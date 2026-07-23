Exclusivo: as mentiras, o caos e os encobrimentos de duas mortes às mãos do Estado nos EUA

Há 58 min

Menos de 20 dias separam as mortes de dois cidadãos norte-americanos que vão ficar na história. Esta investigação mostra tudo o que aconteceu nesse período e as verdadeiras implicações do poder em toda a operação

“Alguém vai morrer.”

O aviso, de um agente da divisão federal de Investigação de Segurança Interna (HSI), causou arrepios aos outros funcionários presentes na sala.

Estávamos no início de janeiro de 2026. O agente da HSI explicou como a equipa temia o que estava para vir, o que parecia predestinado, enquanto a administração Trump enviava agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), da Patrulha de Fronteira e o controverso comandante-geral da Patrulha de Fronteiras, Gregory Bovino, para Minneapolis, na chamada Operação Metro Surge.

Vocês não compreendem, tentaram explicar os funcionários da Segurança Interna aos procuradores locais e a outras autoridades. A Patrulha de Fronteira - estes tipos não são as pessoas certas para fazer rusgas de imigração numa cidade. Estão habituados a estar sozinhos na fronteira sul, sem reforço durante 80 quilómetros, considerando-se a última linha de defesa. Safam-se de muita coisa. Isto vai ficar feio.

Os receios do agente da HSI sobre o aumento sem precedentes de pessoal do Departamento de Segurança Interna (DHS) revelaram-se proféticos. As mortes de Renee Good, na quarta-feira 7 de janeiro, e de Alex Pretti, no sábado 24 de janeiro, às mãos de agentes federais de imigração, ocorreram pouco depois.

Esta é a história dos 18 dias entre as mortes de Good e Pretti, a forma altamente questionável como a administração Trump lidou com a fiscalização da imigração e os tiroteios, e a atmosfera de agressão e mentiras que continua a marcar as operações de fiscalização. A CNN falou com mais de uma dúzia de ex-membros e atuais membros da administração Trump, a maioria dos quais recusando-se a prestar declarações oficiais por temer represálias por parte do governo.

Vestígios de sangue no encosto de cabeça do carro de Renee Good, depois de ter sido baleada por um agente federal de imigração em Minneapolis, em janeiro (Ben Hovland/Minnesota Public Radio/AP)

Após o homicídio de Good, mas antes do de Pretti, Bovino solicitou uma chamada com o procurador federal do distrito de Minnesota, Daniel Rosen. A chamada foi encaminhada para os procuradores do escritório, mas Rosen não participou.

Bovino estava furioso porque os procuradores não estavam a acusar os manifestantes que ele e os seus agentes alegavam serem culpados de agressões a agentes federais.

Havia um motivo para isso. Os procuradores do gabinete do procurador federal, que antes confiavam rotineiramente nos relatos dos polícias quando estes levavam as denúncias de agressões a agentes federais para o gabinete, viram muitas das queixas dos agentes de imigração revelarem-se completamente falsas quando as provas foram apresentadas.

Os agentes de imigração, concluíram os procuradores, estavam a mentir. Muito.

Os procuradores ficaram perplexos com o que Bovino disse na chamada. O assassínio de Good, uma mãe de três filhos, de 37 anos, não tinha tornado Bovino, que chegou à cidade pouco depois da sua morte, mais cauteloso. Muito pelo contrário.

“Estas pessoas são loucas”, disse Bovino, referindo-se aos manifestantes do Minnesota. “A coisa vai ficar feia. Não vamos tolerar nada nesta cidade. Vai acontecer. Não vamos acalmar os ânimos, vamos acabar com isto.”

E continuou: “Temos três mil agentes da lei prontos para isolar a cidade”, acrescentou. “Se não funcionar, vamos trazer mais quatro mil. Para mim, tanto faz. Vamos pacificar este lugar, vamos acabar com eles. Não vamos esperar pela polícia local, não nos vamos meter com eles”.

Prosseguiu ao falar sobre ocupar a cidade. E depois fez um comentário depreciativo sobre Rosen, que é um judeu praticante e não pôde ser contactado durante o Shabat, referindo-se a ele com desdém como um dos “escolhidos”.

Os procuradores ficaram atónitos com o que ouviram: Bovino vangloriava-se daquela forma de ter reprimido os protestos, e fazia-o numa chamada telefónica com procuradores que nem sequer conhecia. Todos os receios descritos pelos membros da HSI se confirmaram. Bovino estava ali pelos motivos errados, pensaram, com uma estratégia propositadamente planeada para inflamar os ânimos e justificar a violência do governo federal. Alguns perguntavam-se se Bovino tinha sido enviado para o Minnesota para incitar um motim.

"Eles vão matar mais alguém", disse um procurador na mesma chamada mais tarde. Outros concordaram.

Questionado pela CNN sobre a chamada com os procuradores, Bovino disse estar concentrado na sua missão de lidar com os protestos.

“Eu não estava zangado. Estava simplesmente a tentar resolver a situação”, garantiu. “Talvez eu tenha sido um pouco intenso - espero que sim - e acho que eles não gostaram muito disso.”

Embora tenha dito que não se lembrava das palavras exatas, Bovino afirmou que a ideia de reprimir os protestos não era algo que iria dizer. Quanto ao comentário sobre o “povo eleito”, Bovino negou que tivesse a intenção de ser antissemita. Disse ainda que estava simplesmente frustrado por não ter conseguido contactar Rosen no sábado e que queria que alguém “atendesse o raio do telefone”.

O agente da Patrulha de Fronteiras dos EUA, Gregory Bovino, e um grupo de agentes de imigração param junto a um posto de abastecimento de combustível em Minneapolis, no dia 13 de janeiro (Scott Olson/Getty Images)

Tom Calhoun-Lopez, então chefe da secção de Crimes Violentos e Graves do Ministério Público Federal do Minnesota, referiu à CNN que, repetidamente, desde o início do aumento da imigração promovida pela administração Trump no Minnesota, as ordens do Departamento de Justiça foram para que o seu gabinete fizesse o que era “antitético aos princípios da aplicação da lei. Não conseguia conciliar o que me pediam para fazer com o meu dever para com a lei e a Constituição dos Estados Unidos”.

“Estava a fazer tudo o que estava ao meu alcance para proteger o Estado de direito no contexto da operação”, disse Calhoun-Lopez, um veterano do Exército dos EUA que servia como procurador há mais de 16 anos. "Ficou logo claro para mim que não seria possível fazê-lo.”

