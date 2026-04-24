O que quer dizer Trump quando avisa: “Não me apressem” em relação ao Irão?

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Donald Trump insiste que não está sob pressão para terminar a guerra com o Irão, tentando convencer tanto Teerão como os americanos de que controla o ritmo do conflito. No entanto, o impasse militar, o impacto económico e a queda nas sondagens colocam em causa essa narrativa, levantando dúvidas sobre a sustentabilidade política e estratégica da guerra

O Presidente Donald Trump está a tentar convencer, de forma ruidosa, dois públicos críticos — os líderes iranianos e o povo americano — de que é ele quem está a comandar a guerra.

O problema é que nenhum dos dois poderá estar a ouvir.

Com a guerra a aproximar-se da marca das oito semanas neste fim de semana, um impasse está a apertar-se à medida que o Irão aumenta inexoravelmente as consequências globais com o fecho do Estreito de Ormuz e Trump tenta estrangular a sua economia com um bloqueio marítimo.

A questão que poderá decidir o desfecho deste confronto passou, assim, a ser qual dos lados tem a vontade política para resistir mais tempo do que o outro.

Trump compreende essa equação. “Tenho todo o tempo do mundo, mas o Irão não tem”, declarou nas redes sociais na quinta-feira. Depois atacou as narrativas mediáticas que sugerem que está desesperado para terminar a guerra. “Não me apressem. Não me apressem”, disse Trump aos jornalistas. “Todas as notícias que vejo dizem: ‘Oh, Trump está sob pressão de tempo’. Não estou. Não, não. Sabem quem está sob pressão de tempo? Eles.”

É imperativo para as esperanças de Trump de vencer a guerra e gerar apoio tardio entre um público americano cético que as suas palavras sejam acreditadas. Mas parte de uma posição difícil, considerando que passou semanas a fazer declarações contraditórias sobre a sua estratégia que muitas vezes colidem com a realidade. E há a possibilidade de a sua insistência em demonstrar que não está preocupado com prazos ser uma tentativa de disfarçar a pressão crescente sobre o presidente à medida que o conflito se prolonga.

Há provas crescentes não só de que o Irão acredita ter vantagem numa guerra em que utilizou a geografia como alavanca assimétrica contra uma superpotência, mas também de que está disposto a pagar qualquer preço para prevalecer. Trata-se de um país que se considera em guerra com os Estados Unidos há 47 anos, desde a revolução islâmica, e que travou um conflito de quase oito anos com o Iraque na década de 1980, causando cerca de um milhão de vítimas.

Trump afirmou na quinta-feira que os Estados Unidos têm “controlo total” sobre o Estreito de Ormuz, uma via marítima crítica por onde passa 20% do fornecimento mundial de petróleo. Mas isso não é verdade. Pequenas embarcações navais iranianas atacaram vários navios com destino ao estreito para reforçar o seu controlo. Teerão disse ter recebido as primeiras taxas de embarcações que querem atravessar. E o The Washington Post noticiou que o Pentágono disse ao Congresso que poderá levar seis meses a remover completamente todas as minas que o Irão colocou no estreito — prolongando o potencial impacto do conflito.

Entretanto, o editor diplomático internacional da CNN, Nic Robertson, concluiu numa análise que o Irão está a emergir como o surpreendente líder num jogo de braço de ferro com os EUA.

O USS Abraham Lincoln, à esquerda, realiza operações de bloqueio no Mar Arábico a 16 de abril. US Navy/NAVCENT Public Affairs/US Central Command Public Affairs

A marinha iraniana pode estar devastada — os seus arsenais de mísseis e drones destruídos e a sua liderança atingida por ataques israelitas. Mas está a demonstrar capacidade de resistência no que os seus novos líderes militares encaram como uma luta existencial.

“Tudo o que precisam de fazer é mostrar que não é necessário derrotar o adversário, nem sequer igualar o seu poder, basta torná-lo demasiado caro de sustentar. (…) Os iranianos não vão a lado nenhum e estão a sobreviver”, disse Monica Toft, investigadora não residente do Quincy Institute for Responsible Statecraft. “(O Irão) pode resistir mais tempo do que a vontade política e o poder militar americano neste caso.”

O segundo público de Trump é o povo americano. A sua Casa Branca disse inicialmente ao país que a guerra duraria entre quatro a seis semanas, mas há agora todos os sinais de que o conflito — e o seu impacto económico prolongado — vai durar muito mais.

