"Para mim, acho que acabou": Trump lança dúvidas sobre fim do cessar-fogo

Há 1h e 28min

"São pessoas más. Não quero lidar mais com eles, são escumalha", afirmou Donald Trump sobre os líderes iranianos, depois dos ataques da última noite

"Para mim, acho que acabou", disse esta quarta-feira, em Ancara, o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o memorando de entendimento com o Irão.

Numa conversa com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, e jornalistas, integrada na Cimeira da NATO, Donald Trump afirmou que "é uma perda de tempo negociar com os iranianos", insinuando que o acordo de cessar-fogo colapsou.

Trump disse que os líderes iranianos são "jogadores sujos", criticando-os por atacar navios comerciais no Estreito de Ormuz, violando o cessar-fogo. São "muito perigosos" e "doentes" por "atirar rockets aos navios, e por isso atacámo-los com força ontem à noite", disse.

"São pessoas más. São mentirosos. Não quero lidar mais com eles, são escumalha", sublinhou. "São pessoas doentes, cruéis e violentas, que se tivessem uma arma nuclear, usá-la-iam”.

E acrescentou: "Há algo de errado com eles. São malucos. No que me diz respeito, acabou."

Trump disse que deixará os seus negociadores "continuarem a falar se quiserem", mas acrescentou que os EUA estavam a perder tempo a falar com o Irão e manifestou o desejo de "cuidar dos nossos negócios" em vez de tentar prosseguir a diplomacia. "Temos de nos livrar do cancro deles. E sabem o que se faz? É preciso extirpar o cancro logo no início. E é assim que me sinto."

Os comentários do presidente norte-americano surgiram depois de os EUA e o Irão terem trocado novos ataques na últimas noite. As Forças Armadas norte-americanas atacaram o Irão, depois de afirmarem que Teerão tinha atingido três navios no Estreito de Ormuz. O Irão retaliou com ataques contra o Bahrein e o Kuwait. No Bahrein está baseada a 5.ª Frota da Marinha dos Estados Unidos e no Kuwait as forças norte-americanas mantêm bases e instalações militares.

Em comunicado, a Guarda Revolucionária do Irão confirmou ter visado hoje instalações militares norte-americanas em ambos os países em retaliação contra um ataque aéreo dos Estados Unidos. Segundo a nota, o exército norte-americano violou "abertamente" o cessar-fogo e o acordo de Islamabade ao lançar um ataque aéreo contra várias bases costeiras e instalações civis iranianas na costa das províncias de Hormozgan e Mahshahr.