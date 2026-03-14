Os Estados Unidos estão à beira de um novo tipo de ajuste de contas racial

Há 3h e 28min

Os protestos contra o ICE estão a espalhar-se aos estados republicanos. Os organizadores dos protestos “No Kings” do ano passado anunciaram manifestações em todo o país no dia 28 de março, contra a repressão à imigração da administração Trump

Os cartazes do Black Lives Matter que outrora enfeitavam relvados por toda a América já não estão na moda. Os livros antirracismo que lideraram as listas de vendas acumulam pó. Os exércitos de manifestantes que antes irrompiam pelas cidades como lava, entoando “I Can’t Breathe” (“Não consigo respirar”), desapareceram.

Mas ponham os olhos no Minnesota. O que aconteceu ali marca o início de um novo tipo de acerto de contas racial. Não terá o espetáculo nem as expetativas elevadas dos protestos de 2020 após a morte de George Floyd. Poderá, no entanto, ter maior capacidade de durar.

Esta afirmação pode parecer implausível. O homicídio de Floyd por um agente da polícia de Minneapolis desencadeou o que alguns disseram ser o maior movimento de protesto da história dos Estados Unidos. O apoio dos brancos ao movimento Black Lives Matter atingiu um máximo histórico. Responsáveis eleitos removeram monumentos confederados e o antigo presidente George W. Bush, republicano, emitiu uma declaração pública questionando: “Como acabamos com o racismo sistémico na nossa sociedade?”

Esse acerto de contas foi mais do que uma onda de protestos. Muitos jornalistas que o cobriram, incluindo eu próprio, definiram-no como um momento em que os brancos foram “forçados a confrontar o racismo” e a enfrentar “verdades incómodas”.

O movimento acabou por não corresponder às expetativas e, na maior parte, desvaneceu-se em 2021. Mas algumas dessas dinâmicas de 2020 voltaram a estar presentes este ano em Minneapolis - juntamente com algo de novo. Com o fim das ações de imigração da administração Trump no Minnesota, os protestos contra o ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos) oferecem uma abordagem para uma mudança transformadora que combina lições antigas e novas.

E assentam numa base mais sólida do que os protestos após a morte de George Floyd - por três razões.

Houve um despertar racial em torno da imigração

Há ligações evidentes entre os protestos após a morte de Floyd e as manifestações recentes no Minnesota. Ambos foram desencadeados depois de testemunhas terem gravado vídeos de cidadãos a morrer às mãos das forças de segurança. Ambos ocorreram praticamente no mesmo bairro do sul de Minneapolis. Ambos se centraram numa resistência cívica perante acusações de brutalidade policial.

E há outro fator comum: ambos obrigaram os americanos a confrontar lições sobre racismo que tinham sido ignoradas ou esquecidas.

Um agente da polícia aponta uma arma a manifestantes após a morte de George Floyd, em maio de 2020 (AP Photo/John Minchillo, Arquivo)

O presidente Donald Trump descreveu a sua agressiva repressão à imigração como uma forma de expulsar imigrantes indocumentados que cometeram crimes graves, um grupo que responsáveis da administração descrevem como “os piores dos piores”. Mas os acontecimentos em Minneapolis obrigaram muitos americanos brancos a considerar outra possibilidade: excluir as minorias raciais e étnicas é fundamental para as políticas de imigração do presidente Donald Trump.

Trump tem feito pressão para acabar com o direito de cidadania por nascimento, a garantia constitucional de cidadania para qualquer criança nascida em solo norte-americano, independentemente do estatuto migratório dos pais — uma mudança que afetaria de forma desproporcionada pessoas oriundas de países asiáticos e da América Latina.

Também proibiu viagens para os Estados Unidos a partir de vários países de maioria negra, ao mesmo tempo que acelerou o processo de reinstalação de afrikaners brancos da África do Sul. Recentemente disse que “a Somália cheira mal e não os queremos no nosso país”, mas afirmou abertamente que gostaria que mais “pessoas agradáveis” imigrassem para os EUA vindas da Noruega, Suécia e Dinamarca.

