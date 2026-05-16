Trump voltou da China de mãos a abanar – e agora tem uma decisão a tomar

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Presidente dos EUA tem agora de decidir se lançar mais ataques contra o Irão é a sua melhor opção para acabar com a guerra

À medida que Donald Trump demonstrava crescente frustração com os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra com o Irão, funcionários da administração acompanhavam de perto se a viagem do presidente à China – uma nação que mantém laços estreitos com Teerão – resultaria num avanço significativo.

Mas Trump desembarcou nos Estados Unidos na sexta-feira aparentemente sem nenhum progresso a relatar.

Em declarações aos jornalistas durante a sua viagem de volta a Washington DC, o presidente americano afirmou que o líder chinês, Xi Jinping, disse que gostaria que o Estreito de Ormuz fosse reaberto e que concorda que o Irão não deveria desenvolver uma arma nuclear. Mas essas declarações já haviam sido feitas anteriormente pela China.

"Ele gostaria de ver isso terminar, ele gostaria de ajudar; se ele quer ajudar, ótimo, mas nós não precisamos de ajuda", disse Trump a Bret Baier, da Fox News, sobre o seu homólogo chinês, numa entrevista transmitida na sexta-feira.

Vários funcionários do governo disseram que queriam ver como é que as negociações entre Trump e Xi se desenrolariam antes de definir um caminho a seguir em relação ao Irão.

Mas agora o presidente tem de decidir se lançar mais ataques contra o Irão é a melhor opção para acabar com um conflito que já se arrasta muito além das seis semanas que ele inicialmente projetou, levando ao aumento dos preços da gasolina e derrubando os seus índices de aprovação em relação à economia.

Numa publicação na Truth Social feita na manhã de sexta-feira, horário da China, Trump disse que a sua campanha militar contra o Irão “continuará!”

Fontes familiarizadas com as negociações dizem que houve opiniões divergentes dentro do governo sobre como proceder. Alguns, incluindo funcionários do Pentágono, defendem uma abordagem mais agressiva – incluindo ataques direcionados – na esperança de pressionar ainda mais o Irão a ceder.

Outros, no entanto, defendem a continuidade do foco na diplomacia. O próprio Trump tem estado mais inclinado para essa abordagem nas últimas semanas, na esperança de que a combinação de negociações diretas e pressão económica convencesse o Irão a fechar um acordo. Mas Teerão não cedeu muito nos seus termos para um acordo desde que Trump anunciou um cessar-fogo em abril.

"Bem, eu analisei e, se não gostar da primeira frase, limito-me a descartá-la", disse Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One na sexta-feira sobre a mais recente proposta iraniana.

O vice-presidente JD Vance demonstrou confiança no início desta semana, dizendo aos jornalistas que havia "passado um bom tempo ao telefone com Jared Kushner e Steve Witkoff esta manhã, e com vários de nossos amigos no mundo árabe", referindo-se aos principais diplomatas que Trump incumbiu de chegar a um acordo com Teerão.

"Olhe, acho que estamos a progredir. A questão fundamental é: estamos a progredir o suficiente para satisfazer a linha vermelha do presidente?", disse Vance. “O presidente por enquanto colocou-nos no caminho diplomático, e é nisso que estou focado.”

Donald Trump fala com jornalistas após regressar à Casa Branca no rescaldo da sua visita oficial à China, na sexta-feira. foto Kevin Lamarque/Reuters

No entanto, com o Irão sem demonstrar qualquer disposição para abandonar a sua postura intransigente, Trump tem-se tornado cada vez mais impaciente. Ele está particularmente irritado com o fecho contínuo do Estreito de Ormuz – que fez os preços do petróleo e do gás dispararem – bem como com as divisões percecionadas na liderança iraniana, que complicaram ainda mais as negociações, dizem as fontes. A resposta mais recente do Irão à proposta dos EUA e a sua retórica nos últimos dias levaram muitos funcionários a questionar o compromisso de Teerão com um acordo sério.

“O presidente Trump tem todas as opções à sua disposição, contudo, a sua preferência é sempre a diplomacia”, disse à CNN a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, em comunicado. “Os Estados Unidos têm a máxima influência sobre o regime, e o presidente só aceitará um acordo que proteja a segurança nacional do nosso país.”

“Ele tentou bravatas, isso não funcionou, tentou negociações, isso não funcionou”, diz Ivo Daalder, ex-embaixador dos EUA na NATO. “Ele está a tentar encontrar uma maneira de se livrar deste impasse.”

Há uma crescente urgência no círculo de Trump para se encontrar uma saída para o conflito, à medida que se aproxima a data das eleições intercalares. A guerra teve um impacto significativo na popularidade do presidente, já que os eleitores sentem o aperto económico, e os republicanos estão ansiosos com a possibilidade de sofrerem as consequências em novembro.

Os preços da gasolina nos EUA ultrapassaram os 4,50 dólares por galão, em média, e provavelmente subirão ainda mais, já que o Irão mantém o controlo do estreito, uma importante rota petrolífera. A inflação está a aumentar a um ritmo preocupante, superando os ganhos salariais dos americanos em abril pela primeira vez em três anos.

E embora o mercado de ações em geral esteja a manter os seus ganhos, os líderes empresariais têm-se tornado mais insistentes nos bastidores, pressionando Trump e os seus assessores a encontrarem uma solução.

"Eles só querem que a guerra acabe", diz um assessor de Trump após uma conversa recente com executivos de Wall Street, que caracterizou a mensagem geral como "simplesmente despachem-se".

Trump tem minimizado frequentemente o impacto doméstico da guerra, insistindo que esperava que as condições fossem muito piores do que são. No início da última semana também minimizou as preocupações económicas — e depois reiterou a sua posição.

“Não penso na situação financeira dos americanos. Não penso em ninguém. Penso numa coisa: não podemos deixar que o Irão tenha uma arma nuclear. Só isso. É a única coisa que me motiva”, disse aos jornalistas quando questionado sobre o quanto as preocupações económicas dos americanos estavam por trás da sua busca por um acordo de paz.

Pressionado sobre essa declaração, Trump disse a Baier, da Fox News: “Essa é uma declaração perfeita. Fá-la-ia novamente.”

Ainda assim, Trump e a sua equipa estão bem cientes da sua situação precária – conciliando a busca por uma vitória no Irão com um prazo político extremamente curto.

"Quando estou a conduzir na rua e vejo a gasolina a 5 dólares, isso assusta-me muito", reconheceu o assessor de Trump. "Eles estão a tentar encontrar uma solução, mas isto não vai durar muito mais. De uma forma ou de outra, eles vão abrir o estreito — eles têm de o abrir."