No dia seguinte à chamada com Bovino, terça-feira, 13 de janeiro, Calhoun-Lopez e quatro outros procuradores do gabinete demitiram-se em protesto contra o que consideravam ser um comportamento e ordens pouco éticas e imorais vindas do Departamento de Justiça de Trump.

Além de Calhoun-Lopez, renunciaram também o segundo responsável no gabinete, o primeiro assistente Joe Thompson; o chefe da Divisão Criminal, Harry Jacobs; a ex-chefe da Divisão Criminal e conselheira do procurador dos EUA, Melinda Williams; e a procuradora Ruth Shnider.

O impacto estendeu-se para além destes quatro: pelo menos mais oito pessoas demitiram-se nas semanas seguintes, incluindo o vice-chefe da Divisão de Narcóticos e da Divisão de Assuntos Indígenas, Allen Slaughter Jr., e o procurador Dan Bobier.

Era um gabinete relativamente pequeno e unido, onde as notícias se espalhavam rapidamente. Thompson costumava informar os outros funcionários sobre assuntos importantes, especialmente após o tiroteio que matou Good.

Em Washington, D.C., cinco procuradores seniores da Secção Criminal da Divisão de Direitos Civis do Departamento de Justiça também abandonaram os seus cargos. O caso Good, no mínimo, acelerou a saída de uma equipa que tinha concluído que a administração Trump estava a corromper o processo.

As polémicas estenderam-se até este verão. Nos últimos dias, os agentes do ICE mataram a tiro imigrantes desarmados em carros no Texas e no Maine e, em ambos os casos, os relatos iniciais do governo sobre os incidentes foram questionados.

Numa declaração em resposta às perguntas da CNN para esta reportagem, a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, afirmou o seguinte: “A administração Trump continua empenhada em cumprir a lei federal de imigração e todas as leis federais. Isto inclui a deportação de imigrantes ilegais que estejam presentes ilegalmente no país, bem como a tomada de medidas contra imigrantes envolvidos em esquemas de fraude e que roubam os contribuintes americanos.”

Numa declaração separada, um porta-voz do Departamento de Segurança Interna (DHS) considerou “vergonhoso” sugerir que os agentes da Patrulha de Fronteira não estivessem devidamente preparados para fazer cumprir a lei.

“Os agentes da Patrulha de Fronteira são altamente treinados e obrigados a cumprir os mais elevados padrões de profissionalismo e capacidade de aplicação da lei. Muitos dos nossos agentes têm experiência militar ou policial local, e os agentes da Patrulha da Fronteira recebem uma vasta formação federal em aplicação da lei”, disse o porta-voz.

Uma repressão à fraude

Agentes da Patrulha de Fronteiras dos EUA detêm uma pessoa perto da Roosevelt High School, em Minneapolis, no dia 7 de janeiro (Kerem Ycuel/AFP/Getty Images)

Antes do outono passado, o gabinete de Rosen - que pessoalmente estava frequentemente fora do estado, por vezes com a namorada e depois mulher em Nova Jérsia - mantinha relações razoáveis ​​com o Departamento de Justiça, de acordo com a opinião dos procuradores.

O número dois do gabinete, o primeiro assistente Thompson, tinha anteriormente chefiado a Unidade de Fraude, que vinha a trabalhar arduamente em processos de grande impacto contra dezenas de pessoas acusadas de desviar fundos de programas da era da covid-19 destinados a ajudar os necessitados.

A condenação, em março de 2025, de Aimee Bock - fundadora da Feeding our Future - por ter arquitetado o desvio de 250 milhões de dólares de um programa para crianças famintas, foi apenas o mais recente sucesso na repressão do gabinete a milhares de milhões de dólares em suspeitas de fraude cometidas por dezenas de residentes do Minnesota, muitos deles membros da comunidade somali-americana.

O feedback que o gabinete recebeu do Departamento de Justiça da administração Trump - especialmente do gabinete do então procurador-geral adjunto Todd Blanche, bem como do procurador-geral adjunto associado Aakash Singh - foi bastante positivo. As autoridades pareciam gostar e confiar em Thompson, que fez parte da equipa do procurador especial Robert Hur na investigação sobre o manuseamento inadequado de material confidencial pelo presidente Joe Biden.

A parceria entre o Minnesota e as autoridades federais foi testada em 2025 com dois crimes locais que chocaram a consciência. Primeiro, os horríveis assassínios, em junho, da deputada estadual e ex-presidente da Câmara do Minnesota, Melissa Hortman, e do seu marido, Mark, e do senador estadual do Minnesota, John Hoffman, e da sua mulher, Yvette, que ficaram feridos. Depois, em agosto, um tiroteio na Escola Católica da Anunciação, em Minneapolis, que resultou nas mortes de Fletcher Merkel, de 8 anos, e Harper Moyski, de 10.

Por mais horríveis que tenham sido os crimes, os governos federal e local trabalharam bem em conjunto nas investigações e no subsequente processo contra o assassino dos Hortman, que morreu devido a um ferimento de bala autoinfligido.

Os procuradores já tinham lidado com teorias da conspiração provenientes de fontes pouco ortodoxas em casos anteriores, como a ideia de que o governador democrata do Minnesota, Tim Walz, teria tido uma participação na morte de Hortman.

Minnesota em destaque

Tudo piorou, recordam muitos dos antigos procuradores, depois de influenciadores conservadores terem começado a visar o Minnesota em questões de imigração.

A 19 de novembro, os conservadores Christopher Rufo e Ryan Thorpe, do Manhattan Institute, publicaram uma reportagem no City Journal intitulada "O maior financiador do Al-Shabaab é o contribuinte do Minnesota", referindo-se a um grupo terrorista com ligações à Al-Qaeda.

"Não há indícios de que os arguidos que acusamos tenham sido radicalizados ou que procurassem financiar o Al-Shabaab ou outros grupos terroristas", disse Thompson aos jornalistas em resposta a perguntas. "Parte do dinheiro foi para a Somália e, indiretamente, parte dele pode ter chegado às mãos do Al-Shabaab, que controla partes significativas da Somália e cobra impostos lá". (Semanas depois, uma fonte chave para a reportagem do City Journal admitiu ao Minneapolis Star Tribune que o artigo era "uma grande mentira" e que tinha sido mal interpretado, embora o City Journal tenha mantido a sua versão dos factos.)

A 21 de novembro, o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais que ia "a encerrar, com efeito imediato, o Programa de Estatuto de Proteção Temporária (TPS) para os somalis no Minnesota. Os gangues somalis estão a aterrorizar o povo daquele grande estado, e BILIÕES de dólares estão desaparecidos. Mandem-nos de volta para onde vieram".

