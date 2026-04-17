Direita norte-americana celebra cessar-fogo de Trump com o Irão, mas há receios sobre próximos passos

17 abr, 15:00

A direita política dos EUA reagiu com entusiasmo ao cessar-fogo obtido pelo presidente Donald Trump com o Irão, mas preocupações sobre possíveis concessões, controlo do Estreito de Ormuz e enriquecimento de urânio continuam a gerar cautela entre aliados mais belicistas

Para os “falcões” do Irão na direita norte-americana, a noite de terça-feira foi inicialmente momento de regozijo com o facto de o presidente Donald Trump ter, mais uma vez, provado que os seus críticos estavam errados com a sua suposta vitória de “A Arte do Acordo” ao obter um cessar-fogo na guerra em curso.

Mas na manhã de quarta-feira, o regozijo deu lugar a preocupações genuínas sobre o que Trump estaria disposto a conceder para se retirar do conflito.

Ainda há muito que se desconhece sobre o acordo de cessar-fogo. No entanto, alguns aspetos estão a suscitar preocupações na direita.

Por um lado, não há informação concreta sobre o que poderá acontecer com o urânio do Irão. Por outro, Trump disse na noite de terça-feira que o plano de paz de 10 pontos do Irão era uma “base viável para negociações”, mas a versão pública desses 10 pontos está fortemente inclinada a favor de Teerão — incluindo o reconhecimento do direito de enriquecer urânio, reparações pagas ao Irão e levantamento de todas as sanções.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou na tarde de quarta-feira que a declaração de Trump se referia a um plano separado, discutido em privado. Acrescentou que a versão pública foi considerada “não séria”.

“As linhas vermelhas do presidente, nomeadamente o fim do enriquecimento de urânio no Irão, não mudaram”, assegurou Leavitt.

Ainda assim, Leavitt não forneceu detalhes sobre o acordo privado. E, embora tenha afirmado que o cessar-fogo exigia a reabertura completa do Estreito de Ormuz “sem limitações”, autoridades iranianas indicam que o acordo dá a Teerão controlo do estreito, o ponto de estrangulamento marítimo mais importante do mundo.

Como mostraram os últimos 40 dias, o Irão pode usar esse controlo para manter a economia internacional refém. Já os meios de comunicação iranianos reportam que Teerão está a interromper o tráfego de petroleiros pelo estreito após Israel ter atacado o Líbano.

Fareed Zakaria, da CNN, afirmou na noite de terça-feira que ceder mesmo que temporariamente o controlo do estreito ao Irão equivale a entregar ao país uma “arma” “muito mais utilizável do que armas nucleares”. Acrescentou que isso contradiz mais de 200 anos de política externa norte-americana, que priorizou a liberdade de navegação.

Não há dúvida de que forças dos EUA e de Israel mataram muitos líderes iranianos de alto perfil e deixaram o exército do país gravemente enfraquecido. Mas o controlo do estreito poderá ser um enorme trunfo para o Irão no futuro.

E Trump fala pelo menos como se isto pudesse ser parte viável de um acordo mais permanente. Em comentários à ABC News’ Jonathan Karl na manhã de quarta-feira, Trump sugeriu uma “empresa conjunta” em que os EUA e o Irão cobrariam portagens para a passagem de navios.

“É uma coisa maravilhosa”, acrescentou. Leavitt confirmou que a ideia será discutida nas próximas duas semanas.

Navios e embarcações encontram-se ao largo da governadoria de Musandam, em Omã, com vista para o Estreito de Ormuz, a 8 de abril. Reuters

Mas aliados de Trump mais belicistas relativamente ao Irão veem isto como perigoso, e não maravilhoso.

Talvez o mais notório tenha sido uma série de publicações no X do senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, um dos defensores mais vocais da guerra.

Logo após o anúncio do acordo, Graham publicou: “Devemos lembrar que o Estreito de Ormuz foi atacado pelo Irão após o início da guerra, destruindo a liberdade de navegação.”

“Daqui em diante, é imperativo que o Irão não seja recompensado por este ato hostil contra o mundo”, acrescentou o republicano da Carolina do Sul.

Argumentou ainda que o Congresso, que não autorizou oficialmente a guerra, deve votar sobre quaisquer acordos para a terminar — comparando com a aprovação pelo Congresso do acordo nuclear de Barack Obama com o Irão.

Na manhã de quarta-feira, Graham elogiou Trump, mas avisou sobre dar demasiado espaço ao Irão relativamente ao urânio.

“Permitir que este regime enriqueça no futuro seria um ultraje a todos os que foram assassinados pelo regime desde que a guerra começou e seria inconsistente com a negação de um caminho para uma bomba no futuro”, escreveu Graham.

Outra voz-chave no círculo de Trump, o apresentador da Fox News Mark Levin, fez comentários semelhantes.

Pouco depois do anúncio do cessar-fogo, Levin advertiu no programa de Sean Hannity que as pessoas não deviam "ter dúvidas: eles são o inimigo".

“Não vão desaparecer se não houver mudança de regime”, afirmou Levin. “E vamos ter de descobrir — e não vai ser fácil — como manter o pé sobre o pescoço deles.”

Na manhã de quarta-feira, Levin classificou a proposta pública de 10 pontos do Irão como “um desastre absoluto”.

Alguns republicanos entrevistados pela CNN também projetaram cautela.

Numa entrevista com Kate Bolduan, da CNN, o representante centrista Don Bacon, do Nebraska, rejeitou a ideia de Trump de uma empresa conjunta EUA-Irão no Estreito de Ormuz.

“Aqui está a preocupação”, acrescentou Bacon. “O governo ainda está em funcionamento e devemos negociar a partir de uma posição de força, não de uma posição boa para eles.”

Numa entrevista com John Berman, da CNN, o conservador Ben Cline, da Virgínia, evitou repetidamente comentar sobre a possibilidade de o Irão lucrar com o estreito — antes de a rejeitar definitivamente.

“Ninguém vai aceitar este tipo de tributação contínua pelo Irão sobre os navios a passar pelo estreito”, disse Cline.

A entrevista de Cline sugere que os republicanos poderão estar relutantes em romper publicamente com Trump relativamente a um acordo com o Irão. Mas a preocupação está claramente a espalhar-se entre os aliados do presidente, especialmente nas redes sociais. A forma como Graham e Levin estão a tentar orientar qualquer potencial acordo é particularmente reveladora.

Trump gosta de hiperbolizar as suas conquistas e, sem dúvida, irá promover isto como um acordo incrível que só ele conseguiu. Normalmente, a sua base acaba por aceitar essa narrativa.

Mas isso não será tão fácil quando se tratar de terminar esta guerra.

Pessoas como Graham e Levin sentem-se fortemente sobre o que precisa ser feito com o Irão, e esta é a melhor oportunidade de exercer pressão máxima sobre o regime — para realmente obter o que querem. Não estarão inclinados a aceitar medidas parciais ou grandes concessões ao Irão em nome de alinhar com a linha de Trump.

O problema surge se o presidente decidir que só precisa de se retirar politicamente — e se o Irão mantiver uma postura rígida. Trump também tende a querer fechar acordos que transformem inimigos em amigos ou pelo menos parceiros comerciais, mas isso pareceria bastante irrealista com o regime iraniano.

As negociações continuarão — incluindo as internas na direita norte-americana.