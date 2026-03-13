Sete razões pelas quais Trump ainda não venceu a guerra com o Irão

Há 40 min

O Presidente Donald Trump está a aproximar-se de um cruzamento complicado no Irão.

Não pode declarar honestamente vitória; parece estar a perder o controlo de uma guerra em expansão; e as consequências estratégicas e económicas de abandonar o conflito seriam mais desastrosas do que as de permanecer nele.

Trump ainda não enfrenta a situação desesperada de presidentes como Lyndon Johnson e George W. Bush, que prolongaram conflitos que já estavam perdidos.

Mas os sinais de perigo estão por todo o lado.

Há um episódio na guerra, que dura há quase duas semanas, que simboliza melhor a capacidade cada vez mais reduzida de Trump para controlar a sua expansão — o encerramento do Estreito de Ormuz pelo Irão, um importante ponto de estrangulamento para exportações de petróleo. O desafio do regime mostra que, embora os EUA tenham enorme superioridade militar, nem tudo pode ser resolvido pela violência, apesar da retórica de terra queimada da administração.

O encerramento do estreito coloca Trump perante um dilema militar que será extremamente perigoso para a Marinha dos EUA tentar resolver, apesar de a República Islâmica ser militarmente inferior. Também é a consequência mais recente de uma guerra que Trump lançou com base num “pressentimento” que parece revelar uma negligente falta de planeamento prévio. Afinal, responsáveis norte-americanos compreendem há décadas como o Irão responderia a um ataque.

“Não se pode ter vitória se não se puder usar o Estreito de Ormuz”, disse o capitão reformado da Marinha dos EUA Lawrence Brennan à CNN, no programa de Erin Burnett, na quarta-feira. “O Estreito de Ormuz tem de ser reaberto ao comércio internacional e isso é algo difícil, se não impossível, nas circunstâncias atuais.”

Brennan, que serviu no porta-aviões USS Nimitz durante a crise dos reféns no Irão entre 1979 e 1981, acrescentou: “Por muito que eu aprecie o otimismo do presidente… declarar vitória após o primeiro ou segundo dia simplesmente não é a coisa certa a fazer. … Isto vai durar muito mais tempo do que qualquer um de nós espera.”

A reação em cadeia que se está a alargar vai além dos preços do petróleo. A perda de um avião de reabastecimento militar dos EUA sobre o Iraque na quinta-feira, naquilo que os responsáveis descreveram como um acidente, sublinhou os custos das mobilizações militares em grande escala, após as mortes anteriores de sete norte-americanos no conflito.

Nos Estados Unidos, incidentes violentos na Virgínia e no Michigan na quinta-feira destacaram a possibilidade de repercussões internas de uma guerra a meio mundo de distância. Não é claro que os incidentes estejam definitivamente ligados à guerra no Médio Oriente. Mas, num contexto de tensão elevada e de ameaças acrescidas, o tiroteio na Virgínia está a ser tratado pelas autoridades como relacionado com terrorismo. O FBI, por sua vez, descreveu o atropelamento com veículo numa sinagoga no Michigan como um “ato de violência direcionado contra a comunidade judaica”.

A atmosfera de apreensão contraria as garantias da Casa Branca de que o conflito já tornou os norte-americanos mais seguros ao eliminar a possibilidade de uma bomba nuclear iraniana e ao destruir o programa de mísseis balísticos do país.

“A situação com o Irão está a evoluir muito rapidamente. Está a correr muito bem. As nossas forças armadas são incomparáveis. Nunca houve nada assim”, assegurou Trump na quinta-feira.

Um marinheiro sinaliza o lançamento de um avião F/A-18E Super Hornet, do Esquadrão de Caça de Ataque 37, a bordo do USS Gerald R. Ford (CVN 78), enquanto operava em apoio da Operação Epic Fury a 2 de março de 2026. U.S. Navy/Getty Images Europe

Chamar à Operação Fúria Épica um fracasso épico seria prematuro.

Não há dúvida de que o ataque aéreo combinado dos EUA e de Israel é um sucesso operacional e pode ter destruído a capacidade do Irão de projetar ameaças para fora das suas fronteiras; atrasado a sua capacidade de substituir os mísseis e drones destruídos; e danificado recursos utilizados pelo aparelho de segurança brutal do regime para impor repressão. Além disso, o ritmo dos ataques de mísseis iranianos contra aliados dos EUA no Golfo diminuiu.