Mais tarde, nesse dia, durante a parte televisiva da sua reunião de gabinete de 2 de dezembro, Trump começou a falar sobre "o que está a acontecer no Minnesota, a terra dos mil lagos, ou quantos lagos tiverem, têm muitos lagos. Mas este lugar lindo, vejo estas pessoas a destruí-lo".

A Operação Metro Surge começou a 1 de dezembro e acabou por levar mais de três mil agentes para as Twin Cities (Minneapolis e St. Paul).

A 4 de dezembro, o Departamento de Segurança Interna (DHS) anunciava a captura de alguns dos imigrantes indocumentados com antecedentes criminais mais graves: membros de gangues violentos, um homem condenado por conduta sexual criminosa com uma menor, indivíduos condenados por agressão, roubo, violência doméstica e outros crimes.

Mas os cidadãos do Minnesota também começaram a queixar-se de que os agentes do ICE enviados para Minneapolis estavam a evidenciar uma escolha racial contra cidadãos americanos locais e a comportar-se de forma invulgarmente agressiva. No início de dezembro, o Sahan Journal, uma publicação local dirigida a imigrantes e comunidades de cor, publicou um vídeo que mostra agentes a abordar, algemar e prender um homem que se declarou cidadão norte-americano; e a Rádio Pública de Minnesota mostrou agentes a deter um cidadão que observava a situação.

"Estavam a enviar milhares de pessoas desconhecidas sem qualquer planeamento", recordou um procurador. “Causa muito caos. A situação tornou-se realmente terrível. Acho que todos estavam a tentar controlar a Casa Branca, atendendo ao desejo de Trump por alguma coisa.”

As conversas que os procuradores do Ministério Público Federal tiveram com as autoridades locais do Departamento de Segurança Interna (DHS) encheram-nos de pavor quando souberam que parte do plano da administração Trump era trazer agentes da Patrulha de Fronteira, muitos dos quais tinham pouca ou nenhuma experiência em trabalhar em cidades.

“Desde o início, o DHS conduziu a operação com uma postura paramilitar”, descreveu Calhoun-Lopez à CNN, referindo-se aos agentes do ICE e do DHS que “não tinham familiaridade com o Minnesota ou as suas comunidades… fortemente armados e patrulhando com máscaras e equipamento de combate completo. Tinha toda a aparência e mentalidade de uma ocupação militar, e o objetivo era subjugar o estado”.

Os procuradores, alertados pelos agentes da HSI de que Bovino e a Patrulha de Fronteira iriam piorar ainda mais a situação, tentaram impedir a sua chegada, contactando os responsáveis ​​do Departamento de Justiça em Washington, D.C.

Bovino e a Patrulha de Fronteira compareceram mesmo assim para o que Bovino afirmou ser uma operação planeada para dois dias, mas que foi prolongada após o assassínio de Good.

“As declarações públicas do comandante Bovino reforçaram a postura dos agentes de que se tratava de uma ocupação paramilitar”, disse Calhoun-Lopez, “e que a população do estado do Minnesota seria subjugada e controlada. … A operação transformou-se num caos. No meio do caos, ocorreram os trágicos homicídios de Renee Good e Alex Pretti”.

Bovino negou que a sua presença tenha inflamado as tensões em Minneapolis e noutras cidades onde esteve destacado. “O que tinha inflamado as tensões já tinha ocorrido antes de lá chegarmos. Portanto, se o dizem, estão a ser, no mínimo, desonestos e, no pior dos casos, a mentir”, respondeu à CNN.

"Ele mentiu várias vezes"

O comandante da Patrulha de Fronteiras dos EUA, Gregory Bovino, deixa o Edifício Federal Dirksen, em Chicago, a 28 de outubro de 2025. Bovino tinha comparecido perante a juíza distrital dos EUA, Sara Ellis (Jamie Kelter Davis/Getty Images)

Bovino já era um mentiroso confesso. Isso pareceu não ter importância para o governo Trump.

Em novembro, após o envio em massa de agentes de imigração para Chicago na “Operação Midway Blitz”, que resultou num processo contra o governo por uso excessivo de força, a juíza distrital Sara Ellis emitiu uma sentença de 233 páginas contra Bovino, bem como contra a então secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, o então diretor interino do ICE, Todd Lyons, o comissário da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, Rodney S. Scott, e outros.

Acusando os réus de “distorções generalizadas”, Ellis destacou Bovino, afirmando que "o Tribunal considera especificamente o seu depoimento não credível. Bovino mostrou-se evasivo durante os três dias do seu depoimento, ora fornecendo respostas evasivas às perguntas do advogado dos requerentes, ora mentindo descaradamente”. A juíza referiu que “Bovino admitiu no seu depoimento ter mentido várias vezes sobre os acontecimentos ocorridos em Little Village que o levaram a lançar gás lacrimogéneo contra os manifestantes”.

Semanas após a divulgação desta sentença, com amplas provas de que Bovino tinha usado e justificado força excessiva contra cidadãos norte-americanos e mentido sob juramento sobre os seus motivos, a administração Trump enviou-o para o Minnesota.

"Isto não demorou nada, porra"

Na manhã de quarta-feira 7 de janeiro, os procuradores do Ministério Público Federal souberam do tiroteio ao mesmo tempo que o resto do mundo. Começaram a chegar mensagens de texto, e-mails e telefonemas. O vídeo foi publicado online e tornou-se viral, indignando grande parte do público.

Uma residente local, Renee Good, tinha deixado o seu filho de seis anos na Southside Family Charter School, no sul de Minneapolis, e depois ela e a sua mulher, Becca Good, foram acompanhar as operações de imigração como "observadoras legais". A mulher foi baleada dentro do seu Honda Pilot na Avenida Portland, perto da Rua 34, no bairro de Powderhorn, também no sul de Minneapolis. Não foi um dos agentes da Patrulha da Fronteira de Bovino, mas sim um agente do ICE chamado Jonathan Ross, que matou Renee Good enquanto esta tentava fugir dele.

"Bem, isto não demorou nada, porra", disse um procurador a um colega.

Com base nos vídeos que viram e sabendo que seria necessário fazer uma investigação antes de se chegar a qualquer conclusão, poucos procuradores do Ministério Público consideraram o tiroteio claramente justificável. Alguns pensaram que o ato poderia ser processado criminalmente, sobretudo porque o agente disparou sobre a mulher pela janela lateral do carro, quando claramente já não estava na trajetória do veículo, e acredita-se que tenha sido ele a dizer "vadia desgraçada" depois de ela ter sido baleada.

