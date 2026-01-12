Por que Trump quer demitir o presidente da Reserva Federal

Há 2h e 26min

ANÁLISE || Eis um resumo do que está - e pode - acontecer.

Os procuradores federais dos EUA abriram uma investigação criminal contra o presidente da Federal Reserve, Jerome Powellpor causa do seu testemunho em junho perante o Congresso sobre a renovação de 2,5 mil milhões de dólares (2,14 mil milhões de euros) da sede do banco central em Washington, DC.

A ação independente, e surpreendente, contra a Federal Reserve foi recebida com uma declaração igualmente extraordinária publicada por Powell num vídeo na noite de domingo, no qual ele diz que a investigação é um resultado direto de sua luta contínua com o governo sobre as taxas de juros. Powell afirma que foi uma consequência de "ameaças e pressões contínuas" mais amplas por parte do governo.

"A ameaça de acusações criminais é uma consequência de a Federal Reserve definir as taxas de juro com base na nossa melhor avaliação do que será melhor para o público, em vez de seguir as preferências do presidente [Trump]", declara Powell na declaração no domingo à noite.

A investigação envia uma mensagem assustadora a Powell – e a quem quer que seja o próximo líder do Fed. Os ataques implacáveis do presidente Donald Trump ao presidente do Fed, que o presidente disse que não renomeará, têm esmagado a tradicional independência política do Fed. Trump chegou a dizer que deveria ter uma palavra a dizer nas decisões sobre as taxas.

Mas a investigação criminal leva a luta de Trump com o Fed a um nível totalmente novo. Mostra que quem quer que Trump escolha para substituir Powell no final do seu mandato, em maio, enfrentará pressão contínua do governo para baixar as taxas de juro.

Investidores e economistas em todo o mundo valorizam a independência do Fed. Ela garante que os formuladores de políticas pensarão nas ramificações de longo prazo da definição da política monetária – e não em caprichos políticos de curto prazo – ao conduzir a economia.

No domingo, Powell relacionou diretamente a investigação à questão da independência da Fed e a sua capacidade de definir taxas de juros sem interferência política.

“Trata-se de saber se a Fed poderá continuar a definir taxas de juros com base em evidências e condições económicas — ou se, em vez disso, a política monetária será direcionada por pressão política ou intimidação.”

O porta-voz do Departamento de Justiça, Chad Gilmartin, recusou-se a comentar a investigação, mas disse numa declaração à CNN que o procurador-geral quer "dar prioridade à investigação de qualquer abuso do dinheiro dos contribuintes".

A Casa Branca remeteu a CNN para a declaração do Departamento de Justiça. Numa entrevista à NBC News no domingo, Trump negou ter conhecimento da investigação, dizendo: “Não sei nada sobre isso, mas ele certamente não é muito bom no Fed e não é muito bom a construir edifícios.”

Uma campanha de pressão que durou um ano

Trump e os seus aliados criticaram repetidamente Powell ao longo do último ano por não reduzir as taxas de juro ao gosto do presidente. A Fed, na segunda metade do ano passado, baixou as taxas três vezes consecutivas, embora as autoridades tenham afirmado recentemente que é improvável que voltem a baixar as taxas durante algum tempo.

A campanha de pressão de Trump incluiu uma série de insultos pessoais a Powell, evoluindo para ameaças de demitir o presidente do Fed. No entanto, Powell afirmou que Trump não tem autoridade para demiti-lo.

No final do ano, Trump colocou na mira a governadora da Fed Lisa Cook, nomeada pelo então presidente Joe Biden. O presidente e seus aliados acusaram Cook de fraude hipotecária. Trump citou as alegações quando a demitiu em agosto, embora Cook não tenha sido acusada criminalmente. O Supremo Tribunal ouvirá argumentos orais no final deste mês sobre se Trump pode demitir Cook.

As obras de renovação da sede da Fed também têm sido fonte de controvérsia contínua. Powell testemunhou perante o Congresso em junho, dizendo que a renovação era uma colaboração com várias agências e que os custos tinham mudado ao longo do tempo.

Trump ameaçou processar Powell por causa da renovação. No mês passado, o presidente disse que estava a considerar "uma ação judicial contra Powell por incompetência".

