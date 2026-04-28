Exclusivo: Trump quer acelerar deportações de crianças migrantes sob custódia nos EUA

Há 1h e 51min

Administração Trump está a acelerar processos de imigração de crianças migrantes, antecipando audiências e aumentando o risco de deportação. Advogados alertam para o impacto nos menores, muitos dos quais enfrentam o sistema sem apoio adequado

A administração Trump está a tomar medidas para acelerar as deportações de crianças migrantes sob custódia nos EUA, sob pressão da Casa Branca para fazer avançar rapidamente os casos das crianças no sistema, segundo responsáveis da administração e advogados das crianças.

As audiências de imigração, onde um juiz decidirá eventualmente se uma criança pode permanecer nos EUA ou ser deportada, estão a ser antecipadas em semanas ou mesmo meses, tornando mais difícil para os advogados obterem alívio migratório para as crianças num processo já de si complexo.

Crianças com apenas quatro anos estão a ser obrigadas a comparecer repetidamente em tribunal e a fornecer atualizações sobre o estado do seu processo, por vezes sem apoio jurídico, no espaço de poucas semanas.

As audiências frequentes estão a alarmar crianças que estão apenas a começar a familiarizar-se com os tribunais e com o sistema de imigração. As crianças sentem frequentemente “enorme pressão” e algumas fazem xixi nas calças quando têm de ir a tribunal, segundo Emily Norman, diretora regional da costa leste da organização Kids in Need of Defense.

Esta é a mais recente de uma série de medidas para centrar a aplicação das leis de imigração em menores que chegaram aos Estados Unidos desacompanhados ou que regressaram à custódia do governo devido a operações do Imigração e Alfândega dos EUA que resultaram na detenção dos seus tutores. A iniciativa tem gerado alarme entre advogados e defensores, que argumentam que os prazos acelerados podem resultar no envio de crianças vulneráveis de volta às condições das quais estavam a fugir.

“Estão todos numa combinação de confusão, medo e frustração”, afirmou Scott Bassett, advogado responsável pelo programa para crianças do Centro Amica para os Direitos dos Imigrantes.

Uma criança de 5 anos que chegou desacompanhada aos EUA teve uma audiência de imigração marcada uma ou duas semanas após a chegada. No Texas, 300 crianças a residir em abrigos viram as suas audiências antecipadas abruptamente — por vezes com pouco aviso. Um caso foi antecipado em semanas numa quinta-feira para a terça-feira seguinte. Norman referiu que uma audiência marcada para 2027 foi subitamente reagendada para menos de uma semana depois.

Numa declaração à CNN, Andrew Nixon, porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, disse que o departamento “está focado em resolver casos envolvendo crianças não acompanhadas o mais rápida e eficientemente possível, de acordo com a lei”.

“Muitas destas crianças estão em risco de tráfico e exploração, e em alguns casos são trazidas através da fronteira por cartéis em condições perigosas e coercivas. Fazer avançar os casos ajuda a desmantelar essas redes e garante que as crianças regressam a ambientes seguros o mais rapidamente possível. Reduzir o tempo em custódia também diminui os custos para os contribuintes e assegura que o sistema está a funcionar como previsto”, acrescentou Nixon.

Um responsável da Casa Branca disse à CNN que a administração Trump “está a trabalhar para desmantelar esquemas de cartéis e devolver de forma humana crianças traficadas às suas casas e famílias o mais rapidamente possível”.

A CNN também contactou o Departamento de Justiça, que supervisiona os tribunais de imigração do país, para obter comentários.

“Sentem que as paredes se estão a fechar”

Responsáveis da administração Trump têm falado frequentemente sobre o paradeiro de menores não acompanhados que entraram nos EUA durante a presidência de Joe Biden, argumentando que milhares estão desaparecidos e precisam de ser localizados. Antigos responsáveis da administração Biden e vários especialistas contestam essa afirmação, defendendo que os números estão inflacionados ou resultam de uma interpretação incorreta dos dados.

