar hoje pela primeira vez — mas temos retirado milhões de barris de petróleo, milhões de barris todas as noites em conjunto”, disse Trump aos jornalistas na Sala Oval. “Milhões de barris de petróleo chegaram ao mercado, e é por isso que o preço está nos 85 ou 90 dólares por barril (cerca de 73 a 77 euros), em vez de 250 dólares (cerca de 215 euros).”

Têm surgido várias teorias para explicar a relativa calma do mercado petrolífero perante um choque tão significativo na oferta. Uma delas é a de que os petroleiros que transportam os chamados “fluxos clandestinos” poderão estar a contornar o bloqueio desligando os seus transponders (dispositivos de localização e identificação) para evitarem ser detetados, segundo explicaram anteriormente especialistas à CNN.