Trump fracassou no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca - e provou o ponto do evento

Há 1h e 33min

As declarações de Trump demonstraram como ele compreende o poder da imprensa - e como se irrita quando não consegue controlá-la

O presidente dos EUA, Donald Trump, fracassou miseravelmente no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca na noite de sexta-feira. Ele sabia que estava a sair-se mal e até tentou contornar a situação com uma metapiada sobre o seu próprio fracasso.

Mas não funcionou. Até mesmo as piadas do presidente sobre as suas piadas más não tiveram piada, e foi amplamente ridicularizado pela sua performance cómica logo a seguir.

Membros da imprensa a gozar com o desempenho deplorável do líder na TV ao vivo e por toda a internet? Em alguns outros países, isso é crime. Mas nos EUA é a norma; portanto, talvez o discurso de Trump tenha, sem querer, reforçado o tema do jantar: as robustas proteções da Primeira Emenda nos Estados Unidos.

Num discurso desconexo de uma hora, Trump insultou jornalistas citando nomes, reutilizou apelidos antigos para adversários políticos, fez uma quantidade estranha de piadas sobre obesidade que não tinham graça nenhuma e pareceu irritado com os seus redatores (não citados) por lhe darem um material fraco. "Alguém entende isto?", perguntou ele a dada altura - e a resposta, de modo geral, foi ‘não’.

Alguns dos comentários de Trump foram "cruéis", como havia prometido a secretária de imprensa, Karoline Leavitt. Mas, acima de tudo, o discurso foi simplesmente... entediante.

E ser entediante é algo que Trump nunca, jamais, quer ser. Ele alegou que está a manter o setor das notícias à tona sozinho, comentando: "Quando eu for embora, todos vocês vão à falência".

"Ninguém quer saber de mais ninguém", disse, passando então a contar quantos artigos na primeira página do The New York Times eram sobre ele.

A falta de energia de Trump levou mais de um executivo de TV a especular que o presidente havia descoberto uma nova tática contra os media: derrubar a audiência com um evento monótono e sonolento.

Alguns participantes disseram ter ficado surpreendidos com o facto de Trump não ter apresentado mais material inédito, dada a grande expectativa em torno do jantar - em parte porque a sua presença marcou o fim de um boicote de vários anos ao evento anual de angariação de fundos da Associação de Correspondentes da Casa Branca.

O jantar de sexta-feira foi uma versão em menor escala do evento de gala originalmente marcado para 26 de abril, que havia sido adiado depois de um homem armado ter tentado invadir o salão de baile do hotel Washington Hilton.

A nova edição do jantar foi realizada noutro hotel da cidade, o Waldorf Astoria - edifício que Trump já administrou como um hotel com o seu próprio nome em Washington e que serviu como ponto de encontro informal durante o seu primeiro governo.

"Estão a ver aqueles lustres lindos? Posso contar-vos tudo sobre eles", disse em tom de brincadeira.

Trump também transmitiu mensagens de unidade, elogiando os Serviços Secretos e condenando a violência política. "Neste país, acreditamos na liberdade de expressão", afirmou. "Resolvemos as nossas diferenças não com balas, mas com um debate aberto e vigoroso. E nenhum perdedor desequilibrado e armado jamais mudará isso."

De seguida, fez piadas sobre os convidados que usavam coletes à prova de balas sob as suas roupas de gala - "itens que muita gente não queria usar, porque preferiam morrer a parecer 9 quilos mais gordas".

Trump cobiça o controlo dos media

As declarações de Trump demonstraram como ele compreende o poder da imprensa - e como se irrita quando não consegue controlá-la. Ele citou nominalmente vários jornalistas da CNN.

Em resposta, o CEO da CNN, Mark Thompson, disse em comunicado: "Apoiamos os nossos jornalistas, bem como a integridade e a imparcialidade com que a equipa da CNN noticia os factos. Um jornalismo honesto e preciso pode, por vezes, irritar políticos, mas o nosso direito de noticiar e apresentar essas informações ao público, sem interferência do governo, está plenamente protegido pela Constituição dos EUA. A CNN continuará a exercer esse direito."

Trump também fez menções elogiosas a executivos de media que considera aliados - especificamente Larry e David Ellison, que assumiram o controlo da Paramount no ano passado e que agora estão a tentar comprar a Warner Bros. Discovery, empresa que detém a CNN. A Paramount sofreu um grande revés na sexta-feira ao concordar com um adiamento de vários meses na fusão, enquanto se resolvem questões jurídicas.