Aliados de Trump, como o diretor da Agência Federal de Financiamento Imobiliário, Bill Pulte, e o diretor do Gabinete de Gestão e Orçamento, Russ Vought, alegaram que o projeto foi mal administrado. Mas o Fed afirma que as melhorias nos seus edifícios com décadas de idade eram necessárias, incluindo a remoção de amianto e a modernização dos sistemas elétricos e de ventilação.

A acrimónia veio a público em julho, quando Trump se juntou a Powell numa visita ao projeto. Powell corrigiu Trump na frente dos repórteres sobre o custo do projeto, com a tensão entre os dois homens palpável.

Substituto de Powell

A investigação federal surge no momento em que Trump se prepara para anunciar a sua escolha para substituir Powell, cujo mandato termina em maio. A decisão encerrará um processo de seleção de meses para o que é, sem dúvida, o cargo mais influente da economia global.

Trump deu a entender que o próximo presidente do Fed poderá ser o diretor do Conselho Económico Nacional, Kevin Hassett, embora também tenha entrevistado recentemente Kevin Warsh, um ex-governador da Fed, e deva entrevistar Rick Rieder, diretor de investimentos da BlackRock Global Fixed Income.

Trump disse que anunciará a sua escolha "no início" deste ano.

Depois de a investigação federal ter sido tornada pública no domingo à noite, o senador republicano Thom Tillis, da Carolina do Norte, afirmou numa publicação no X que se "oporá à confirmação de qualquer candidato ao Fed — incluindo a vaga de presidente do Fed — até que esta questão legal esteja totalmente resolvida". Tillis não se recandidata às eleições.

A senadora democrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, ecoou isso numa declaração no domingo: "O Senado não deve avançar com nenhum candidato de Trump para a Fed, incluindo o presidente do Fed".

O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, democrata de Nova Iorque, também criticou a medida, afirmando numa declaração: "O ataque de Trump à independência da Fed continua, ameaçando a força e a estabilidade da nossa economia".

"Este é o tipo de intimidação que todos esperamos de Donald Trump e seus comparsas. Qualquer pessoa que seja independente e não siga Trump é investigada", disse Schumer em comunicado.

Investidores e analistas também se preocuparam com a investigação e o que ela poderia significar para a maior economia do mundo.

"Estamos chocados com este desenvolvimento profundamente perturbador, que surgiu do nada após um período em que as tensões entre Trump e o Fed pareciam estar contidas", escreveu Krishna Guha, vice-presidente da Evercore ISI, numa nota.

"No momento em que escrevemos, ainda estamos à procura de mais informações e contexto, mas, à primeira vista, parece que o governo e o banco central estão agora em guerra aberta..."

O que está em causa

Análise Zachary B. Wolf publicada a 18 de julho de 2025

A Reserva Federal [Fed, banco central dos EUA] é uma organização independente, destinada a ser isolada da política, e o Supremo Tribunal sugeriu este ano que o presidente Donald Trump precisaria de um motivo, ou causa, para demitir o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell.

Então, Trump — que repetidamente expressou a sua raiva contra o presidente da Fed por ele se recusar a baixar as taxas de juro durante o seu mandato — está a construir um com a ajuda de assessores.

O caso não tem nada a ver com política monetária ou incompetência em taxas de juro, mas sim com uma renovação acima do orçamento do complexo da Federal Reserve, incluindo o histórico edifício de mármore Marriner S. Eccles, ao longo da Constitution Avenue e do National Mall, em Washington, DC.

O edifício Marriner S. Eccles, da Federal Reserve, que está em construção, aqui fotografado a 7 de abril de 2025, através de um buraco na cerca da obra, em Washington. Jacquelyn Martin/AP

O edifício foi inaugurado na década de 1930 e não tinha passado por uma reforma completa nos mais de 90 anos que passaram entretanto. Powell e outros funcionários da Fed assumiram o projeto como um processo de várias etapas e vários edifícios.

