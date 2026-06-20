Por dentro da corrida frenética de Trump para assinar um acordo com o Irão

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Teerão manteve uma exigência: o memorando de entendimento não podia ser assinado no 80.º aniversário de Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, estava prestes a sentar-se para jantar em Versalhes na quarta-feira quando surpreendeu tanto o seu anfitrião, o presidente francês, Emmanuel Macron, quanto alguns dos seus próprios assessores com uma exigência: queria assinar o seu acordo com o Irão ali mesmo.

O principal diplomata de Trump havia recebido a notícia, a caminho do palácio, de que o documento estava finalizado. Mas já havia uma cerimónia de assinatura agendada para dois dias depois, num retiro ultraexclusivo nas montanhas com vista para o Lago Lucerna. O vice-presidente, JD Vance, principal negociador norte-americano do acordo, deveria ir à Suíça para assinar o memorando de entendimento e iniciar a próxima ronda de negociações técnicas com o Irão.

Trump, no entanto, insistiu que o acordo entrasse em vigor imediatamente e insistiu em assiná-lo naquela noite. Macron informou os norte-americanos de que poderia garantir isso rapidamente, de acordo com autoridades familiarizadas com os eventos.

Enquanto os dois presidentes passeavam pelo Salão dos Espelhos em Versalhes, inspecionando os tetos com frescos que glorificam o início do reinado de Luís XIV, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acompanhava o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, em busca de uma impressora para imprimir o memorando. Se alguém tinha alguma preocupação com o passado conturbado de Versalhes enquanto palco de tratados de paz — principalmente aquele que pôs fim à I Guerra Mundial, mas que deu origem a outra —, ninguém a expressou.

Como se viu, o evento de sexta-feira em Lucerna nunca aconteceu. Vance adiou a sua viagem depois de o Irão se ter retirado da reunião perante a escalada de violência entre Israel e o Hezbollah no Líbano. As partes haviam concordado com um cessar-fogo renovado na manhã de sexta-feira. Mas o acordo com o Irão, apenas alguns dias depois de Trump o ter assinado, parecia mais frágil do que nunca.

Um oficial do exército libanês observa enquanto agentes da polícia e equipas de emergência trabalham no local de um ataque israelita aos subúrbios do sul de Beirute, capital do Líbano, a 14 de junho. foto Zohra Bensemra/Reuters

Trump e Vance têm todos os motivos para dar início à próxima fase do acordo, que visa consolidar os compromissos do Irão em relação à redução do seu programa nuclear. Ambos têm sido alvos de críticas severas, inclusive dos seus apoiantes, que veem o acordo como uma capitulação que oferece concessões a Teerão, obtendo pouco em troca.

O presidente do Comité de Serviços Armados do Senado, Roger Wicker, por exemplo, disse na quinta-feira que um fundo de reconstrução de 300 mil milhões de dólares incluído no sexto parágrafo do memorando faz com que os pagamentos do acordo nuclear com o Irão da era Obama "pareçam uma ninharia".

Trump adotou uma postura defensiva, insistindo que foi a supremacia militar dos EUA que levou o Irão à mesa de negociações em primeira instância. “Não nos reunimos por desespero, foi o Irão. Eles estão ACABADOS!”, escreveu Trump nas redes sociais na sexta-feira. “Vamos cumprir os 60 dias. Eles não recebem dinheiro, nem dez centavos!”

Ainda assim, após meses de guerra, o memorando de entendimento de 14 pontos foi claramente um alívio para um presidente que há muito ansiava pelo fim do conflito. Os seus conselheiros haviam alertado que os stocks globais de petróleo estavam a diminuir. A ansiedade dos republicanos em relação às próximas eleições intercalares estava em alta.

O próprio Trump reconheceu esta semana que foram as preocupações económicas que o levaram a assinar o acordo, dizendo aos jornalistas que temia ser comparado a Herbert Hoover, o presidente americano que presidiu a uma quebra da bolsa na origem da Grande Depressão.

"Eu não queria ver uma catástrofe económica", disse Trump na quarta-feira no Hôtel Royal em Évian-les-Bains, ao concluir a cimeira do G7.

Algumas horas depois, pouco depois das 23h locais, Trump estava na Galeria Inferior de Versalhes a escrever com uma caneta de tinta permanente sobre uma longa mesa de banquete, com o tilintar de pratos e copos ao fundo.

