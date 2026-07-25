Eis o que é verdade e o que não: o fact check às alegações de Trump no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca

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Seja sobre economia, criminalidade ou até mesmo sobre os custos da renovação da Reserva Federal, muitas das afirmações do presidente norte-americano no jantar de sexta-feira contradizem dados oficiais e informação publicamente disponível

O presidente Donald Trump fez um discurso divagante no jantar anual da Associação dos Correspondentes da Casa Branca, esta sexta-feira, que esteve repleto de muito mais insultos do que afirmações de facto.

Mesmo alguns desses insultos eram manifestamente inexatos, mas deixá-los-emos de lado por se tratarem de piadas ou hipérboles. Iremos abordar algumas das falsas alegações com que Trump pontuou os ocasionais comentários substantivos do seu discurso.

As eleições de 2020

Depois de brincar com a ideia de anunciar uma candidatura a um "quarto mandato", Trump mentiu ao afirmar que "ganhou três vezes", porque as eleições presidenciais de 2020 foram umas "eleições manipuladas". Trump venceu duas vezes, em 2016 e em 2024, mas perdeu legitimamente para Joe Biden nas eleições de 2020, que foram livres e justas. Quase seis anos depois de Trump ter começado a alegar que essas eleições foram manipuladas, nunca apresentou qualquer prova minimamente convincente que sustentasse essa afirmação.

Investimento nos Estados Unidos

Trump repetiu a sua habitual falsa alegação de que "temos 19,2 biliões de dólares a ser gastos no nosso país". Esse valor é fictício, como temos referido repetidamente.

No momento em que Trump fez essa afirmação, na sexta-feira, o próprio site da Casa Branca alegava que tinham sido anunciados "10,7 biliões de dólares" em "grandes anúncios de investimento" durante este mandato, não que estivessem efetivamente a ser gastos 19,2 biliões de dólares. Mesmo esse número apresentado pela Casa Branca constituía um grande exagero do investimento real. Uma análise detalhada da CNN, realizada em outubro, concluiu que a Casa Branca estava a contabilizar biliões de dólares em promessas vagas de investimento - promessas relacionadas com "comércio bilateral" ou "intercâmbio económico", em vez de investimento nos Estados Unidos - bem como declarações vagas que nem sequer chegavam ao nível de promessas.

O valor apresentado pela Casa Branca inclui promessas feitas tanto por empresas norte-americanas como por entidades estrangeiras. Dados federais publicados no mês passado mostram que o novo investimento direto estrangeiro nos Estados Unidos foi de cerca de 232 mil milhões de dólares em 2025.

Criminalidade em Washington, D.C.

Trump voltou a exagerar a redução da criminalidade registada na capital do país desde que assumiu o controlo federal das forças de segurança locais no ano passado, descrevendo Washington como "uma cidade quase sem crime". Não é esse o caso, como demonstra uma rápida consulta aos dados locais sobre criminalidade, aos comunicados recentes da polícia e às notícias da imprensa local.

Um artigo da WUSA9, publicado apenas uma semana antes do discurso de sexta-feira, tinha como título: "Tiroteio mortal assinala o quinto homicídio em D.C. em sete dias"; o artigo referia que a polícia local tinha registado 56 homicídios na capital em 2026. Esse número aumentou para 57 homicídios até sexta-feira - menos 38% do que no mesmo período de 2025, mas muito longe de ser zero.

Da mesma forma, embora a criminalidade global na capital tenha efetivamente diminuído este ano, a polícia registou ainda mais de 11 mil crimes até ao momento - uma redução de cerca de 20% em relação ao ano passado, e não de "88%", como Trump afirmou na sexta-feira. Apesar da melhoria recente, especialistas têm afirmado que não existe fundamento para descrever Washington como "uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos".

O custo da renovação da Reserva Federal

No início do discurso, realizado no hotel Waldorf Astoria, em Washington, Trump afirmou: "É ótimo estar de volta a um lugar que conheço muito bem - porque fui eu que o construí. E tenho muito orgulho nisso porque o construí por menos 2,9 mil milhões de dólares do que o edifício da Reserva Federal."

O custo da renovação de dois edifícios da Reserva Federal na capital ultrapassou largamente o orçamento inicial, mas a projeção atual é de 2,5 mil milhões de dólares. É possível que esse valor volte a aumentar, pelo que não podemos afirmar que a declaração de Trump seja falsa, mas importa notar que atualmente não se sabe que o custo esteja nos "3 a 4 mil milhões de dólares" ou nos "quase 4 mil milhões de dólares" que Trump referiu em declarações anteriores.

O edifício do Waldorf Astoria foi originalmente construído no final do século XIX como um majestoso edifício dos correios. Na década de 2010, Trump obteve o arrendamento do edifício e mandou renová-lo para o transformar num hotel de luxo, num projeto que foi noticiado como tendo custado cerca de 200 milhões de dólares. Trump vendeu esse contrato de arrendamento em 2022.