Outros achavam que Ross poderia alegar que pensava estar a ser atacado, o que dificultaria o processo - aquilo a que alguns chamam "legal, mas terrível".

A visão predominante no gabinete do procurador dos EUA, segundo fontes da CNN, era de que Good não estava a tentar atingir Ross e que Ross não precisava de disparar sobre ela. Dito isto, a situação não era assim tão simples, dado que Ross poderia alegar que temia pela sua vida, e estes casos contra polícias são difíceis de processar.

Mais tarde, surgiu um vídeo que mostrava agentes federais no local do acidente a recusarem-se a permitir que alguém que alegava ter conhecimentos médicos tivesse acesso a Good.

Um homem no local do acidente com o carro de Renee Good pergunta aos agentes se podia verificar o seu pulso. A resposta é negativa. "Sou médico", disse o homem.

"Não me interessa", respondeu um agente.

Os procuradores viram isso e consideraram outro possível ato criminoso.

Depois, abriram uma investigação de violação de direitos civis, que era o protocolo padrão. Ninguém sabia em que ponto do espectro a ação se enquadraria, desde ser considerada justificável até ser considerada uma violação criminal passível de processo. Fontes disseram à CNN que Rosen pensava que Good tinha atropelado o agente com o carro. Mas também queria uma investigação.

Uma fila de cartazes em homenagem a Renee Good pode ser vista colada na lateral de um edifício em Minneapolis, no dia 15 de janeiro (Todd Heisler/The New York Times/Redux)

Várias pessoas reúnem-se para uma vigília no quarteirão onde Good foi assassinada, a 7 de janeiro (David Guttenfelder/The New York Times/Redux)

Desde o assassínio de George Floyd pela polícia e os consequentes distúrbios em 2020, o gabinete do procurador federal no Minnesota assumiu a liderança na coordenação da resposta governamental. Rosen estava em Washington, D.C., e aí permaneceria nessa semana. A tarefa de coordenar a resposta recaiu sobre Thompson, que, com a sua equipa, começou a articular-se com o autarca Jacob Frey; Walz; Drew Evans, chefe do BCA - o Departamento de Investigação Criminal do Minnesota, responsável por este tipo de investigação a nível estadual; o FBI; e o Departamento de Segurança Interna (DHS).

Decidiu-se que o FBI e o BCA iriam investigar o tiroteio em conjunto, sendo a polícia de Minneapolis responsável pela segurança no local.

"Temíamos que a cidade fosse incendiada, como aconteceu após o assassínio de George Floyd", recordou o segundo procurador.

O então chefe do Departamento de Polícia de Minneapolis (MPD), Brian O'Hara, estava no local do tiroteio, o que foi tranquilizador, mas logo surgiram notícias de uma disputa, na qual os agentes da HSI discutiam com os agentes do MPD sobre quem controlaria a situação. Thompson temia a presença de agentes do ICE e da Patrulha de Fronteira, pelo que ordenou aos funcionários federais do Edifício Whipple que chamassem os agentes de volta.

Mas depois tudo correu mal.

Nem cinco horas após a morte de Good, Trump recorreu ao TruthSocial e fez uma série de afirmações comprovadamente falsas sobre o incidente, dizendo que Good estava "muito desordeira, obstruindo e resistindo, e que depois atropelou violentamente, intencionalmente e cruelmente o agente do ICE, que parece ter disparado sobre ela em legítima defesa. Com base no vídeo em anexo, é difícil acreditar que ele esteja vivo, mas agora está a recuperar no hospital".

Quase nada disto era verdade.

Da mesma forma, numa conferência de imprensa, Noem apresentou uma versão falsa dos factos, dizendo que os agentes da autoridade estavam a tentar remover um veículo atolado na neve “quando uma multidão de agitadores que os tinha importunado durante todo o dia começou a bloqueá-los, gritando com eles e impedindo as operações policiais”. Na verdade, o veículo atolado não tinha qualquer relação com o bloqueio da rua feito por Good.

“Os agentes do ICE ordenaram-lhe repetidamente que saísse do carro e parasse de obstruir o trabalho policial, mas ela recusou-se a obedecer às ordens”, disse Noem. Na verdade, Good estava a receber informações contraditórias sobre se deveria mover o carro ou sair dele.

A secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, discursa durante uma conferência de imprensa no Edifício Federal Bispo Henry Whipple, em Minneapolis, no dia 7 de janeiro. Atrás de Noem está Bovino (Carlos Gonzalez/The Minnesota Star Tribune/Getty Images)

“Ela então armou o seu veículo e tentou atropelar um agente da autoridade”, acrescentou Noem. “Isto parece uma tentativa de matar ou causar danos corporais a agentes, um ato de terrorismo doméstico. O agente do ICE, temendo pela sua vida, pela vida dos outros agentes à sua volta e pela segurança pública, disparou em legítima defesa”.

Para os procuradores, parecia que Good estava a tentar afastar-se sem se aperceber que Ross caminhava para a frente do carro. Mesmo que Ross tivesse pensado que ela estava a tentar atropelá-lo - uma interpretação generosa na visão dos procuradores -, disparou sobre ela da lateral do carro quando já estava fora de perigo.

As declarações de Trump e Noem foram sem precedentes. Não havia qualquer prova que sugerisse que a mulher era uma terrorista doméstica. O presidente e a secretária estavam, essencialmente, a justificar o disparo ainda antes de qualquer investigação.

Os responsáveis ​​da administração Trump disseram à CNN que havia dois motivos para as respostas agressivas e imprecisas de Noem e de outros membros do governo. Em primeiro lugar, os agentes de imigração no terreno, tanto em relatos escritos como orais, estavam a fornecer informações falsas ou enganosas. Em segundo lugar, os funcionários da Casa Branca - liderados pelo chefe adjunto do gabinete para as Políticas, Stephen Miller - já vinham pressionando o governo para que rotulasse os manifestantes de forma mais agressiva como “terroristas domésticos”.

Na tarde do dia do tiroteio que matou Good, os funcionários do BCA foram informados de que o plano tinha mudado: o FBI ficaria responsável pela investigação. As autoridades locais não teriam acesso a provas, interrogatórios ou qualquer material do caso.

Durante um breve período, os responsáveis ​​da administração Trump defenderam que o tiroteio fosse investigado internamente pelo DHS; essencialmente, a agência iria investigar-se a si própria. No final, as autoridades decidiram que o FBI iria trabalhar em conjunto com o DHS na investigação.

