Alex Pretti, 37 anos, enfermeiro, americano: este foi o homem baleado pelos agentes federais em Minneapolis

Há 53 min

Tudo aconteceu durante protestos contra a atuação do ICE em Minneapolis. Os agentes federais dizem que o homem estava armado e que resistiu a ser desarmado.

Alex Pretti, 37 anos, residente em Minneapolis, enfermeiro dos Cuidados Intensivos do Minneapolis VA Health Care Syste - este é o homem que foi baleado mortalmente por agentes federais na manhã deste sábado.

À Associated Press, Michael Pretti, o pai de Alex, o seu filho como alguém que “se preocupava profundamente com as pessoas e que estava muito perturbado com o que estava a acontecer em Minneapolis e em todos os Estados Unidos com o ICE, tal como milhões de outras pessoas estão perturbadas”.

“Ele achava que protestar era uma forma de exprimir a sua preocupação com os outros”, contou. O pai confirmou que o seu filho tinha participado nos protestos que se seguiram à morte de Renee Good por um agente da Polícia de Imigração e Alfândegas dos EUA no início do mês.

Pretti frequentou a escola de enfermagem na Universidade de Minnesota, onde também foi cientista júnior a partir de 2012, de acordo com o seu perfil no LinkedIn. “Ele queria ajudar as pessoas”, disse ao The Guardian Dimitri Drekonja, chefe de doenças infecciosas no hospital VA e professor de medicina na Universidade de Minnesota, que trabalhou com Pretti no hospital e num projeto de investigação. "Era um tipo muito simpático e muito prestável - cuidava dos seus doentes. Estou simplesmente estupefacto".

O colega descreveu Pretti como um enfermeiro “excecional” e um trabalhador esforçado, com uma píada rápida e um espírito “contagiante”. “Era um tipo tão bom”, disse Drekonja. “Eu adorava trabalhar com ele”.

Vídeos que circulam na Internet mostra Alex Pretti a ser atirado ao chão por vários agentes da autoridade antes de parecer ter sido baleado várias vezes. Pelo menos dois agentes podem ser vistos com as armas nas mãos. Outros vídeos, anteriores a esse, mostram Pretti apenas a orientar o trânsito e a filmar os agentes federais, ou aparentemente a sair em defesa de um observador que foi empurrado para o chão por um agente federal.

O chefe da polícia, Brian O'Hara, disse mais tarde, durante uma conferência de imprensa, que a única interação anterior conhecida de Pretti com as forças da ordem era devido a multas de trânsito. O'Hara também revelou que Pretti era “um proprietário licença de porte de armas”.

O agente federal Greg Bovino, comandante da Patrulha de Fronteira, explicou depois à imprensa que, esta manhã, um indivíduo se aproximou dos agentes do ICE com uma pistola semi-automática de 9 mm. Os agentes “tentaram desarmar o indivíduo, mas ele resistiu violentamente”. “Temendo pela sua vida... um agente da Patrulha Fronteiriça disparou tiros de defesa”, justificou Bovino. Foi imediatamente prestada assistência médica, mas o homem foi declarado morto no local. O homem tinha dois carregores cheios e não tinha identificação acessível. “Esta parece ser uma situação em que um indivíduo queria causar o máximo de danos e massacrar as forças da ordem”, afirmou Bovino, sublinhando que o agente da Patrulha Fronteiriça envolvido no tiroteio de hoje era “altamente treinado”.

Um funcionário do Departamento de Segurança Interna, citado pela CNN, partilhou uma fotografia da alegada arma de fogo, que parece ser uma Sig Sauer Emperor Scorpion. Não é claro se o homem estava a empunhar abertamente a arma de fogo ou se esta estava escondida no momento em que foi alvejado. Nos vídeos divulgados não é possível ver se ele tem uma arma na mão.

Alex Pretti, o homem morto pelo ICE em Minneapolis (AP)

Os pais de Pretti, que vivem no Wisconsin, disseram à AP que, durante uma conversa recente com o filho, o avisaram para ter cuidado durante os protestos. “Tivemos esta conversa com ele há cerca de duas semanas, sabe, que vá em frente e proteste, mas não se envolva, não faça nada estúpido, basicamente”, disse Michael Pretti. "E ele disse que sabia disso. Ele sabia disso".

A Organização de Enfermeiros Registados do Minnesota (MNORN) divulgou um comunicado sobre a morte de Michael Pretti: "Hoje, a nossa comunidade de enfermagem está de luto. Perdemos um colega enfermeiro devido a um ato de violência relacionado com a aplicação da lei da imigração. Independentemente da posição de cada um de nós em relação às questões que envolvem este momento, a perda de um enfermeiro, de um prestador de cuidados, de um colega, de um ser humano, afeta-nos profundamente."