Uma bandeira dos EUA está no chão enquanto pessoas protestam horas depois de Liam Conejo Ramos, de cinco anos, e o seu pai, Alexander Conejo Arias, regressarem a casa após um juiz ordenar a sua libertação de um centro de detenção no Texas, a 1 de fevereiro de 2026. Kaylee Greenlee/Reuters

Mas enquanto a administração destaca o seu trabalho para localizar crianças, tem também avançado no sentido de colocar menores num caminho para a deportação caso não consigam obter alívio migratório nos Estados Unidos.

Algumas crianças que chegaram sozinhas aos EUA e foram libertadas para viver com um pai ou tutor estão a regressar à custódia do governo, juntando-se a recém-chegados em abrigos. À medida que isso acontece, torna-se cada vez mais difícil libertar crianças para familiares nos EUA, deixando-as retidas sob custódia durante meses.

Defensores e advogados que trabalham com crianças afirmam que os prazos acelerados das audiências estão a agravar uma situação já difícil para menores que não sabem se e quando serão libertados, se conseguirão obter alívio migratório e, agora, se serão deportados antes de obter essas respostas.

“Está a encaminhar estas crianças para fora do país”, disse Bassett. “Sentem que as paredes se estão a fechar, porque estão mesmo.”

Crianças migrantes não acompanhadas são uma população especialmente vulnerável, tendo frequentemente passado por traumas no país de origem ou durante a viagem até aos EUA. Por esse motivo, os advogados dizem que é necessário tempo para criar uma relação de confiança e compreender as suas histórias para, posteriormente, solicitar o alívio migratório a que têm direito. Mas os prazos acelerados comprometem esse trabalho.

“Quando se trabalha com crianças que sobreviveram a traumas, é preciso tempo para ganhar a sua confiança e obter a informação necessária”, afirmou Alexa Sendukas, advogada responsável pelo Galveston-Houston Immigrant Representation Project.

Depois de identificado o tipo de alívio, podem ser necessários vários meses adicionais para o requerer e obter, de modo a pedir a um juiz de imigração o fim do processo de deportação. Na ausência disso, as audiências aceleradas conduzem a uma ordem de deportação.

Longos períodos sob custódia

As crianças migrantes estão a passar, em média, quase sete meses sob custódia, segundo os dados federais mais recentes disponíveis, muito acima do tempo anteriormente registado.

Responsáveis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos estão a acompanhar estas estadias prolongadas, conscientes do impacto que podem ter nas crianças. O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, pressionou recentemente o departamento a acelerar os processos para retirar as crianças da custódia e enviá-las de volta aos seus países de origem, disse um responsável dos EUA à CNN.

Em março, havia mais de 2.000 crianças migrantes sob custódia do departamento, que financia instalações e programas em 24 estados para cuidar de menores não acompanhados.

Um sinal é exibido no exterior da sede do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, em Washington, DC. Kevin Carter/Getty Images

Os prazos apertados, os longos períodos de detenção e a incerteza estão a pesar sobre as crianças, algumas das quais optam por abandonar voluntariamente o país. Defensores e advogados argumentam que os esforços deveriam centrar-se na libertação das crianças para patrocinadores nos EUA, como um dos pais, como tem sido prática, mas isso tornou-se mais difícil devido a novas restrições sobre quem pode recebê-las.

“Quando tivemos a audiência inicial, tínhamos até junho. Achei que era um prazo apertado, mas possível. Agora estão a antecipar tudo para meados de maio sem aviso”, disse Steven Wright, professor clínico na Universidade de Wisconsin-Madison, que representa três menores não acompanhados.

Um tipo de alívio frequentemente aplicado a crianças migrantes é o estatuto especial de imigrante juvenil, que oferece um caminho para a obtenção de residência permanente a jovens que foram vítimas de abuso, negligência ou abandono. Para o obter, os menores têm de recorrer a um tribunal estadual e pedir uma decisão judicial que confirme que cumprem os critérios, e depois apresentar essa decisão aos serviços de imigração dos EUA para avaliação. Todo este processo pode demorar meses — e pode ser interrompido se a criança for transferida para outro abrigo devido a regras estaduais.

“Para impedir que o governo remova as crianças, preciso desse documento de estatuto juvenil. E deram-me um prazo que torna extremamente difícil consegui-lo”, acrescentou Wright.