A falta de envolvimento local representou uma quebra notável de precedentes.

A pressão para retirar os agentes do DHS das ruas também foi invertida. Embora toda a situação - as autoridades locais a investigar o assassínio de um civil por um agente federal - já fosse bastante invulgar desde o início.

Na perspetiva da administração Trump, qualquer possibilidade de alívio da situação foi arruinada pelos Democratas, incluindo Walz, que afirmou que o tiroteio foi "consequência de uma governação concebida para gerar medo, manchetes e conflito. É governar como um reality show. E hoje essa imprudência custou a vida a alguém".

O presidente da Câmara de Minneapolis, Jacob Frey, discursa numa conferência de imprensa no dia 7 de janeiro (Richard Tsong-Taatarii/The Minnesota Star Tribune/Getty Images)

Ainda menos cautelosas foram as declarações de Frey, que disse na noite do tiroteio que os cidadãos deveriam “responder agora mesmo com a melhor versão de si mesmos”, mas também se pronunciou sobre o sucedido antes de qualquer investigação ter sido realizada.

“Já estão a tentar distorcer isto como um ato de legítima defesa”, disse Frey, irritado. “Tendo visto o vídeo, quero dizer a todos diretamente: isto é uma grande mentira."

"Isto foi um agente que usou o poder de forma imprudente, resultando na morte de alguém", afirmou o autarca de Minneapolis, Jacob Frey

Furioso, Frey acrescentou que, embora houvesse pouco que pudesse dizer "que melhorasse a situação", tinha uma mensagem para o ICE: "Saiam de Minneapolis. Não vos queremos aqui".

No gabinete do procurador dos EUA, os funcionários não gostaram. Aquilo não ia ajudar.

E logo a seguir, os agentes do HSI ligaram para o gabinete do procurador dos EUA e informaram os procuradores que os agentes do DHS tinham recebido ordens para voltar ao ativo.

A mensagem que lhes era transmitida era que tinham de ir a ringues de hóquei, tinham de ir a escolas, tinham de ir aos locais mais polémicos possíveis. (O porta-voz do DHS negou que os agentes de imigração tivessem como alvo deliberado as escolas.)

A investigação ao tiroteio que matou Good

Um polícia de Minneapolis mantém o perímetro no local onde Good foi morta (Stephen Maturen/Getty Images)

Durante aquelas poucas horas, os procuradores mantiveram a esperança de que, mesmo no meio do caos, pudessem realizar o seu trabalho. Mas isso mudou depois de agentes do Departamento de Segurança Interna (DHS) terem sido enviados de volta para as ruas e de o Departamento de Investigação Criminal (BCA) ter sido impedido de investigar o tiroteio. Os procuradores começaram a temer que a situação se agravasse ao ponto de provavelmente terem de se demitir em protesto.

Apesar disso, o Ministério Público Federal avançou com o procedimento padrão, abrindo uma investigação para apurar se os direitos civis de Renee Good tinham sido violados - designando procuradores de carreira como Ruth Shnider, solicitando mandados de busca, por exemplo, para o carro de Good e iniciando o processo de identificação de testemunhas para interrogatório.

Rosen ligou de Washington e não se mostrou entusiasmado com a ideia de a investigação se basear na alegação de violação dos direitos de Good. Parecia querer que a investigação fosse feita, mas não considerando Good como vítima. Os procuradores convenceram-no, por fim, de que, do ponto de vista burocrático, era necessário haver uma justificação.

Fontes disseram à CNN que, dentro da administração Trump, houve um debate sobre se, a cada disparo de arma de um polícia num tiroteio questionável, a investigação federal deveria concentrar-se em apurar se os direitos civis da vítima foram violados.

De 8 a 13 de janeiro, os principais procuradores do Minnesota viram-se em apuros, uma vez que o Departamento de Justiça de Trump - frequentemente Singh e outros no gabinete de Blanche, por vezes outros nos altos escalões do Departamento de Justiça e do FBI - lhes negava a possibilidade de conduzir uma investigação normal. Muitas vezes, as ordens vinham diretamente de altos funcionários do Departamento de Justiça aos procuradores, e Rosen, quer em Washington, quer com a sua nova mulher na sua casa em Nova Jérsia, ligava mais tarde e transmitia a mesma mensagem.

Na quinta-feira dia 8, os procuradores apresentaram um pedido de mandado de busca ao carro de Good para realizar uma análise forense detalhada - examinando salpicos de sangue, trajetórias de balas e outros aspetos. Um juiz autorizou o mandado, mas o FBI simplesmente ignorou-o.

Os funcionários do Departamento de Justiça disseram aos procuradores para revogarem o mandado e substituírem por um novo mandado para investigar Good como terrorista doméstica culpada de um crime de corrupção.

Os fundamentos do mandado não eram particularmente relevantes, tentaram explicar os procuradores aos funcionários do Departamento de Justiça e a Rosen. Além disso, qualquer juiz rejeitaria certamente o pedido e poderia até desconsiderá-lo, uma vez que o primeiro mandado já tinha sido assinado.

Os procuradores temiam que as autoridades federais quisessem apreender o carro de Good e mantê-lo para impedir uma investigação estadual. O Departamento de Justiça negou esta sugestão na altura.

Em resposta às perguntas da CNN para esta reportagem, um porta-voz do Departamento de Justiça disse o seguinte: “Após o tiroteio de Renee Good, as autoridades estaduais eleitas pré-julgaram publicamente o agente do ICE como culpado antes de qualquer investigação estar concluída. À medida que a investigação avançava, o departamento começou a fornecer informações às autoridades policiais estaduais e continua a fazê-lo”.

Para alguns dos procuradores, começou a tornar-se claro que o seu futuro no Ministério Público Federal poderia estar a chegar ao fim em breve.

Rosen regressou ao escritório na segunda-feira 12 de janeiro. Transmitiu que “as ordens eram: ‘Vamos investigar Renee Good por agressão a um agente federal e também tomaremos medidas de investigação com a esposa de Good, Becca’”, de acordo com o primeiro procurador.

Daniel Rosen, procurador federal do estado do Minnesota, conversa com os jornalistas durante uma conferência de imprensa no tribunal federal de Minneapolis, em fevereiro (Steve Karnowski/AP)

Os procuradores acharam aquilo uma loucura. Não só não havia provas, como não fazia muito sentido investigar uma mulher morta que nunca poderia ser acusada de nada.