“Não foi fácil, posso garantir”, disse aos seus companheiros de jantar, entre os quais se incluíam titãs de Wall Street e o presidente do maior conglomerado de luxo de França. Trump ergueu o memorando para lhes mostrar a sua assinatura.

“Bravo”, disse Macron. Alguém tirou uma foto do documento para enviar ao Irão.

Um lançamento caótico

A assinatura improvisada foi o culminar de uma corrida frenética para finalizar o acordo, repleta de inúmeras reviravoltas e quase colapsos. Por vezes, o processo assumiu um caráter caótico, muitas vezes alimentado pelo próprio Trump. Durante semanas, o presidente norte-americano oscilou entre sinalizar que um acordo estava próximo e ameaçar retomar as hostilidades ativas caso o Irão não se submetesse às suas linhas vermelhas.

Mesmo após a assinatura do memorando de entendimento, o texto em si foi mantido em segredo do público durante dias, em parte porque os mediadores paquistaneses disseram às autoridades norte-americanas que os iranianos queriam esperar pelos seus próprios objetivos internos, segundo Vance.

Finalmente divulgado — o que só aconteceu por via de um alto funcionário americano que o leu em voz alta aos jornalistas — as autoridades descreveram "acordos de cavalheiros" não contidos no texto em si, mas que refletiam entendimentos extraoficiais que, segundo essas fontes, lhes davam confiança no acordo.

Vance, que assumiu a liderança das negociações, disse aos jornalistas na quinta-feira que alguns desses acordos paralelos estão documentados, antes de acrescentar: “O memorando de entendimento, os acordos de cavalheiros, o acordo final — as palavras não importam, senhoras e senhores. O que importa é a verificação.”

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, discursa durante uma conferência de imprensa na Casa Branca em 18 de junho. foto Andrew Harnik/Getty Images

Os negociadores americanos divulgaram o memorando de entendimento sem esperar que a alta cúpula do Irão aprovasse as propostas mais detalhadas, em parte porque não queriam atrasar a próxima fase das negociações, de acordo com uma fonte familiarizada com o que os funcionários da administração Trump disseram aos principais legisladores do Congresso. Seria necessário mais tempo para garantir a aprovação formal do Irão a essas propostas ainda secretas.

Mas mesmo a assinatura do acordo de 14 pontos em Versalhes causou um momento de confusão, já que autoridades norte-americanas haviam afirmado que Trump já tinha assinado o documento digitalmente no início da semana.

Acontece que Trump apenas testemunhou a assinatura anterior. Na quarta-feira, ele quis garantir que uma cópia impressa era assinada por ele e pelo presidente do Irão para assegurar que o acordo entrava em vigor.

"Está assinado", anunciou Trump ao sair do palácio, pouco depois da 1h da manhã, horário local. "Assinei em Versalhes."

O desespero de Trump para sair da guerra

Assessores dentro da Casa Branca previram que o conflito estaria bem encerrado antes de uma série de eventos comemorativos do verão: o início do Mundial de Futebol, uma luta de UFC nos jardins sul da Casa Branca no aniversário de Trump, a 14 de junho, e o 250.º aniversário da nação.

Em vez disso, a guerra tornou-se o pano de fundo fervilhante de tudo isso. Um entrave para a economia global e para a própria popularidade de Trump, a sua decisão de lançar ataques em fevereiro passou a assombrar a sua presidência, mesmo enquanto ele tentava seguir em frente.

Na Ala Oeste, muitos altos funcionários tinham vindo a pressionar há tempos por uma saída. Membros da equipa política de Trump defenderam uma saída para proteger os republicanos vulneráveis ​​antes das eleições intercalares de novembro e o legado político do presidente. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, compartilhou preocupações sobre o impacto económico da guerra. O secretário de Energia, Chris Wright, estava receoso dos efeitos sobre a indústria energética mundial, disseram funcionários familiarizados com o assunto.

"Havia um amplo reconhecimento de que, se isto continuasse, pioraria ainda mais", disse uma fonte familiarizada com as negociações.

Durante uma reunião interna na Casa Branca no início de junho, Trump e os seus assessores decidiram pressionar por um acordo geral com o Irão para reabrir o Estreito de Ormuz e delinear uma estrutura ampla para o desmantelamento do programa nuclear iraniano.