A administração Trump diz que enviou agentes federais para Minneapolis e St. Paul, em parte para investigar alegadas fraudes em apoios sociais cometidas por imigrantes somalis indocumentados, bem como violadores e pedófilos. Mas as operações também foram acusadas de prender indiscriminadamente cidadãos norte-americanos negros e latinos, assim como de somalis com estatuto legal.

“Não há nada de legal que possa proteger-nos da supremacia branca e do racismo que parecem ser a bússola desta operação”, disse à CNN no mês passado Danez Smith, residente de Minneapolis que afirma possuir green card.

Teyana Gibson Brown, companheira de Garrison Gibson, reage depois de um agente federal de imigração arrombar a porta para prender o seu marido, em Minneapolis, em 11 de janeiro de 2026. (AP Photo/John Locher)

Após os tiroteios fatais do mês passado que vitimaram Renee Good e Alex Pretti, há sinais de que as ações de alguns agentes federais em Minnesota mudaram a forma como muitos americanos veem a repressão migratória.

Sondagens indicam que os acontecimentos em Minneapolis estão a mudar a opinião pública contra Trump num tema em que ele era forte: a imigração. Não admira que o analista da CNN Stephen Collinson tenha concluído recentemente que a ofensiva da administração no Minnesota “foi muito além dos imigrantes indocumentados” e conduziu a algo diferente: “um acerto de contas nacional.”

Mártires brancos tornaram esta “uma luta de todos”

Os protestos de 2020 após a morte de Floyd e os recentes protestos no Minnesota lidam com a mesma questão: como transformar a indignação perante a morte de um cidadão americano às mãos das autoridades numa mudança política transformadora?

George Floyd era uma figura demasiado imperfeita para suportar todo o peso desse desafio. Era um ex-condenado - condenado pelo seu papel num negócio de droga no valor de 18 dólares - que tinha estado preso várias vezes. Era um homem negro, alto e robusto. E tinha vestígios de droga no organismo quando morreu. Por essas razões, alguns americanos tiveram dificuldade em reconhecer a sua humanidade. Um conhecido comentador conservador chamou-lhe “escumalha”.

Mas Pretti e Good, os dois residentes de Minneapolis mortos por agentes federais, são figuras mais simpáticas devido a outra verdade desagradável sobre o racismo: as vidas negras podem importar, mas quando se trata de suscitar simpatia por um movimento de protesto, as vidas brancas importam mais.

“O que torna a morte de Good única é o facto de ela ser uma mulher branca, loira, e cidadã dos Estados Unidos. É a branquitude de Good e a sua cidadania americana que a tornaram tão perigosa para a administração Trump”, escreveu Adrian Carrasquillo no site de notícias The Bulwark.

Pretti, por seu lado, era um enfermeiro de cuidados intensivos branco que trabalhava com veteranos e transportava legalmente uma arma quando foi morto.

Cartazes em memória de Alex Pretti e Renee Good, em Minneapolis, Minnesota, em 4 de fevereiro de 2026 (Austin Steele/CNN)

Muitos americanos brancos têm familiares e amigos que se parecem com estas duas vítimas e as suas mortes afetam a América branca de uma forma que a de Floyd nunca poderia.

Já vimos esta dinâmica antes. Foi ela que moldou uma das vitórias mais agridoce do movimento pelos direitos civis.

A campanha de Selma, Alabama, em 1965, é hoje sobretudo recordada pela marcha na ponte Edmund Pettus, quando o futuro congressista John Lewis e outros ativistas negros pelos direitos civis foram espancados e atacados com gás lacrimogéneo pela polícia estadual do Alabama enquanto tentavam marchar pelo direito de voto.

Mas o assassínio de duas pessoas brancas em Selma também galvanizou o apoio ao movimento.

Viola Liuzzo, uma dona de casa de Detroit, foi morta depois de viajar para o Alabama para ajudar os manifestantes. Tal como Good, foi abatida enquanto conduzia um carro. Também foi difamada por autoridades federais - não como “terrorista doméstica”, como Good, mas como toxicodependente e mulher promíscua. A sua morte ajudou a reformular o movimento pelos direitos civis como “uma luta de todos” - a razão que tinha dado aos filhos antes de de fazer a sua viagem malfadada para Selma.