Como costuma acontecer com projetos de construção do governo norte-americano, o projeto ultrapassou o orçamento planeado, com o custo a disparar de 1,9 mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros), que já era alto, para uns impressionantes 2,5 mil milhões de dólares (2,14 mil milhões de euros, ao câmbio atual). O planeamento começou durante o primeiro mandato de Trump, que foi também quando Trump nomeou Powell para o cargo de presidente da Fed.

Powell respondeu às críticas e pediu ao inspetor-geral da Fed para fazer outra revisão do projeto, mas os aliados de Trump, nomeadamente o diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, Russell Vought, disseram que isso não é suficiente e negaram que essa controvérsia crescente seja um pretexto para demitir Powell.

Numa carta enviada na quinta-feira, Powell refutou as alegações de irregularidades nas modificações do projeto de renovação.

"Tomámos muito cuidado para garantir que o projeto fosse supervisionado cuidadosamente desde que foi aprovado pela primeira vez pelo Conselho em 2017", escreveu Powell.

Eis um resumo do que está a acontecer.

Trump esquece-se que nomeou Powell

"Fiquei surpreendido com a sua nomeação", disse Trump na Casa Branca na quarta-feira, esquecendo-se ou talvez omitindo o seu papel na primeira nomeação de Powell como presidente da Reserva Federal durante o seu primeiro mandato.

Nos anos seguintes, enquanto Trump se voltava contra Powell por causa das taxas de juro e Biden o renomeava, os preços das obras de renovação dispararam.

Agora, Trump está a exigir que a Fed baixe as taxas de juro — e levanta a possibilidade de Powell ser demitido por causa da renovação, embora tenha dito que não o demitirá.

Renovação considerada uma Versalhes moderna

Um argumento comum dos republicanos é que o preço da renovação, de cerca de 2,5 mil milhões de dólares, excede o do Palácio de Versalhes, levando-se em conta a inflação. Powell certamente sabe uma coisa ou duas sobre inflação, já que ele e outros membros do Comité Federal de Mercado Aberto mantiveram as taxas de juro bem acima do que Trump deseja, a fim de controlar a inflação.

Invocar os excessos de Luís XIV na França pré-Revolução é uma crítica intencional de Vought e de outros.

Eles apontaram para os planos para o edifício que fazem referência a terraços com jardins no telhado, um elevador executivo que leva as pessoas a um nível de jantar e muito mármore.

É necessário mais contexto

Powell e a Fed afirmaram que essas comodidades estão a ser tiradas do contexto. O terraço com jardim no telhado está, na verdade, a substituir um espaço verde no topo de um estacionamento subterrâneo. Um telhado verde no edifício tem como objetivo, segundo eles, ajudar com as águas pluviais e a longevidade, e a prática já havia sido incentivada anteriormente pelo governo federal. O elevador executivo é uma reabilitação de um elevador existente para torná-lo utilizável por pessoas com deficiência. O elevador em si já existia quando o edifício foi inaugurado. A maior parte do mármore, diz Powell, será reutilizada da estrutura original.

Independentemente do que foi reduzido, as pessoas devem esperar que 2,5 mil milhões de dólares comprem um conjunto muito bom de edifícios reabilitados para o banco central do país.

Esperem, Trump não quer embelezar Washington?

Há uma grande ironia nisto: embora o esforço para destituir Powell esteja focado nos custos excessivos na remodelação de um edifício histórico com arquitetura clássica, Trump também decretou que Washington, DC, seja embelezada com ênfase na arquitetura clássica.

Como ele colocou num memorando logo após assumir o cargo em janeiro, “os edifícios públicos federais devem ser visualmente identificáveis como edifícios cívicos e respeitar o património arquitetónico regional, tradicional e clássico, a fim de elevar e embelezar os espaços públicos e enobrecer os Estados Unidos e o nosso sistema de autogoverno”.

Por que é que a renovação é tão cara?

A estimativa original de 1,9 mil milhões de dólares disparou desde 2019. O que aconteceu nesse intervalo — como Powell, mais do que qualquer outra pessoa no país, provavelmente pode dizer — é que a pandemia e a resposta do governo a ela causaram inflação. Os custos de construção aumentaram.