Embora cada morte em combate seja trágica, as perdas dos EUA ainda não se comparam às mortes de militares norte-americanos durante as ocupações do Iraque e do Afeganistão — conflitos prolongados que Trump prometeu não repetir. A guerra é sempre marcada por emoções intensas e é difícil avaliá-la em tempo real.

E embora a nomeação de um novo líder supremo iraniano tenha frustrado as esperanças de que um regime que antagoniza os EUA há quase 50 anos pudesse cair, o facto de ele ainda não ter aparecido em público não significa necessariamente que a sua permanência esteja garantida.

“As avaliações que se fazem hoje… podem não ser necessariamente verdadeiras a 5 de abril, e certamente podem não ser verdadeiras a 10 de novembro”, afirmou Ray Takeyh, investigador sénior do Conselho de Relações Exteriores. “Costumo dizer às pessoas nesta altura: ‘Têm de ser como relojoeiros.’ Têm de desmontar-se e voltar a montar-se todos os dias, porque esta é uma situação dinâmica e exige um elevado grau de flexibilidade intelectual.”

Trump enfrenta desafios políticos e militares crescentes

Trump abomina esse tipo de contenção, como vendedor de toda a vida que recorre à hipérbole.

“Deixem-me dizer, vencemos”, disse na quarta-feira no Kentucky. “Sabem, nunca se gosta de dizer demasiado cedo que se venceu. Vencemos. Vencemos, na primeira hora estava tudo acabado, mas vencemos”, afirmou Trump.

Mas uma análise objetiva dos acontecimentos sugere que os Estados Unidos ainda não venceram. Uma complexidade crescente desafia uma narrativa de vitória politicamente conveniente.

A crise no Estreito de Ormuz

O estrangulamento efetivo do estreito pelo Irão, um ponto de passagem para cerca de um quinto do petróleo mundial, e os ataques a petroleiros no Golfo fizeram disparar os preços do petróleo — e da gasolina nas bombas. A Marinha dos EUA, consciente do risco representado por mísseis antinavio e drones marítimos e aéreos, mostra-se relutante em entrar nesta via marítima crítica. Os prémios de seguro para embarcações dispararam.

Não existe uma solução militar clara para reabrir rapidamente o estreito. E mesmo que volte a ser transitável, seriam necessárias missões constantes de escolta que poderiam estar além das capacidades das marinhas dos EUA e do Ocidente, já sobrecarregadas e reduzidas. Uma opção melhor seria uma solução política com o Irão. Mas Trump exige rendição incondicional e Teerão recusa.

O petroleiro Callisto está ancorado no Porto Sultan Qaboos, enquanto o tráfego diminui no Estreito de Ormuz, no contexto do conflito entre EUA e Israel com o Irão, em Mascate, Omã, a 12 de março de 2026. Benoit Tessier/Reuters

“O problema é que não existe realmente uma boa forma de abrir o Estreito de Ormuz pela força, tendo em conta que os iranianos conseguem mantê-lo fechado com apenas um pequeno número de drones realmente baratos”, explicou Jennifer Kavanagh, diretora de análise militar da Defense Priorities.

“Este é o ponto que muitos de nós referimos antes mesmo de a guerra começar: os desafios colocados pelo Irão são desafios políticos que exigem uma solução política. A infraestrutura de mísseis balísticos do Irão, o programa nuclear, são questões que exigem uma solução política. E o mesmo acontece com este problema”, afirmou Kavanagh. “Não existe solução militar para isto, porque mesmo que o abra agora, o que é que o mantém aberto?”

O problema do líder supremo

A morte do aiatolá Ali Khamenei nos primeiros ataques da guerra EUA-Israel enquadrou o conflito como uma tentativa direta de impor mudança de regime — mesmo que responsáveis norte-americanos tenham minimizado esse objetivo depois de o regime ter sobrevivido. Assim, a substituição do governante de longa data pelo seu filho Mojtaba complica a narrativa de sucesso de Trump. Permite aos democratas retratar a Operação Fúria Épica como um sucesso militar, mas um fracasso tático.