O reverendo James Reeb, um jovem pai, foi espancado até à morte por segregacionistas brancos quando caminhava numa rua de Selma à noite. O presidente Lyndon Johnson apareceu na televisão nacional e elogiou Reeb como “um homem bom, um homem de Deus”, apelando ao Congresso para aprovar o Voting Rights Act, o que acabou por acontecer.

Hoje, mais pessoas conhecem Reeb e Liuzzo do que outro ativista, Jimmie Lee Jackson, que foi assassinado perto de Selma enquanto protestava pelo direito de voto. A sua morte nunca recebeu a mesma atenção. Ele era negro.

O “clickativismo” não substitui a comunidade

No verão de 2016, Leshia Evans deu ao movimento Black Lives Matter uma das suas imagens mais poderosas.

Viajou da Pensilvânia para Baton Rouge, Louisiana, para protestar contra a morte de Alton Sterling, um homem negro, às mãos da polícia, e confrontou os agentes na rua. Um fotojornalista captou a imagem de Evans diante de uma fileira de polícias com equipamento anti-motim. Quando se aproximaram dela, brandindo braçadeiras de plástico, Evans permaneceu imóvel e serena, como uma estátua de Buda, olhando decidida em frente enquanto o seu vestido esvoaçava ao vento.

A fotografia tornou-se um um grito de guerra para os manifestantes pela justiça racial e espalhou-se pelas redes sociais, mostrando o poder de uma única imagem para levar milhões de americanos às ruas.

Mas não criou outra coisa essencial para um movimento social sobreviver: comunidade. Em 2026, mais americanos estão conscientes dos limites do “clickativismo” - protestos políticos impulsionados pelas redes sociais e realizados sobretudo online.

Os protestos após a morte de Floyd dependiam demasiado do poder das imagens para produzir mudanças transformadoras. Os líderes falavam em aprovar leis e alterar políticas, mas o espetáculo das manifestações de 2020 não foi seguido por um segundo ato forte.

“O clickativismo está para o ativismo como o McDonald’s está para uma refeição cozinhada lentamente”, disse Micah Bornfree, co-criador do movimento Occupy Wall Street de 2011. “Pode parecer comida, mas os nutrientes que dão vida há muito que desapareceram.”

É claro que houve outras razões para o fracasso das manifestações de 2020. Apesar das promessas de campanha de Joe Biden de que iria abordar questões de justiça racial quando fosse presidente, o Congresso não chegou a acordo sobre uma lei de reforma da polícia. Ativistas conservadores arquitetaram uma reação à teoria crítica da raça, que levou à censura da discussão sobre racismo nas escolas. Além disso, a credibilidade do movimento Black Lives Matter foi abalada quando alguns dos seus líderes foram acusados de corrupção e uso indevido de donativos.

Mas em Minneapolis existem agora os ingredientes necessários para um ativismo duradouro. Os residentes estão organizados e treinados, formaram coligações e construíram redes de ajuda mútua. Estão a acompanhar operações do ICE, a filmar agentes federais nas ruas com os telemóveis e a levar comida a famílias imigrantes que estão escondidas.

Esses laços comunitários fortes muitas vezes levam anos a serem construídos. O verão de 2020, com os seus confinamentos por causa da covid-19, não permitiu que as pessoas estivessem fisicamente juntas. Mas os protestos no Minnesota, onde a unidade cívica é tão palpável como o frio cortante, assentam numa base mais sólida.

“Os últimos meses mostraram que um grande número de americanos ama realmente os seus vizinhos - o suficiente para sair para as ruas geladas para enfrentar agentes federais e até arriscar a morte”, escreveu Julie Beck na revista The Atlantic. “A resposta à presença da Patrulha de Fronteira e do ICE no Minnesota desencadeou uma das maiores demonstrações de amor entre vizinhos que vi na minha vida.”

Esse tipo de amor ao próximo ultrapassa as fronteiras raciais. Foi esse tipo de solidariedade que transformou o reverendo James Zwerg, branco, num herói do movimento dos direitos civis. Rejeitado pela família por se juntar aos ativistas negros nos anos 60, quase foi morto por uma multidão racista no Alabama quando protestava com John Lewis. Mesmo assim continuou a participar no movimento. E disse que não teria conseguido fazê-lo sem a presença física dos seus amigos.