A família Good tinha contratado um advogado para um possível processo civil contra o governo. Os quatro principais procuradores que trabalhavam no caso - Thompson, Jacobs, Williams e Calhoun-Lopez - começaram a discutir com Rosen a possibilidade de estarem em conflito de interesses e não poderem tomar qualquer outra medida relacionada com o caso Good, pois poderiam ser chamados a depor num eventual processo civil movido pela família da mulher. Afinal, tinham visto polícias a mentir sobre as suas ações nas ruas, sabiam que a presença de Bovino e da Patrulha de Fronteira tinha levado até os funcionários da administração Trump a temer que alguém perdesse a vida, e tinham participado em conversas telefónicas com Bovino, nas quais este falava sobre a repressão de protestos.

Talvez fosse utópico que o Departamento de Justiça acabasse por aceitar este argumento, mas parecia válido: Becca Good iria obviamente processar o departamento e todos teriam de testemunhar num caso. Por isso, argumentaram os procuradores, não deveriam tomar mais nenhuma decisão relacionada com Becca.

Também era verdade que esperavam que isso os ajudasse a conter a confusão por mais um dia.

De qualquer forma, a ideia não prosperou.

Nesse mesmo dia, Bovino exigiu uma chamada com a justiça do Minnesota. Os procuradores não estavam a aceitar os casos que ele e os seus agentes estavam a apresentar sobre manifestantes que os tinham agredido.

Estes casos estavam a ser encaminhados para Calhoun-Lopez, que estava predisposto a aceitar os testemunhos dos agentes. "Respeito o bom trabalho policial", disse à CNN. "Acho que os agentes apreciavam um procurador que os compreendesse, que respeitasse o seu trabalho. Por isso, eu tendia a defender os agentes quando estavam em apuros, defendia-os."

Mas, a partir da Operação Metro Surge, percebeu que os casos eram muitas vezes baseados em mentiras. "Foi um choque para mim ter agentes a mentir-me. Diziam-me que tinham sido empurrados ou agredidos, e eu aceitava e designava o caso. E depois os advogados de defesa ou alguém mostravam-me um vídeo que provava que não era verdade."

"A operação mergulhou no caos. No meio do caos, ocorreram os trágicos assassínios de Renee Good e Alex Pretti", sublinha Tom Calhoun-Lopez, ex-chefe da secção de Crimes Violentos e Graves do Ministério Público Federal do Minnesota

Para além das mentiras dos agentes, os procuradores ficaram chocados com alguns dos comportamentos físicos perturbadores destes agentes. Tinham mostrado a Rosen vídeos das ações dos agentes que necessitavam de uma investigação mais aprofundada, uma vez que, na sua opinião, configuravam violações flagrantes dos direitos civis.

Independentemente disso, na reunião anterior pedida por Bovino com o gabinete do procurador dos EUA, este criticou-os duramente, incluindo num comentário sarcástico sobre Rosen, que não estava presente na chamada, ser "um dos escolhidos".

Após a chamada, os promotores reuniram-se. Para alguns, foi um dos exemplos mais chocantes de preconceito à moda antiga que já tinham ouvido de um agente da autoridade.

"Precisamos de contar ao Danny imediatamente", disse um dos procuradores.

Thompson, procurador interino dos EUA durante boa parte de 2025, tinha sido encorajado pelas autoridades locais do Minnesota a candidatar-se ao cargo permanente no ano anterior, embora Rosen tenha sido o escolhido. Muitos dos procuradores do gabinete consideravam Rosen jovial, mas relutante em tomar uma posição sobre qualquer assunto importante. Os procuradores geralmente orgulham-se de defender o que é certo. Para os procuradores, Rosen não parecia ver o mundo dessa forma. Os procuradores que trabalhavam sob o seu comando achavam isso antitético ao trabalho.

Ainda assim, Rosen parecia importar-se com questões relacionadas com o antissemitismo.

Os procuradores viram isto como uma oportunidade para Rosen contactar o Departamento de Justiça, denunciar o aparente antissemitismo de Bovino e expulsá-lo da cidade.

Rosen não sugeriu que o faria. Concordou que o que Bovino disse era mau, mas não tomou qualquer medida.

Rosen temia que a cidade fosse um barril de pólvora e que injetar antissemitismo na mistura só prejudicaria a comunidade judaica. O responsável queria levar o assunto aos líderes do Departamento de Justiça depois de a situação se acalmar um pouco.

Agentes federais confrontam manifestantes em Minneapolis, a 24 de janeiro, depois de agentes federais terem disparado sobre Alex Pretti (David Guttenfelder/The New York Times/Redux)

Em diferentes reuniões ao longo desse dia e na terça-feira 13 de janeiro, os quatro principais procuradores resistiram. Não alterariam o mandado e não ordenariam investigações contra Renee e Becca Good.

Era moralmente falido, disse um deles.

Bem, se não vão fazer isso, encontrem alguém que o faça, respondeu-lhes Rosen.

Não, disseram.

Depois renunciaram.

Jacobs, depois Thompson, depois Williams, depois Calhoun-Lopez. Depois Shnider.

Mais de meio século de serviço de procuradoria ao país, perdido.

Não seriam os últimos.

Na quarta-feira 14 de janeiro, a então procuradora-geral Pam Bondi participou no programa de Sean Hannity na Fox News e disse que "o que aconteceu no Minnesota? Tivemos seis procuradores que, de repente, decidiram que não queriam apoiar os homens e mulheres do ICE!”

“Eles queriam que os contribuintes pagassem as suas férias porque decidiram que não queriam mais apoiar as forças policiais”, afirmou. “Então, a notícia bombástica desta noite? Despedi-os. Estão todos demitidos do cargo.”

“Vi a procuradora-geral na Fox News mudar o estado dos pedidos de demissão para despedimentos definitivos e cortar os benefícios (de saúde) dos mesmos”, recorda um procurador que se demitiu depois dos cinco primeiros. “Eram pessoas que eram queridas até poucos dias antes. Nessa noite, percebi muito rapidamente que aquele não era o lugar onde eu precisava de estar.”

A missão era "basta"

Pessoas abraçam-se enquanto visitam um memorial improvisado para Renee Good, em Minneapolis, no dia 12 de janeiro (John Locher/AP)

Em Washington, D.C., a divisão do Departamento de Justiça dos EUA responsável por processar agentes da autoridade por atos criminosos e de corrupção é a Secção Criminal da Divisão de Direitos Civis.