O deputado democrata Jake Auchincloss, veterano do Corpo de Fuzileiros Navais, disse esta semana à CNN, no programa de Kasie Hunt, que o novo líder supremo é “ainda mais extremista, ainda mais linha-dura do que o seu pai”.

Um homem iraniano passa diante de um retrato do novo líder supremo do Irão, o aiatolá Mojtaba Khamenei, filho do falecido líder supremo aiatolá Ali Khamenei, na histórica praça Naqsh-e Jahan, em Isfahan, Irão, a 11 de março de 2026. Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Getty Images

Israel pararia de combater?

Partindo do princípio de que Trump chega a um ponto em que pretende terminar a guerra por razões políticas, não existe garantia de que Israel — muito mais habituado à possibilidade de guerras permanentes devido à sua posição geográfica — concordaria. Já surgiram sinais de que os objetivos estratégicos dos EUA e de Israel podem divergir, depois de Israel ter bombardeado infraestruturas petrolíferas iranianas.

Trump disse no domingo que seria uma “decisão mútua” entre ele e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu determinar quando a guerra terminaria. O comentário reavivou preocupações de que uma nação estrangeira possa ter influência indevida sobre as decisões militares de um comandante-chefe dos EUA. As guerras frequentemente reativadas e as ações militares de Israel — em locais como Gaza, Líbano, Irão e Síria — mostram que o país encara a segurança regional como uma missão contínua, e não como algo com uma data de vitória final, como Trump preferiria.

Sem uma narrativa clara de guerra

A confusão e as contradições nas descrições da administração sobre os objetivos da guerra podem também dificultar a construção de uma narrativa coerente de vitória — especialmente se os acontecimentos no Médio Oriente continuarem a escapar ao controlo de Trump.

A questão nuclear

Trump afirma ter destruído ainda mais o programa nuclear do Irão, que anteriormente disse ter “obliterado” em ataques aéreos no ano passado. Mas se Teerão mantiver as suas reservas de urânio altamente enriquecido, conservará a possibilidade teórica de reiniciar o programa nuclear no futuro.

Esta semana especulou-se que Trump poderia ordenar uma operação de forças especiais para retirar o material radioativo. Mas isso exigiria uma enorme força terrestre e uma missão de risco extremo. O organismo de vigilância nuclear da ONU acredita que ainda existem cerca de 200 quilogramas de urânio altamente enriquecido na central nuclear de Isfahan. Sem eliminar essas reservas, Washington nunca poderá ter total certeza sobre as ambições nucleares do Irão.

Estagnação política no Irão

Trump iniciou a guerra dizendo aos iranianos “que a hora da vossa liberdade chegou” e que tinham uma oportunidade única para se levantarem contra a sua autocracia teocrática. Até agora, porém, não há sinais públicos de tal revolta. Muitos analistas acreditam que o cenário mais provável é outra repressão brutal por parte do governo quando os bombardeamentos dos EUA e de Israel cessarem. Embora Trump ainda possa reivindicar uma vitória estratégica se a ameaça do regime ao Médio Oriente for neutralizada, isso ficaria muito aquém da retórica pública inicial da guerra.

A situação política nos EUA

Responsáveis garantem aos norte-americanos que o aumento dos preços do petróleo provocado pela guerra é temporário e representa dor de curto prazo necessária para ganhos a longo prazo. Mas a perspetiva de uma bomba nuclear iraniana — que ainda não existia quando a guerra começou — está muito mais distante nas preocupações dos distritos eleitorais decisivos para as eleições intercalares do que em Israel, onde é vista como uma ameaça existencial.

À medida que os norte-americanos lamentam a morte de militares e veem os orçamentos familiares, já pressionados, sofrerem ainda mais com o aumento dos preços da gasolina e dos custos de consumo associados, é pouco provável que partilhem das voltas de vitória de Trump.

O fim das guerras raramente é tão claro e inequívoco como a vitória dos Estados Unidos sobre o nazismo e o Japão imperial em 1945. De forma discutível, o país perdeu muito mais guerras do que aquelas que venceu desde então.

Mas Trump enfrenta a consequência inevitável de uma guerra por escolha. Precisa de sair com uma vitória antes que a vantagem inicial do poder militar diminua e um adversário mais fraco consiga impor um teste final de resistência.