Dois "Freedom Riders" cobertos de sangue, John Lewis (1940 - 2020, à esquerda) e James Zwerg, permanecem juntos após serem atacados e espancados por segregacionistas em Montgomery, Alabama, em 20 de maio de 1961 (Bettmann/Getty Images)

“Cada um de nós era mais forte por causa daqueles com quem estávamos”, afirmou Zwerg.

“Se eu estivesse a ser espancado, sabia que não estava sozinho. Conseguia aguentar mais porque sabia que todos ali estavam a dar-me a sua força. E quando outra pessoa estava a ser espancada, eu dava-lhe a minha força.”

Os protestos estão a espalhar-se para além do Minnesota

Será que o movimento iniciado no Minnesota se vai espalhar pelo resto do país? Há sinais de que isso já está a acontecer.

Os protestos no Minnesota fazem parte de um movimento crescente que também tem gerado forte resistência em Chicago e Los Angeles. Pais, professores, membros do clero e organizadores comunitários noutras cidades estão a procurar formação sobre o que podem fazer legalmente quando testemunham uma detenção de imigrantes. Em Los Angeles e Chicago, há relatos de que a resistência ao ICE chegou a clubes de bairro, grupos de chat de vizinhos e paróquias católicas que normalmente não são alinhadas com o Partido Democrata.

Os protestos contra o ICE também se espalharam para estados republicanos. Em Springfield, Ohio, foi criada uma rede de igrejas negras, brancas e latinas chamada G92 para proteger a comunidade haitiana.

Os organizadores dos protestos “No Kings” do ano passado anunciaram recentemente que vão realizar manifestações em todo o país no dia 28 de março, contra a repressão à imigração da administração Trump, afirmando que “as comunidades negras e latinas estão a ser aterrorizadas” no Minnesota.

O que está a acontecer este ano em Minneapolis e em toda a América seguirá provavelmente um guião diferente de 2020. Mas nada mudará a menos que os americanos enfrentem algumas verdades difíceis sobre raça e etnia e sobre o tipo de país em que querem viver.

Haverá manifestações tão grandes como as de 2020? Os protestos serão impulsionados por gestos dramáticos partilhados nas redes sociais, como chefes de polícia ou CEOs a ajoelhar-se pela justiça racial?

Provavelmente não. E talvez isso seja bom. Aquelas imagens #BlackLivesMatter acabaram por ser, em grande parte, um entusiasmo passageiro. Levaram a algumas reformas locais e estaduais, mas não deram ao movimento os “nutrientes vitais” de que precisava para sobreviver.

Esses ingredientes existem agora no Minnesota. O que está a acontecer ali já levou a uma “mudança duradoura na opinião pública” sobre a forma como Trump gere a imigração.

Os americanos também estão hoje mais conscientes sobre os elementos necessários para uma verdadeira mudança. Nem todas as transformações anunciam a sua chegada com imagens virais ou confrontos dramáticos nas ruas.

A aceitação generalizada do casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, foi impulsionada em parte por pessoas comuns que, silenciosamente, assumiram a sua orientação perante familiares, amigos e colegas de trabalho.

A imigração continuará a ser uma questão complexa. A maioria dos americanos quer fronteiras seguras. E as divisões raciais no país são hoje mais profundas do que em 2020. Até o Super Bowl, o maior espetáculo desportivo do país, não escapa aos debates intensos sobre identidade racial e étnica.

Mas, se olharmos com mais atenção para o que está a acontecer pelo país, podemos ousar dizer algo que teria sido impensável há poucos meses:

A América está à beira de um novo tipo de acerto de contas racial.



* John Blake é redator sénior da CNN e autor do premiado livro de memórias “More Than I Imagined: What a Black Man Discovered About the White Mother He Never Knew” (que se pode traduzir livremente por: "Mais do que eu imaginava: o que um homem negro descobriu sobre a mãe branca que nunca conheceu")