Fazendo referência ao facto de a Paramount ser proprietária da CBS News, Trump disse que David Ellison "vai fazer, acredito eu, mudanças fantásticas e manter algumas das coisas excelentes em funcionamento".

Trump também fez uma piada confusa sobre as mudanças polémicas implementadas por Bari Weiss, a diretora de informação da CBS News que foi escolhida a dedo por Ellison: "Sob a minha administração, um regime outrora temido e poderoso, que atacava a América incansavelmente, foi finalmente derrubado. Os seus antigos líderes foram afastados, e agora o grupo é comandado por uma ditadora gay que enfrenta divisões internas. Mas eu, pessoalmente, desejo tudo de bom a Bari Weiss na CBS News. Ela é uma mulher maravilhosa."

Perto do final do discurso, o presidente colocou um boné vermelho com a inscrição "Trump 2028". A escolha do acessório pareceu uma provocação deliberada, dada a indignação que surge sempre que ele fala sobre um terceiro mandato, algo que está vedado pela Constituição.

Também disse que estava apenas a brincar sobre candidatar-se novamente à presidência. Mais cedo, durante um longo trecho do discurso sobre a ampliação do salão de baile da Casa Branca, comentou: "Só vou usá-lo durante cerca de seis meses" antes de deixar o cargo – uma rara admissão de que o seu mandato tem um prazo para acabar.

Perdendo a sala

Quanto mais o discurso de Trump se tornava ressentido e repetitivo, mais os presentes pareciam ignorá-lo.

Betsy Klein, da CNN, que estava no local, relatou que muitas pessoas estavam ao telemóvel ou a conversar entre si. Outras comiam macarrons das bandejas de sobremesa, iam à casa de banho ou socializavam no lobby.

“A pessoa na mesa ao meu lado acabou de servir a si própria uma taça de vinho comicamente grande”, observou Klein, quase uma hora após o início do evento.

Kristen Holmes, também da CNN, contou que uma fonte republicana presente no local lhe disse: “Quem escreveu este discurso deveria ser despedido.”

No entanto, algumas das alfinetadas certamente terão grandes repercussões nas redes sociais de direita, e Daniel Dale previu que “o silêncio na sala será retratado pelos aliados do presidente como prova de que ele detonou as ‘fake news’ de tal forma que eles ficaram atordoados e rendidos”.

Um dos momentos mais intrigantes da noite envolveu a entrega dos prémios anuais de jornalismo da associação de correspondentes. Trump acompanhou a entrega de vários prémios, incluindo um prémio de “coragem e responsabilidade” na reportagem, concedido a uma equipa de repórteres do Wall Street Journal pelo trabalho investigativo sobre uma carta de aniversário de teor obsceno endereçada a Jeffrey Epstein, que trazia a assinatura de Trump.

“Trump rapidamente abriu um processo de 20 mil milhões contra o Journal, revelando o endereço residencial da repórter Khadeeja Safdar”, disse Wolf Blitzer, da CNN, ao apresentar o prémio.

Trump riu e ergueu as mãos num gesto de falsa modéstia.

“A família dela teve de ser realojada”, continuou Blitzer. “O Journal foi banido do Air Force One, mas os repórteres continuaram a publicar artigos reveladores.”

Foi aí que Trump se levantou e cumprimentou cada repórter. O presidente está a processar a empresa controladora do Journal por causa da investigação, e especialistas jurídicos afirmam que ele provavelmente vai perder o processo em tribunal.

Weijia Jiang, presidente em fim de mandato da Associação de Correspondentes da Casa Branca, apresentou Trump após falar sobre a importância da liberdade de imprensa. O seu discurso foi elaborado com a consciência de que o presidente estaria sentado ao seu lado, a ouvi-la.

Jiang afirmou que existe “uma diferença existencial entre criticar a imprensa e tentar miná-la”, sendo a primeira “uma atitude saudável que nos torna melhores” e “a outra é exatamente o que os pais fundadores esperavam evitar”. O correspondente da CBS também se dirigiu diretamente a Trump: “Quando fazemos perguntas, o senhor reage. O senhor dá-nos respostas, e nós reagimos. O senhor sempre foi um homem de negócios. Pois bem, esse é o acordo. E a Primeira Emenda é uma questão decidida. E é a ela que brindamos esta noite.”