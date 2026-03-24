Porque Trump pode não conseguir sair da guerra com o Irão

Há 2h e 11min

ANÁLISE || A escalada entre EUA e Irão entra numa fase crítica, com sinais contraditórios de desescalada por parte de Donald Trump

As guerras, ao contrário de tarifas ilegais, não podem ser ligadas e desligadas ao sabor dos caprichos de um presidente ou para sustentar permanentemente mercados em queda livre.

Assim, a questão fundamental após a suspensão, por parte do presidente Donald Trump, dos ataques contra as centrais elétricas do Irão não é se ele terá tido mais um momento TACO (“Trump always chickens out/Trump acobarda-se sempre”).

É saber se Trump consegue sair da sua guerra com o Irão, mesmo que queira.

Após dias de retórica oscilante, Trump deu um primeiro sinal de possível desescalada na segunda-feira, quando referiu 15 pontos de acordo no que disse terem sido conversações produtivas com o Irão. Teerão afirmou que não houve qualquer diálogo.

A leitura mais otimista dos últimos desenvolvimentos é que tanto os Estados Unidos como o Irão atingiram um ponto em que o custo de subir na escalada seria tão devastador que ambos precisam de uma saída. Epifanias desse tipo podem começar a pôr fim a guerras.

Um petroleiro permanece ancorado enquanto o tráfego diminui no Estreito de Ormuz, em Mascate, Omã, a 10 de março. Benoit Tessier/Reuters

Trump tinha levado os inimigos ao limite ao ameaçar bombardear centrais elétricas iranianas caso não abrisse o Estreito de Ormuz, um ponto crítico para as exportações de petróleo. Teerão prometeu retaliar incendiando infraestruturas vitais em Estados do Golfo aliados dos EUA. A conflagração poderia desencadear uma recessão global e agravar condições humanitárias já graves para os próprios civis iranianos que Trump prometeu ajudar.

Mas há muitas razões para duvidar de que um avanço esteja iminente.

Dias de retórica errática e contraditória por parte de Trump e a incapacidade da administração em apresentar uma justificação consistente para a guerra ou delinear uma estratégia de saída fazem com que qualquer declaração dos EUA careça de credibilidade.

O hábito do presidente de bombardear dentro dos seus próprios prazos no Irão faz com que ninguém se surpreenda se quebrar a sua própria moratória de cinco dias sobre ataques a centrais elétricas do país.

Alguns céticos também notam que a pausa do presidente dura durante a semana de negociação nos mercados globais. Com futuros bolsistas em queda e preços do petróleo em alta após o fim de semana, terá ele simplesmente procurado criar uma almofada de estabilidade nos mercados?

Não seria a primeira vez que declarações oficiais parecem destinadas a conter a volatilidade. E voltou a funcionar: o Dow, o S&P 500 e o Nasdaq subiram todos mais de 1% na segunda-feira, enquanto o Brent, referência global do petróleo, caiu 11%. Os condutores norte-americanos esperarão agora algum alívio nas bombas de combustível.

O Presidente Donald Trump caminha para embarcar no Marine One ao sair do relvado sul da Casa Branca, a 20 de março. Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Porque Trump precisa de baixar a tensão

Trump pode querer ganhar tempo por outra razão: as forças norte-americanas que poderiam dar-lhe a opção de invadir a ilha de Kharg — o epicentro da indústria petrolífera iraniana e um centro económico vital — ou ocupar ilhas e regiões costeiras no Estreito ainda não estão totalmente reunidas. Uma Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais dos EUA, destacada do Japão, pode chegar em breve à região. Mas uma segunda só partiu da costa oeste na semana passada.

Também vale a pena lembrar que Trump gosta de hipérboles. A experiência sugere que a sua exaltação de progressos diplomáticos e as afirmações de que o Irão “quer muito” um acordo podem ser exageros — mesmo que a desinformação deliberada seja, por vezes, uma ferramenta usada por estadistas para criar espaço para avanços.

As oscilações bruscas do presidente, que num dia falava em “reduzir” a guerra e no seguinte em intensificá-la, são incompatíveis com as tradições de liderança estável em tempo de guerra. Mas são tipicamente Trump. Na segunda-feira, tudo parecia uma manobra para lhe permitir argumentar que a sua postura dura tinha produzido progressos diplomáticos.

