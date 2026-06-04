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Trump critica a resolução "insignificante" e "antipatriótica" da Câmara dos Representantes que tenta restringir os poderes do presidente na guerra do Irão

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 59min
Donald Trump fala aos jornalistas na Casa Branca (AP)
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A Casa Branca alega que se trata de uma tentativa inconstitucional de restringir o poder presidencial e poderá tentar ignorar a resolução

O presidente norte-americano, Donald Trump, qualificou como antipatriótica uma resolução dos deputados norte-americanos sobre a retirada dos Estados Unidos da guerra com o Irão, que disse perturbar as negociações com Teerão.

“Quem faria algo tão antipatriótico? Eles sabem bem em que ponto estão as negociações”, escreveu Trump na Truth Social. "Os democratas são movidos pela Síndrome de Perturbação Obsessiva por Trump. Preferem que o nosso país falhe a dar-me mais uma vitória, entre muitas."

 

A Câmara dos Representantes, a câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos, aprovou na quarta-feira uma resolução para limitar os poderes de guerra do presidente Donald Trump no Irão, uma crítica significativa ao presidente dos EUA e à sua gestão do conflito.

Os democratas têm forçado repetidamente votações para limitar os poderes de guerra de Trump tanto na Câmara como no Senado, uma campanha que tem vindo gradualmente a ganhar mais apoio republicano nas últimas semanas, explica a CNN

A resolução tem um alcance sobretudo simbólico, devido ao direito de veto do presidente. Mas foi significativa e bem-sucedida depois de quatro republicanos se terem juntado aos democratas numa demonstração pública de desaprovação da guerra, que começou em fevereiro.

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A resolução conjunta aprovada pela Câmara precisa de ser aprovada por ambas as câmaras. Se for aprovada no Senado — onde 50 dos 100 senadores parecem apoiá-la —, não necessitará da assinatura do presidente, embora possa ser alvo de contestações judiciais.

Trump será, então, obrigado a retirar as tropas do Irão ou a obter a aprovação do Congresso para a guerra.

Mas a Casa Branca alega que se trata de uma tentativa inconstitucional de restringir o poder presidencial e poderá tentar ignorar a resolução.

Esta votação estava originalmente marcada para 21 de maio, mas foi abruptamente cancelada pelos líderes republicanos precisamente quando os republicanos estavam prestes a perder a votação devido às ausências.

A votação de quarta-feira representou o mais recente sinal de divisão dentro do Partido Republicano de Trump, tendo ocorrido poucos dias depois de uma revolta de conservadores no Congresso ter levado a sua administração a recuar nos planos para um fundo de 1,8 mil milhões de dólares "anti-armamento" para aliados políticos

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