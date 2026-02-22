Homem alegadamente armado morto a tiro ao tentar entrar em Mar-a-Lago, o resort de Trump na Flórida

Há 17 min

O presidente não estava em Mar-a-Lago à hora do incidente

Agentes dos Serviços Secretos dos Estados Unidos e um delegado do Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach mataram este domingo a tiro um homem que entrou no perímetro de segurança de Mar-a-Lago com "o que parecia ser uma espingarda e um galão de combustível", anunciaram as autoridades num comunicado publicado na rede social X.

A identidade do suspeito ainda não foi divulgada, aguardando-se "notificação dos familiares”, adiantam os serviços secretos na mesma publicação.

“Agentes dos Serviços Secretos dos EUA e um agente do Departamento do Xerife do Condado de Palm Beach confrontaram o indivíduo e houve troca de tiros entre as forças de segurança durante o confronto. Nenhum agente do Serviço Secreto ou do Departamento do Xerife do Condado de Palm Beach ficou ferido.”

O presidente, Donald Trump, não estava em Mar-a-Lago durante o incidente; tinha discursado na noite de sábado no Jantar dos Governadores da Casa Branca, em Washington, D.C.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário pelos media norte-americanos.

“O incidente, incluindo o histórico do indivíduo, as suas ações, possível motivação e o uso da força, está a ser investigado pelo FBI, pelos serviços secretos dos EUA e pelo departamento do xerife do condado de Palm Beach”, adiantam as autoridades.

No mesmo comunicado, é indicado que os agentes envolvidos no tiroteio ficarão em licença administrativa "enquanto se aguarda o resultado da investigação", que é um procedimento policial de rotina na agência.