Mas há outras razões. Várias autoridades, incluindo a Comissão Nacional de Planeamento do Capitólio, solicitaram alterações nos planos. E a Fed argumenta que fez ajustes para reduzir os custos.

A mitigação do amianto e um lençol freático mais alto do que o esperado também levaram a excedentes, de acordo com uma resposta publicada no site do Fed.

Quem está a pagar por isto?

É dinheiro público, mas o financiamento da Fed não vem do Congresso. A Fed obtém a maior parte dos seus fundos cobrando juros sobre os títulos que possui de interesse público — títulos do Tesouro e títulos com colateral em hipotecas. Mas está a comprar menos títulos e deixou muitos deles saírem do seu balanço à medida que a economia continua a emergir da pandemia. A Fed tem registado um défice nos últimos anos. Ao aumentar agressivamente as taxas de juro para combater a inflação, a Fed teve de pagar mais aos bancos.

Por que razão o projeto era necessário?

O projeto é, na verdade, para vários edifícios que "precisavam de muitas obras", como Powell disse aos senadores em junho.

O principal edifício do Fed, o Eccles, em particular, disse Powell, não tinha uma renovação séria desde que foi inaugurado na década de 1930. "Não era realmente seguro e não era à prova de água."

No seu site, a Fed publicou um vídeo da água a entrar na cave do edifício em 2017 e da remoção do amianto durante a renovação.

É justo atribuir a culpa a Powell?

Powell tem responsabilidades. Antes de ser presidente da Fed, ele era o governador administrativo envolvido na supervisão das primeiras etapas do projeto.

“Ninguém no cargo quer fazer uma grande renovação de um edifício histórico durante o seu mandato”, disse ele ao Comité Bancário do Senado em junho. “É muito melhor deixar isso para os seus sucessores, e este é um ótimo exemplo do porquê”, disse ele, referindo-se à reação negativa atual. “Mas decidimos assumir isso.”

Quem está a promover toda essa controvérsia?

O senador Tim Scott, que preside a Comissão Bancária do Senado, aproveitou as reportagens do Wall Street Journal e do New York Post quando questionou Powell sobre os custos excedentes em junho.

Mas as coisas aceleraram em julho.

Vought alegou numa carta que publicou no X que Powell pode ter infringido a lei.

Trump nomeou três leais para a Comissão Nacional de Planeamento da Capital, a organização de planeamento do governo federal para a região de Washington, D.C., que tem alguma supervisão sobre o projeto. Um deles, o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, James Blair, exigiu inspecionar o local da construção.

Qual é a alegação específica de irregularidade?

A carta de Vought argumenta que o testemunho de Powell em junho, de que um terraço com jardim no telhado e um elevador executivo não faziam mais parte do projeto, e sugere que as alterações foram feitas sem consultar a comissão de planeamento, que aprovou os planos finais em 2021. Vought admite que pequenas alterações são permitidas, mas sugere que as alterações mencionadas por Powell vão além do que poderia ser permitido por lei sem a aprovação da comissão.

O que Trump realmente quer no Fed?

Vought, antes de regressar à Casa Branca com Trump, foi um dos arquitetos do Projeto 2025, o manual da Heritage Foundation para reformular o governo dos EUA. O Projeto 2025 tem uma visão contrafactual da Grande Depressão, argumentando que a regulamentação bancária prolongou a recessão. O Projeto 2025 sugeriu "abolir efetivamente" a Reserva Federal e regressar a uma era de anarquia bancária anterior a 1913.

Trump pode ou não partilhar essa visão, mas ele quer que Powell reduza as taxas de juro. Na verdade, é um comité de banqueiros do Fed, liderado por Powell, que controla as taxas. Cada um desses banqueiros é nomeado pelo presidente e confirmado pelo Senado.

Phil Mattingly, da CNN, noticiou que a influência que esta controvérsia está a criar faz parte do objetivo.

Mas a própria Federal Reserve foi criada intencionalmente após uma série de pânicos bancários e ganhou muito mais independência nas décadas seguintes para se isolar da política. Presidentes de ambos os partidos agora frequentemente reclamam das decisões.

É este contexto que deve ser considerado na controvérsia que está a surgir em torno da renovação da sede da Fed.