Isto coloca o presidente em terreno político instável. A guerra não era popular à partida e a história mostra que intervenções militares externas tendem a tornar-se menos populares quanto mais tempo duram. As sondagens sobre a guerra com o Irão já são devastadoras para Trump. Um inquérito CBS News/YouGov realizado no início do mês revelou que apenas 36% dos americanos consideram as operações militares bem-sucedidas e apenas 25% acreditam que a guerra é um sucesso estratégico.

É notável que a opinião pública seja tão negativa considerando que, em termos históricos recentes, o número de mortos norte-americanos tem sido relativamente baixo, uma vez que não há tropas no terreno. Até agora, pelo menos 13 militares norte-americanos morreram em operações de combate.

Trump tem também recorrido a comparações com a duração de conflitos anteriores dos EUA para argumentar que a sua “incursão” no Irão é apenas um momento passageiro.

“Estivemos no Vietname durante cerca de 18 anos. Estivemos no Iraque durante muitos anos”, disse Trump na quinta-feira. “Não gosto de falar da Segunda Guerra Mundial, porque foi algo enorme. Mas estivemos quatro anos e meio, quase cinco, na Segunda Guerra Mundial. Estivemos na Guerra da Coreia durante sete anos. Eu estou nisto há seis semanas.”

Talvez o presidente tenha razão quando diz que tem tempo suficiente para chegar a um acordo. Mas é discutível se fazer analogias com guerras perdidas no Iraque, Afeganistão e Vietname tranquilizará a opinião pública.

As más sondagens são importantes não apenas porque refletem a frágil posição política de Trump a menos de sete meses das eleições intercalares. Também sugerem que uma guerra prolongada é politicamente insustentável. Os líderes iranianos compreenderão que os americanos estão cansados de pagar, em média, 4 dólares por galão de gasolina.

O Presidente Donald Trump fala enquanto o secretário de Estado Marco Rubio, à direita, e o vice-presidente JD Vance escutam na Sala Oval na quinta-feira. Mark Schiefelbein/AP

Trump tem sido criticado pelas suas estratégias caóticas e frequentemente contraditórias durante a guerra. Mas agora insiste que tem o desfecho sob controlo.

Argumentou que o bloqueio norte-americano aos navios e portos iranianos levará a economia do país ao colapso. “Eles não têm negócio nenhum”, insistiu Trump, dizendo que, se Teerão não conseguir colocar petróleo em navios em breve, toda a infraestrutura petrolífera terá de encerrar. E defendeu que a liderança iraniana está tão fragmentada pela guerra que “nem sabem quem está a liderar o país”.

É impossível avaliar como uma guerra terminará enquanto ainda está em curso. Mas se o Irão acabar por ser forçado a capitular perante as exigências de Trump, a sua aposta na coerção militar e económica terá resultado.

Mas o presidente arrisca repetir uma tendência autodestrutiva recente da política externa dos EUA. Muitas vezes, responsáveis criam cenários que assumem respostas lógicas do adversário. Mas os inimigos dos EUA têm as suas próprias perceções dos seus interesses. Enquanto Trump define o sucesso em termos de prosperidade económica, há poucas provas de que os revolucionários iranianos pensem da mesma forma. Se assim for, pode não haver nível de pressão económica que os faça recuar. Estarão Trump e o povo americano dispostos a continuar a suportar esse custo?

Há ainda outra possibilidade a considerar. E se Trump estiver mesmo a dizer a verdade quando afirma que não está sob pressão de tempo?

A sabedoria convencional em Washington assume que, para mitigar perdas republicanas em novembro, Trump terá de terminar a guerra rapidamente. Mas o presidente tem parecido, recentemente, quase resignado a uma derrota democrata. E, por vezes, na quinta-feira, parecia tentar convencer os americanos — e até a si próprio — de que preços mais elevados da gasolina durante mais algum tempo são um preço aceitável pela sua guerra. “Sabem o que recebem em troca? Um Irão sem arma nuclear que poderia tentar destruir uma das nossas cidades ou todo o Médio Oriente”, afirmou.

Trump não apresentou provas públicas de que o Irão estivesse prestes a obter uma arma nuclear antes da guerra. E este argumento poderia ter sido mais eficaz se tivesse sido feito antes do início dos bombardeamentos.

Mas, por vezes, presidentes americanos prolongam guerras que não podem vencer para evitar ficarem associados ao estigma da derrota.

Será isso que Trump quer dizer quando afirma: “Não me apressem”?