Quando Renee Good foi baleada e morta, o chefe de secção era Jim Felte. A sua principal adjunta era Paige Fitzgerald. Forrest Christian era chefe adjunto na Divisão de Direitos Civis, e Mary Hahn era outra advogada da secção. Mark Blumberg era o consultor jurídico especial.

Após as ações do Departamento de Justiça relacionadas com o assassínio de Good, os cinco aceleraram - ou foram tranquilizados sobre - os seus planos de abandonar o governo.

O Departamento de Justiça alegou na altura que "a liderança da Secção Criminal notificou a sua saída da Divisão de Direitos Civis e solicitou a participação no Programa de Reforma Antecipada do Departamento de Justiça muito antes dos acontecimentos no Minnesota. Qualquer alegação em contrário é falsa".

Esta afirmação não é totalmente verdadeira, nem tem em conta o contexto mais alargado e relevante. É verdade que, antes do tiroteio em Good, os cinco já planeavam deixar o cargo, e alguns até já tinham começado a solicitar a reforma antecipada oferecida a altos funcionários. Mas isso devia-se diretamente ao facto de estarem todos incomodados com o que parecia ser um padrão claro de negligência por parte da administração Trump, que, no mínimo, ignorava e, ocasionalmente, protegia propositadamente os abusos cometidos por agentes da autoridade.

Para muitos deles, porém, a má gestão do caso Good foi, se não a gota de água, o empurrão final para fora da porta.

"Desde o verão que senti que estávamos, de certa forma, deliberadamente cegos para a má conduta que ocorria dentro das atividades de fiscalização do Departamento de Segurança Interna (DHS)", disse Kyle Boynton, advogado da Secção Criminal da Divisão de Direitos Civis, que se tinha demitido oficialmente em outubro, mas cujo último dia de trabalho foi apenas 24 de janeiro.

Boynton estava ciente do que estava a acontecer na altura e observa que duas ações chocantes de superiores do Departamento de Justiça já tinham subvertido décadas de precedentes e levado os cinco procuradores a considerar a saída do departamento.

Primeira: a intervenção, em julho de 2025, de Robert Keenan, nomeado por Trump para o Departamento de Justiça, para ajudar o ex-detetive da polícia de Louisville, Brett Hankison, processado e condenado em novembro de 2024 por violar os direitos civis de Breonna Taylor pelo seu papel ao disparar contra o seu apartamento. Keenan - sem o apoio de nenhum dos procuradores de carreira da Secção Criminal da Divisão de Direitos Civis - pressionou para que Hankison recebesse apenas um dia de prisão, que já tinha cumprido. Os agentes do FBI presentes no tribunal optaram por se sentar com a mãe de Breonna Taylor, Tamika Palmer, em vez de com Keenan. Esta atitude de Keenan "destruiu" os promotores de carreira, disseram fontes à CNN.

Um juiz anulou a decisão de Keenan e condenou Hankison a 33 meses de prisão.

Segundo: em novembro, poucos dias antes do julgamento dos ex-polícias do Condado de Lawrence, Tennessee, Zach Ferguson e Eric Caperton, acusados ​​de agredir um homem de 61 anos e de tentar encobrir o crime, Keenan ordenou que fosse apresentada uma moção para arquivar o caso. O advogado constituído não estava disposto a apresentar a moção, pelo que Blumberg o fez para proteger o advogado.

De seguida, ocorreu a morte de Renee Good.

Rapidamente se tornou evidente para os procuradores que a Secção Criminal não teria permissão para investigar o tiroteio, o que foi confirmado alguns dias depois, quando Blanche anunciou que “não havia atualmente base para uma investigação criminal de violação dos direitos civis”. O procurador-geral adjunto Stanley Woodward, o terceiro na hierarquia do departamento e um homem que tinha servido como conselheiro sénior de Trump, parecia estar diretamente envolvido na decisão. Woodward era visto dentro do departamento como alguém que geralmente se opunha à acusação de polícias.

Todos eles abandonaram logo o cargo: Felte, Fitzgerald, Christian, Hahn e Blumberg. Juntos, os cinco acumulavam mais de 100 anos de experiência na Secção Criminal da Divisão de Direitos Civis, tendo trabalhado em várias administrações, incluindo a primeira de Trump.

Não tornaram os seus casos públicos por vários motivos, em momentos diferentes, com nuances e razões complexas. De um modo geral, não queriam provocar uma reação negativa da administração Trump contra aqueles que permaneceram e continuaram a tentar processar estes casos. Não queriam parecer arrogantes, insultando aqueles que ficaram para trás. Não queriam uma luta pública.

Mas as suas preocupações eram reais: Hankison, depois Ferguson e Caperton, e finalmente Good.

A administração Trump “politizou o trabalho da Secção Criminal. Governo após governo, governo após governo, compreenderam o valor e a importância de ter pessoas de carreira a tomar as decisões importantes relacionadas com alguns dos casos mais importantes - e por vezes controversos - que definem as nossas crenças fundamentais sobre a igualdade e o devido processo legal”, disse um advogado da secção. “Este é o panorama geral. Romperam unilateralmente o contrato que tínhamos com o público.”

Boynton, que serviu como polícia em Charlottesville, Virgínia, e como agente do FBI durante oito anos, considerou as ações do Departamento de Justiça "um retrocesso significativo para a responsabilização policial".

“A decisão de não tomar qualquer medida após o caso Renee Good foi um sinal de que este aspeto, esta parte da missão da secção criminal, já não existia; que tinha sido descartada”, disse Boynton.

O motorista da DoorDash

Agentes federais lançaram gás lacrimogéneo e balas de pimenta contra membros da comunidade durante um protesto após um tiroteio que envolveu polícias federais no norte de Minneapolis, a 14 de janeiro (Mostafa Bassim/Anadolu/Getty Images)

Na noite de quarta-feira 14 de janeiro, o agente do ICE Christian Castro perseguia o estafeta da DoorDash Alfredo Alejandro Aljorna pelas ruas de Minneapolis.

Aljorna, venezuelano em situação irregular no país, tentou fugir de carro e, depois de ter sofrido um acidente devido ao gelo na estrada, tentou fugir a pé, segundo o seu advogado.

Castro agarrou Aljorna, que tirou o casaco e continuou a correr, aterrorizado, como relatou mais tarde, por causa do assassínio de Good.

Aljorna tentou entrar no apartamento do primo, Julio Cesar Sosa-Celis. Castro disparou contra os dois homens, atingindo Sosa-Celis numa perna.

O agente do ICE alegou que os dois homens, juntamente com um terceiro, o atacaram e espancaram com uma vassoura e uma pá.