Esta imprevisibilidade e a tendência para tentar mitigar crises que ele próprio cria são características conhecidas da vida pessoal de Trump e da sua carreira empresarial e política, bem como dos seus múltiplos confrontos com o sistema judicial. Cada dia desenrola-se frequentemente como uma tentativa de chegar ao final ainda de pé. Com esta técnica, Trump adia acertos de contas e empurra as piores consequências das suas ações numa dança improvisada sem fim.

Ainda assim, existe a possibilidade preocupante de o método errático de Trump ser testado para além dos seus limites no Golfo Pérsico.

Uma coluna de fumo eleva-se após um ataque à capital iraniana, Teerão, a 3 de março. Atta Kenare/AFP/Getty Images

O Irão pode estar em desvantagem face ao poder militar dos EUA e de Israel e a sofrer perdas muito pesadas nos seus meios navais, aéreos e terrestres durante uma guerra que eliminou membros seniores do regime clerical islâmico.

Mas, à medida que o conflito entra na quarta semana, também demonstrou a sua capacidade de influência ao fechar efetivamente o Estreito de Ormuz e manter a economia global — e as esperanças políticas republicanas em novembro — como reféns.

A lógica sugere que um regime que já era ultra-radical antes da guerra dificilmente estará mais aberto às exigências de Trump após a morte do seu líder supremo e depois de suportar um ataque intenso de mísseis e aviões dos EUA e de Israel.

As condições de Trump para terminar a guerra — provavelmente incluindo o abandono, por parte do Irão, do seu programa nuclear e de mísseis balísticos de longo alcance — podem ser inaceitáveis. Isto porque as últimas três semanas mostram precisamente por que razão um regime hostil pode decidir procurar esse tipo de “seguro” contra futuros ataques de potências estrangeiras.

Mesmo que as conversações avancem — e o Paquistão já se ofereceu para as acolher — não é claro quem negociaria pelo Irão. Um regime que descentralizou o poder e perdeu figuras-chave pode ter dificuldades em tomar decisões coletivas. E, se como alguns especialistas acreditam, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica estiver agora no controlo total, poderá ser ainda mais inflexível do que antes.

Além disso, no passado Washington falou com responsáveis iranianos relativamente moderados, apenas para descobrir que figuras mais radicais se opunham a compromissos.

Também não seria surpreendente se os líderes iranianos interpretassem os recuos, contradições e publicações emocionais do presidente nas redes sociais como sinais de que a sua estratégia de impor consequências económicas a Trump está a resultar.

O Presidente Donald Trump fala com jornalistas antes de embarcar no Air Force One no Aeroporto Internacional de Palm Beach, na segunda-feira. Roberto Schmidt/Getty Images

Porque quase todas as opções de Trump são más

Ninguém pode saber o que se segue no Irão. É possível que os assassinatos de líderes seniores e os ataques dos EUA e de Israel tenham provocado fissuras fatais no regime que ainda não são visíveis. Mas, até agora, não há sinais públicos claros de desintegração.

A guerra aérea reduziu seriamente a ameaça regional do Irão. Mas, se a força bruta ainda não o colocou de joelhos, Trump ainda não explicou por que razão o Irão abriria mão do seu principal trunfo — o controlo do Estreito — sem concessões substanciais dos EUA.

Ainda assim, é fácil perceber porque o presidente pode ser atraído pela perspetiva de negociações. Precisa de uma saída, porque muitas das suas opções são pouco apelativas.

Pode intensificar a guerra na sua forma atual — concentrando o fogo dos EUA em ativos iranianos em torno do Estreito — mas não há garantias de que isso reduza suficientemente as capacidades de Teerão para tornar seguro o trânsito de navios.

Pode decidir enviar tropas terrestres. Mas isso significaria cruzar um Rubicão político que recordaria as guerras intermináveis que Trump criticou.

A opção TACO — e uma declaração de vitória, seja ela real ou não — parece apelativa. Mas recuar deixaria expostos aliados dos EUA no Golfo que se opuseram à guerra, perante um Irão irritado e fortalecido. Terminar a guerra sem garantir o controlo das reservas de urânio altamente enriquecido poderia permitir que o país avançasse para uma arma nuclear no futuro e minaria a principal justificação de Trump para o conflito.

Os presidentes enfrentam frequentemente crises sem boas opções, mas poucos se deparam com situações tão intratáveis como a que Trump criou para si próprio no Irão.