Nenhum dos conselheiros do presidente se opôs, em última instância, a prosseguir com esse plano, disse um funcionário envolvido nas negociações, com o grupo a decidir reavaliar a situação ao longo de um novo período de 60 dias para conversas técnicas, após o acordo preliminar para encerrar a guerra ter sido firmado.

Nas semanas seguintes, a equipa de segurança nacional de Trump reuniu-se quase todos os dias para discutir o acordo em desenvolvimento. Muitos estavam preocupados com a possibilidade de Teerão não cumprir a sua parte do acordo, disseram funcionários do governo diretamente envolvidos nas negociações.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, estavam entre os "mais pessimistas" sobre se os iranianos honrariam os seus compromissos de fazer concessões substanciais quanto ao seu programa nuclear, mesmo que concordassem negociar essa questão, disse um dos funcionários. Mas, em vários momentos, quase todos os altos funcionários — incluindo Rubio, Vance e os enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner — levantaram sérias reservas, disseram os funcionários.

Ainda assim, finalmente chegaram a um consenso impulsionado pelo próprio Trump: "Queremos resolver isto rapidamente", disse à CNN um funcionário do governo diretamente envolvido nas negociações.

Um caminho árduo, complicado pelas tensões com Israel

Mesmo assim, ficou claro rapidamente que a pressa de Trump e da sua equipa em acabar com a guerra enfrentaria obstáculos. Negociar com os iranianos foi um processo lento e doloroso, que envolveu longos atrasos na obtenção de uma resposta do líder supremo do país, Mojtaba Khamenei, que, segundo autoridades americanas, está a usar mensageiros para manter a sua localização oculta.

As autoridades norte-americanas aguardavam uma resposta à sua última proposta quando, a 8 de junho, um helicóptero Apache dos EUA colidiu com um drone iraniano, levando a um dramático resgate aquático dos pilotos americanos e desencadeando uma nova rodada de ataques retaliatórios.

Ao longo de vários dias, Trump ficou furioso, acreditando que tanto Teerão quanto os media não estavam a levar a sério o suficiente a sua resposta ao incidente. Ele irritou-se na Casa Branca enquanto ordenava bombardeamentos diários.

Ao mesmo tempo, uma delegação de autoridades do Catar estava em Teerão a tentar obter uma contraproposta dos iranianos que Trump pudesse aprovar. Enquanto Trump ameaçava mais uma noite de ataques, chegaram notícias dos cataris de que algumas das divergências entre as posições de negociação de ambos os lados haviam diminuído.

Trump cancelou os ataques e entrou no fim de semana do seu aniversário a acreditar que um acordo estava mais próximo do que nunca.

O presidente dos EUA, Donald Trump, é visto durante o UFC Freedom 250 na Casa Branca, em 14 de junho. foto Chris Graythen/Getty Images

Acontece que outro obstáculo estava prestes a surgir. Um ataque israelita mortal a um subúrbio de Beirute no domingo — no 80.º aniversário de Trump — desencadeou outra corrida para salvar um acordo que Trump acreditava estar quase concluído. Israel estava a responder a ataques do Hezbollah, mas Trump e os seus assessores interpretaram a ação como uma tentativa do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de sabotar o acordo.

Num telefonema repleto de palavrões, Trump repreendeu Netanyahu duramente. Enquanto isso, os seus assessores trabalhavam para evitar uma retaliação iraniana, que parecia iminente. Em Teerão, negociadores do Catar tiveram longas conversas para tentar salvar o acordo, reportando frequentemente a Witkoff, Kushner e outros funcionários norte-americanos sobre o seu progresso.

Após 17 horas de discussões, os iranianos suspenderam o lançamento de mísseis balísticos contra Israel. As exigências de alterações ao texto do acordo foram rejeitadas pelos cataris, que alertaram que a paciência de Trump estava a esgotar-se.

Teerão, no entanto, manteve uma exigência: o Irão recusou-se a anunciar o acordo no aniversário de Trump.

Temendo mais atrasos, os mediadores chegaram a uma solução criativa. O acordo seria anunciado logo após a meia-noite em Teerão, sete horas e meia antes de Washington, onde Trump se preparava para uma luta no relvado sul da Casa Branca, em comemoração do seu aniversário.

Alayna Treene, Katie Bo Lillis, Zachary Cohen e Kristen Holmes, da CNN, contribuíram para esta reportagem.