“O Departamento de Segurança Interna (DHS) divulgou mais detalhes sobre os três imigrantes ilegais criminosos e violentos que agrediram um agente da lei com armas”, proclamava o comunicado de imprensa do DHS no dia seguinte, descrevendo os “três imigrantes ilegais criminosos que agrediram violentamente um agente da lei com uma pá e um cabo de vassoura, numa tentativa de escapar da prisão e obstruir o trabalho policial ontem em Minneapolis, Minnesota”.

O comunicado alegava que era Sosa-Celis quem o ICE estava inicialmente a perseguir e que Castro o imobilizou quando “dois indivíduos saíram de um apartamento próximo e atacaram o agente da autoridade com uma pá de neve e um cabo de vassoura”.

Noem condenou os homens por “uma tentativa de homicídio contra um agente da lei federal. O nosso agente foi emboscado e atacado por três indivíduos que o agrediram com pás de neve e cabos de vassoura. Temendo pela sua vida, o agente disparou em legítima defesa”.

Os então procuradores acompanharam o caso com interesse. Por experiência própria, já tinham visto muitos agentes a mentir. Repetidamente. Perante a taxa alarmante de falsos testemunhos em casos anteriores, o Ministério Público decidiu elevar os padrões para apresentar acusações. "Queríamos imagens de câmaras corporais, de telemóveis e tudo o mais para tomar uma decisão concreta sobre a acusação", disse o primeiro procurador.

Esse também foi o caso aqui.

Os depoimentos de testemunhas e os vídeos de vigilância mostraram que tal ataque não tinha ocorrido. Em fevereiro, Rosen foi obrigado a apresentar um pedido de arquivamento, com resolução de mérito, da acusação contra Sosa-Celis e Aljorna. "Novas provas descobertas neste caso são materialmente inconsistentes com as alegações da queixa", escreveu Rosen. Castro acabou por ser acusado de quatro crimes de agressão de segundo grau e um crime de falsa denúncia de crime.

Agentes federais de imigração acompanham Liam Conejo Ramos, de 5 anos, até um veículo em frente à sua casa, em Minneapolis, no dia 20 de janeiro (Escolas Públicas de Columbia Heights)

No dia 20 de janeiro, os agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) detiveram Liam Conejo Ramos, de cinco anos, juntamente com o seu pai. Ambos tinham entrado legalmente no país e tinham pedidos de asilo em curso.

Com o seu gorro azul de coelho e a mochila do Homem-Aranha, o menino tornou-se instantaneamente um símbolo dos excessos e da crueldade da administração Trump.

Vários adultos ofereceram-se para ficar com Liam, mas os agentes do ICE alegaram que tinha sido abandonado, uma afirmação contestada por muitas testemunhas. O menino de cinco anos ficou detido com o pai no Texas até ao mês seguinte, quando um juiz ordenou o seu regresso ao Minnesota.

A enfermeira dos Veteranos

Uma criança segura uma vela junto a um memorial improvisado para Alex Pretti, em frente ao Departamento de Assuntos de Veteranos dos EUA, em Washington, DC, no dia 28 de janeiro (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

As mentiras e a beligerância da administração Trump já duravam há quase dois meses quando, no sábado 24 de janeiro, o agente da Patrulha de Fronteira, Jesus Ochoa, e o oficial da Alfândega e Proteção de Fronteiras, Raymundo Gutierrez, dispararam pelo menos dez vezes sobre Alex Pretti, um enfermeiro de cuidados intensivos do Departamento de Assuntos de Veteranos, matando-o na Avenida Nicollet, em Minneapolis.

Onze dias antes, Pretti tinha estado envolvido num confronto com agentes de imigração e foi filmado a pontapear a luz traseira de um veículo federal.

Naquele sábado, estava a filmar os agentes com o telemóvel quando um confronto entre agentes da imigração e observadores se intensificou, e Pretti colocou-se em frente a um agente que acabara de empurrar uma mulher.

Os agentes atingiram-no com gás pimenta e derrubaram-no no chão. Tinha porte de arma e arma de fogo, mas a sua arma estava no coldre e tinha-lhe sido retirada pelos agentes da imigração antes de dispararem o primeiro tiro. Estava cercado por seis agentes. Não resistiu à detenção nem se comportou de forma violenta.

O guião estava definido.

Nas redes sociais, o conselheiro da Casa Branca, Stephen Miller, considerou Pretti um "aspirante a assassino" que "tentou matar agentes da lei federais".

Não havia qualquer prova disso. Nenhuma.

A descrição dos acontecimentos feita por Noem não fazia qualquer sentido; acusou Pretti de "violência contra o governo por razões ideológicas e para resistir e perpetuar a violência". A responsável disse que "esta é a definição de terrorismo doméstico".

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, discursa durante uma conferência de imprensa no Centro Nacional de Coordenação de Resposta, na sede da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), em Washington, D.C., no dia 24 de janeiro (Al Drago/Getty Images)

Não há provas de que Pretti fosse um terrorista doméstico. Noem, especificamente, acusou falsamente Pretti de estar a "empunhar uma arma".

A secretária de Segurança Interna obteve esta informação de agentes no local, disseram fontes à CNN. Eles estavam a mentir. Depois a própria Noem repetiu as mentiras deles.

Um porta-voz de Noem não respondeu ao pedido de comentário da CNN.

O homicídio de Pretti foi amplamente considerado pelos procuradores como "mau".

Os procuradores consideraram o caso ganho.

O Departamento de Justiça afirma que o homicídio ainda está a ser investigado em conjunto pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) e pelo FBI. Mas o facto de nenhuma acusação ter sido formalizada no prazo de seis meses é visto pelos ex-procuradores como ultrajante.

"Foi uma execução sumária. E é tão simples quanto isso", reitera um antigo procurador à CNN

Investigadores e funcionários do Estado foram proibidos de entrar no local do crime.

Mais de duas semanas depois, a 13 de fevereiro, o FBI informou o BCA que também não teria acesso às provas daquele tiroteio.

O estado interpôs uma ação judicial, mas só há alguns dias a procuradora do condado de Hennepin afirmou ter conseguido obter provas para uma investigação local.

Para Calhoun-Lopez, as mentiras da administração foram o fio condutor de toda a trágica saga.

"Acredito que quando um governo abandona o seu compromisso com a verdade", disse, "isso gera anarquia, e a anarquia leva necessariamente ao caos".

Priscilla Alvarez e Evan Perez, da CNN, contribuíram para esta reportagem