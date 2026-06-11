Trump ameaça atacar Irão "com muita força esta noite" e tomar controlo da ilha de Kharg

CNN , Aileen Graef
Há 1h e 26min
Donald Trump fala aos jornalistas na Casa Branca (AP)
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Presidente norte-americano anuncia nova escalada e mira infraestruturas petrolíferas iranianas

O presidente norte-americano, Donald Trump, avisou esta quinta-feira de manhã que os Estados Unidos vão atingir o Irão "com muita força esta noite", numa altura em que os dois países continuam a trocar ataques e as negociações de paz permanecem bloqueadas.

"Os Estados Unidos vão atingir o Irão (cuja Marinha, Força Aérea, radares, sistemas antiaéreos e todas as outras formas de defesa, juntamente com a maior parte da sua capacidade ofensiva, desapareceram!), COM MUITA FORÇA ESTA NOITE", escreveu Trump numa publicação na rede social Truth Social.

Trump afirmou ainda que os Estados Unidos vão assumir o controlo da ilha de Kharg e de outras infraestruturas petrolíferas iranianas. A pequena ilha, situada no Golfo Pérsico, é uma peça-chave para a economia do Irão, uma vez que escoa cerca de 90% das exportações de crude do país.

"Num futuro não muito distante, vamos assumir o controlo da ilha de Kharg e de outras infraestruturas petrolíferas, passando a controlar totalmente os seus mercados de petróleo e gás, tal como fizemos com a Venezuela, o que está a resultar de forma brilhante tanto para a Venezuela como para os Estados Unidos da América", acrescentou.

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Temas: Donald Trump Irão Kharg Médio Oriente EUA
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