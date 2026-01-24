Alex Pretti, 37 anos, enfermeiro, americano: este foi o homem baleado pelos agentes federais em Minneapolis

CNN Portugal , MJC
Há 53 min
Alex Pretti, o homem morto pelo ICE em Minneapolis (AP)

Tudo aconteceu durante protestos contra a atuação do ICE em Minneapolis. Os agentes federais dizem que o homem estava armado e que resistiu a ser desarmado.

Alex Pretti, 37 anos, residente em Minneapolis, enfermeiro dos Cuidados Intensivos do Minneapolis VA Health Care Syste - este é o homem que foi baleado mortalmente por agentes federais na manhã deste sábado.

À Associated Press, Michael Pretti, o pai de Alex, o seu filho como alguém que “se preocupava profundamente com as pessoas e que estava muito perturbado com o que estava a acontecer em Minneapolis e em todos os Estados Unidos com o ICE, tal como milhões de outras pessoas estão perturbadas”.

“Ele achava que protestar era uma forma de exprimir a sua preocupação com os outros”, contou. O pai confirmou que o seu filho tinha participado nos protestos que se seguiram à morte de Renee Good por um agente da Polícia de Imigração e Alfândegas dos EUA no início do mês.

Pretti frequentou a escola de enfermagem na Universidade de Minnesota, onde também foi cientista júnior a partir de 2012, de acordo com o seu perfil no LinkedIn. “Ele queria ajudar as pessoas”, disse ao The Guardian Dimitri Drekonja, chefe de doenças infecciosas no hospital VA e professor de medicina na Universidade de Minnesota, que trabalhou com Pretti no hospital e num projeto de investigação. "Era um tipo muito simpático e muito prestável - cuidava dos seus doentes. Estou simplesmente estupefacto".

O colega descreveu Pretti como um enfermeiro “excecional” e um trabalhador esforçado, com uma píada rápida e um espírito “contagiante”. “Era um tipo tão bom”, disse Drekonja. “Eu adorava trabalhar com ele”.

Vídeos que circulam na Internet mostra Alex Pretti a ser atirado ao chão por vários agentes da autoridade antes de parecer ter sido baleado várias vezes. Pelo menos dois agentes podem ser vistos com as armas nas mãos. Outros vídeos, anteriores a esse, mostram Pretti apenas a orientar o trânsito e a filmar os agentes federais, ou aparentemente a sair em defesa de um observador que foi empurrado para o chão por um agente federal. 

O chefe da polícia, Brian O'Hara, disse mais tarde, durante uma conferência de imprensa, que a única interação anterior conhecida de Pretti com as forças da ordem era devido a multas de trânsito. O'Hara também revelou que Pretti era “um proprietário licença de porte de armas”.

O agente federal Greg Bovino, comandante da Patrulha de Fronteira, explicou depois à imprensa que, esta manhã, um indivíduo se aproximou dos agentes do ICE com uma pistola semi-automática de 9 mm. Os agentes “tentaram desarmar o indivíduo, mas ele resistiu violentamente”. “Temendo pela sua vida... um agente da Patrulha Fronteiriça disparou tiros de defesa”, justificou Bovino. Foi imediatamente prestada assistência médica, mas o homem foi declarado morto no local. O homem tinha dois carregores cheios e não tinha identificação acessível. “Esta parece ser uma situação em que um indivíduo queria causar o máximo de danos e massacrar as forças da ordem”, afirmou Bovino, sublinhando que o agente da Patrulha Fronteiriça envolvido no tiroteio de hoje era “altamente treinado”.

Um funcionário do Departamento de Segurança Interna, citado pela CNN, partilhou uma fotografia da alegada arma de fogo, que parece ser uma Sig Sauer Emperor Scorpion. Não é claro se o homem estava a empunhar abertamente a arma de fogo ou se esta estava escondida no momento em que foi alvejado. Nos vídeos divulgados não é possível ver se ele tem uma arma na mão.

Alex Pretti, o homem morto pelo ICE em Minneapolis (AP)

Os pais de Pretti, que vivem no Wisconsin, disseram à AP que, durante uma conversa recente com o filho, o avisaram para ter cuidado durante os protestos. “Tivemos esta conversa com ele há cerca de duas semanas, sabe, que vá em frente e proteste, mas não se envolva, não faça nada estúpido, basicamente”, disse Michael Pretti. "E ele disse que sabia disso. Ele sabia disso".

A Organização de Enfermeiros Registados do Minnesota (MNORN) divulgou um comunicado sobre a morte de Michael Pretti: "Hoje, a nossa comunidade de enfermagem está de luto. Perdemos um colega enfermeiro devido a um ato de violência relacionado com a aplicação da lei da imigração. Independentemente da posição de cada um de nós em relação às questões que envolvem este momento, a perda de um enfermeiro, de um prestador de cuidados, de um colega, de um ser humano, afeta-nos profundamente."

Temas: Donald Trump Minneapolis ICE Alex Pretti Agentes federais

Relacionados

Um homem foi baleado e morto por agentes federais em Minneapolis

E.U.A.

Alex Pretti, 37 anos, enfermeiro, americano: este foi o homem baleado pelos agentes federais em Minneapolis

Há 53 min
00:26

Tiroteio fatal em Minneapolis foi apanhado pelas câmaras

Há 1h e 21min
01:56

Agentes federais americanos abatem homem armado em Minneapolis

Há 1h e 48min

Gronelândia: Trump diz que Estados Unidos terão soberania dos terrenos da base militar: "Teremos tudo o que quisermos"

Há 2h e 58min
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Quanto custaria pagar cada ida ao SNS? Visita ao Hospital de São João revela valores reais dos cuidados de saúde

Hoje às 09:01

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

Hoje às 15:23

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Ontem às 07:00

Duas pessoas esfaqueadas junto à Estação da Trindade no Porto

Ontem às 19:49

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

"Foi embaraçoso para todos": DJ conta como foi o momento da dança de Brooklyn Beckham e a mãe no casamento

Hoje às 11:26

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

Hoje às 17:59

João Cotrim de Figueiredo lança movimento cívico e garante que não vai votar em Ventura

Ontem às 22:17

Despiste de veículo ligeiro provoca dois mortos e um ferido grave em Pombal

Hoje às 10:07

Euromilhões: esta é a chave que vale 99 milhões

Ontem às 20:29

Megaoperação conjunta da PJ, Força Aérea e Marinha captura mais de 8 toneladas de cocaína e detém 4 traficantes de droga em pleno oceano Atlântico

Há 2h e 43min